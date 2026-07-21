Cos'è la biotecnologia e in quali settori si usa

La biotecnologia occupa oggi uno spazio che attraversa discipline, mercati e politiche pubbliche con una pervasività che poche altre aree della scienza applicata possono vantare: dalla produzione di farmaci biologici alla bonifica dei suoli contaminati, dalla selezione varietale in agricoltura alla diagnostica molecolare, il suo perimetro operativo si è esteso in modi che rendono qualsiasi definizione monolitica inevitabilmente parziale. Capire cos'è la biotecnologia richiede dunque un approccio che non si fermi alla formula enciclopedica — "uso di sistemi biologici per applicazioni tecnologiche" — ma che entri nel merito di come questi sistemi vengono manipolati, ottimizzati e integrati in filiere produttive concrete.

La definizione più operativa rimane quella proposta dall'OCSE già negli anni Novanta, aggiornata poi nel 2005 con l'introduzione della cosiddetta "lista delle tecniche": la biotecnologia è l'applicazione della scienza e della tecnologia a organismi viventi, parti di essi, loro prodotti o modelli, allo scopo di modificare materia vivente o non vivente per produrre conoscenza, beni e servizi. Questa formulazione, per quanto asettica, ha il pregio di includere sia le biotecnologie "rosse" (medico-farmaceutiche), sia quelle "verdi" (agricole), sia quelle "bianche" (industriali), evitando la trappola concettuale di ridurre il settore alla sola ingegneria genetica.

Nel 2026, dopo un decennio segnato dall'accelerazione delle piattaforme di sequenziamento di nuova generazione, dall'affermazione dell'editing genomico basato su CRISPR-Cas9 e dalla maturazione industriale della biologia sintetica, il quadro si è ulteriormente articolato: esistono oggi sottosettori che vent'anni fa erano oggetto di speculazione teorica e che oggi generano fatturati miliardari, occupano migliaia di ricercatori e interagiscono con sistemi regolativi complessi in Europa, negli Stati Uniti e in Asia. Comprendere dove e come opera la biotecnologia significa anche capire quali sono le tensioni — tecniche, etiche, economiche — che ne strutturano lo sviluppo.

Definizione e basi scientifiche della biotecnologia

Ridurre la biotecnologia a una sola tecnica o a un solo organismo modello sarebbe un errore metodologico prima ancora che comunicativo: essa si fonda su un insieme eterogeneo di discipline — biologia molecolare, biochimica, microbiologia, genetica, bioinformatica — che convergono nell'obiettivo comune di sfruttare o modificare processi biologici a fini applicativi. Il punto di svolta storico è generalmente situato negli anni Settanta, con le prime tecniche di DNA ricombinante sviluppate da Boyer e Cohen, ma la biotecnologia in senso lato precede di secoli queste scoperte: la fermentazione del pane, della birra e del vino, la selezione empirica delle sementi, la produzione di vaccini secondo il metodo di Pasteur sono tutte espressioni di un uso intenzionale — anche se non consapevole a livello molecolare — di organismi viventi per scopi produttivi.

La distinzione tra biotecnologia tradizionale e moderna si fonda essenzialmente sul grado di controllo esercitato sul materiale biologico: mentre la prima opera per selezione e induzione empirica, la seconda interviene direttamente a livello del genoma, della trascrizione o della traduzione proteica, con una precisione che permette di prevedere e misurare l'effetto delle modifiche introdotte. L'editing genomico con sistemi CRISPR rappresenta la punta più avanzata di questa tendenza, consentendo modificazioni sito-specifiche con un'efficienza e un costo operativo impensabili appena dieci anni fa; parallelamente, la biologia sintetica ha inaugurato un approccio ancora più radicale, in cui sequenze genetiche vengono progettate ex novo secondo criteri ingegneristici, con applicazioni che spaziano dalla biosintesi di molecole complesse alla costruzione di circuiti genetici regolatori.

Biotecnologie in campo medico e farmaceutico

L'ambito medico-farmaceutico rappresenta storicamente il comparto in cui la biotecnologia ha prodotto le trasformazioni più visibili e documentate, a partire dalla produzione di insulina umana ricombinante negli anni Ottanta fino agli attuali farmaci biologici — anticorpi monoclonali, proteine di fusione, fattori di crescita — che costituiscono una quota rilevante del mercato farmaceutico globale e che, per la loro complessità strutturale, non possono essere sintetizzati per via chimica tradizionale. La piattaforma mRNA, portata all'attenzione pubblica dai vaccini anti-SARS-CoV-2, ha dimostrato una versatilità applicativa che va ben oltre la vaccinologia: sono attualmente in fase avanzata di sviluppo terapie oncologiche personalizzate basate su neoantigeni tumorali codificati in mRNA, trattamenti per malattie rare a base enzimatica, e sistemi di consegna intracellulare per editing genomico in vivo.

La diagnostica molecolare costituisce un secondo asse portante: le tecniche PCR, i test di sequenziamento di nuova generazione applicati alla biopsia liquida, i biosensori basati su aptameri o su anticorpi ingegnerizzati hanno trasformato la capacità di rilevare precocemente patologie oncologiche, infettive e genetiche, con implicazioni dirette sui protocolli terapeutici e sui costi sanitari a lungo termine. L'integrazione tra biotecnologia e intelligenza artificiale — in particolare nell'analisi di grandi volumi di dati genomici e proteomici — ha ulteriormente accelerato questo processo, rendendo possibile l'identificazione di biomarcatori predittivi con una velocità che i metodi statistici classici non avrebbero consentito.

Applicazioni in agricoltura e nelle scienze vegetali

Le biotecnologie verdi hanno seguito una traiettoria storica più tortuosa rispetto a quelle mediche, soprattutto in Europa, dove il quadro normativo sugli organismi geneticamente modificati ha limitato la diffusione commerciale delle varietà transgeniche di prima generazione; tuttavia, con l'adozione nel 2024 del regolamento europeo sulle New Genomic Techniques — che esclude dal regime OGM le piante ottenute con tecniche di mutagenesi sito-specifica che producono modificazioni comparabili a quelle ottenibili per via convenzionale — lo scenario si è aperto verso un utilizzo più ampio dell'editing genomico in ambito agricolo. Varietà di frumento resistenti alla siccità, pomodori con profili nutrizionali modificati, viti tolleranti alle principali malattie fungine: si tratta di obiettivi che la ricerca pubblica e privata sta perseguendo con risultati concreti e tempi di sviluppo significativamente inferiori a quelli della transgenesi classica.

Accanto all'editing varietale, le biotecnologie agricole comprendono lo sviluppo di biofertilizzanti e biostimolanti basati su microrganismi — batteri azotofissatori, funghi micorrizici ottimizzati — che consentono di ridurre il ricorso agli input chimici senza sacrificare la produttività; la produzione di biopesticidi derivati da proteine Bt o da estratti fermentati; e l'ingegneria dei processi fermentativi per la produzione di ingredienti alimentari — aromi, coloranti, additivi funzionali — ottenuti da biomasse microbiche invece che per estrazione da materie prime vegetali o animali. Quest'ultimo filone, spesso rubricato sotto l'etichetta di "fermentazione di precisione", ha attirato investimenti consistenti in Europa e negli Stati Uniti, con impianti pilota in fase di scale-up industriale in Germania, Danimarca e Paesi Bassi.

Biotecnologia industriale e ambientale

Le biotecnologie bianche, o industriali, operano nella produzione di enzimi, biopolimeri, biocarburanti e intermedi chimici attraverso l'uso di microrganismi o di sistemi enzimatici cell-free in reattori biotecnologici; rispetto alla chimica tradizionale, offrono spesso condizioni operative più miti — temperature e pressioni inferiori, assenza di solventi tossici — e rese stechiometriche superiori grazie alla specificità catalitica degli enzimi, che agiscono con selettività stereochimica impossibile da replicare con catalizzatori inorganici convenzionali. Il settore tessile, quello della carta, quello della detergenza e quello agroalimentare fanno già largo uso di enzimi industriali prodotti per fermentazione; la transizione verso processi di bioraffinazione integrata — in cui la biomassa lignocellulosica viene convertita in una gamma di prodotti di valore attraverso cascate enzimatiche progettate ad hoc — è una direzione su cui la ricerca europea sta investendo in modo strutturato nell'ambito dei programmi Horizon.

Sul versante ambientale, la bioremediation — l'uso di microrganismi naturali o ingegnerizzati per degradare contaminanti organici nel suolo e nelle acque — ha raggiunto una maturità applicativa sufficiente a essere inserita nei capitolati di bonifica di siti industriali dismessi in diversi Paesi europei; tecniche più recenti, come l'uso di biofilm sintetici su supporti porosi per il trattamento di acque reflue contenenti microinquinanti farmaceutici, rappresentano una frontiera su cui la ricerca accademica e le aziende di engineering ambientale stanno collaborando con risultati promettenti. La capacità di adattare i consorzi microbici alle condizioni specifiche del sito — pH, temperatura, concentrazione del contaminante, presenza di inibitori — è oggi facilitata dalle tecniche di sequenziamento metagenomico, che permettono di caratterizzare la comunità microbica in modo rapido e di intervenire con inoculazioni mirate.

Quadro regolativo e prospettive di sviluppo al 2026

Qualsiasi analisi di cos'è la biotecnologia che ignori la dimensione regolatoria rischia di produrre un quadro incompleto, perché i tempi e le modalità di accesso al mercato dei prodotti biotecnologici sono largamente determinati dai sistemi di valutazione e autorizzazione nazionali e sovranazionali, che a loro volta riflettono scelte politiche, pressioni economiche e orientamenti culturali verso il rischio e l'innovazione. In Europa, l'EMA gestisce il percorso di approvazione dei farmaci biologici attraverso una procedura centralizzata che garantisce un'unica autorizzazione valida per tutti gli Stati membri; per i biosimilari — farmaci biologici analoghi a quelli di riferimento il cui brevetto è scaduto — le linee guida EMA sono tra le più articolate al mondo e hanno permesso lo sviluppo di un mercato competitivo che ha contribuito a ridurre i costi di accesso a terapie oncologiche e immunologiche costose.

Sul fronte delle biotecnologie agricole, l'adozione del regolamento NGT ha aperto un dibattito ancora aperto sul sistema di etichettatura, sulla coesistenza con le filiere biologiche e sulla gestione della proprietà intellettuale sulle varietà ottenute con editing genomico; si tratta di questioni che i prossimi anni dovranno risolvere in modo operativo, perché l'incertezza normativa ha fino a oggi frenato gli investimenti privati in questo segmento, in particolare da parte delle imprese sementiere di piccola e media dimensione. Più in generale, la governance della biotecnologia si trova a dover integrare istanze di precauzione, esigenze di competitività industriale e diritti dei consumatori all'informazione, in un equilibrio che nessun sistema regolativo ha ancora trovato in modo definitivo e che continuerà a evolversi man mano che le tecnologie disponibili renderanno obsoleti i confini concettuali su cui le normative attuali sono state costruite.