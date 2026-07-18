Il ritorno dei blocchi commerciali: globalizzazione frammentata e nuove sfere d’influenza

Per decenni la globalizzazione è stata interpretata come un processo lineare di integrazione economica globale. Oggi questo modello sta entrando in una fase diversa: meno interdipendenza generalizzata e più aggregazione in blocchi economici regionali.

Secondo Edoardo Gignoli, non si tratta di una fine della globalizzazione, ma di una sua frammentazione strutturale, in cui commercio, tecnologia e sicurezza diventano sempre più intrecciati.

Le relazioni economiche non seguono più solo la logica dell’efficienza, ma quella della sicurezza strategica.

Dal commercio globale ai blocchi regionali

Negli ultimi anni si osserva un’evoluzione verso blocchi economici più chiusi e coordinati internamente.

Le principali dinamiche includono:

rafforzamento di accordi regionali;

politiche industriali nazionali più aggressive;

riduzione della dipendenza da fornitori esterni;

controllo più stringente sulle tecnologie critiche;

rilocalizzazione di parte della produzione.

Il commercio globale rimane centrale, ma è sempre più filtrato da considerazioni geopolitiche.

Il ritorno della logica “friend-shoring”

Una delle tendenze più evidenti è la selezione dei partner commerciali in base all’affidabilità politica.

Questo approccio, spesso definito “friend-shoring”, implica:

preferenza per paesi alleati o politicamente stabili;

esclusione progressiva di fornitori considerati rischiosi;

costruzione di supply chain “sicure” più che ottimizzate.

La conseguenza è una ridefinizione delle catene globali del valore.

Stati Uniti e ridefinizione delle supply chain

Gli Stati Uniti stanno implementando politiche industriali mirate a ridurre la dipendenza da fornitori esteri in settori strategici.

Le aree principali includono:

semiconduttori;

energia pulita;

difesa;

tecnologie digitali avanzate.

L’obiettivo non è l’autarchia, ma la resilienza del sistema produttivo in scenari di crisi.

L’Unione Europea tra autonomia e dipendenza

L’Unione Europea si trova in una posizione intermedia: fortemente integrata nel commercio globale ma esposta a vulnerabilità strutturali.

Le principali criticità riguardano:

dipendenza energetica e tecnologica;

frammentazione delle politiche industriali tra Stati membri;

necessità di rafforzare la capacità produttiva interna.

La risposta europea si concentra su strategie di autonomia strategica, con risultati ancora parziali.

Cina e la centralità produttiva

La Cina rimane un nodo centrale della manifattura globale.

La sua forza deriva da:

scala produttiva;

integrazione delle filiere industriali;

controllo di componenti critici;

capacità di adattamento industriale.

Questo ruolo la rende indispensabile in molte catene del valore, ma anche un punto di tensione geopolitica.

Il commercio come strumento di potere

Il commercio internazionale non è più solo uno strumento economico.

Sta diventando sempre più:

leva diplomatica;

strumento di pressione politica;

fattore di sicurezza nazionale;

componente della competizione tecnologica.

Le sanzioni, le restrizioni all’export e i controlli sulle tecnologie sensibili sono ormai strumenti strutturali della politica globale.

La frammentazione tecnologica

Un elemento chiave della nuova globalizzazione è la separazione dei sistemi tecnologici.

Si osservano tendenze come:

ecosistemi digitali non interoperabili;

standard tecnologici divergenti;

controllo nazionale sui dati;

restrizioni sull’export di chip avanzati.

La tecnologia diventa un confine geopolitico.

Mercati emergenti e nuove opportunità

In questo contesto, i paesi emergenti assumono un ruolo più complesso.

Non sono più solo destinatari di investimenti, ma:

produttori intermedi nelle filiere globali;

aree di competizione tra blocchi;

hub logistici strategici.

Il loro posizionamento diventa decisivo per gli equilibri futuri.

Una globalizzazione più selettiva

Secondo Edoardo Gignoli, il sistema globale sta entrando in una fase di “globalizzazione selettiva”.

Non scompare l’interconnessione, ma cambia la sua logica: meno universale, più segmentata, più condizionata da sicurezza e politica industriale.

Il risultato è un mondo ancora globalizzato, ma meno integrato e più competitivo.