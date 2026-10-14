Apprendistato: quanto si guadagna davvero

Chi si trova a valutare un contratto di apprendistato si confronta quasi sempre con una doppia difficoltà: da un lato le informazioni disponibili sono spesso generiche o riferite a categorie contrattuali diverse, dall'altro le variabili che determinano la retribuzione effettiva sono numerose e non sempre trasparenti. Il guadagno reale del contratto di apprendistato dipende da un intreccio di fattori — il CCNL di riferimento, la tipologia di apprendistato scelta, la percentuale di sottoinquadramento applicata, la durata del contratto e la regione in cui si lavora — che rendono impossibile rispondere con un numero secco alla domanda "quanto si guadagna".

L'apprendistato è, nella normativa italiana, un contratto a causa mista: incorpora una prestazione lavorativa e un percorso formativo, e questa doppia natura giustifica legalmente una retribuzione inferiore a quella dei lavoratori inquadrati allo stesso livello senza apprendistato. Il Testo Unico sull'Apprendistato (D.Lgs. 81/2015) distingue tre tipologie — apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, apprendistato professionalizzante e apprendistato di alta formazione e ricerca — ciascuna con regole retributive parzialmente diverse, anche se il meccanismo del sottoinquadramento è comune a tutte.

Nel 2026, con i rinnovi contrattuali degli ultimi esercizi che hanno modificato le tabelle retributive in numerosi settori, è opportuno ragionare su cifre aggiornate e su come leggerle correttamente. La retribuzione lorda indicata nei CCNL è solo il punto di partenza: contributi previdenziali ridotti, eventuale tredicesima, quattordicesima e scatti di anzianità previsti da alcuni contratti compongono un quadro che l'apprendista dovrebbe conoscere prima ancora di firmare.

Il meccanismo del sottoinquadramento e il suo impatto sulla retribuzione

La logica con cui si calcola la retribuzione dell'apprendista poggia sul concetto di sottoinquadramento: il datore di lavoro può inquadrare l'apprendista fino a due livelli contrattuali al di sotto di quello che sarà il suo livello finale, con la possibilità — prevista da molti CCNL — di un avanzamento intermedio a metà percorso. Un apprendista avviato al livello D di un contratto commercio, per esempio, sarà inizialmente inquadrato al livello F, con una retribuzione base corrispondente; dopo la metà del periodo formativo, salirà al livello E, per poi raggiungere il D alla scadenza. Questo schema progressivo significa che il guadagno mensile non è fisso per tutta la durata del contratto, ma cresce in modo scaglionato.

Alcuni CCNL — come quello del terziario e della distribuzione — prevedono in alternativa al sottoinquadramento una percentuale sulla paga base del livello di destinazione: tipicamente l'80% nella prima metà e il 90% nella seconda. Il risultato numerico finale è spesso simile, ma il calcolo è più immediato e meno soggetto a interpretazioni. Vale la pena verificare quale metodo adotta il contratto applicato dalla propria azienda, perché la differenza su base mensile può essere di alcune decine di euro — non trascurabili su un reddito che in certi settori non supera i 1.100-1.200 euro lordi mensili nella fase iniziale.

Retribuzioni medie per settore e tipologia contrattuale nel 2026

Nell'apprendistato professionalizzante, che rappresenta la forma più diffusa e riguarda lavoratori dai 18 ai 29 anni, le retribuzioni mensili lorde oscillano in modo significativo a seconda del comparto: nel settore metalmeccanico un apprendista di primo periodo può percepire tra 1.250 e 1.450 euro lordi, mentre nel commercio al dettaglio le cifre di partenza sono spesso più basse, nell'ordine di 1.050-1.200 euro. Il settore delle costruzioni prevede tabelle proprie, con un'articolazione per aree geografiche che in alcune zone del Mezzogiorno abbassa ulteriormente la retribuzione base di partenza.

L'apprendistato per la qualifica e il diploma, rivolto a minori di 25 anni e spesso legato ai percorsi IeFP regionali, prevede retribuzioni ancora inferiori, giustificate dall'ampio monte ore formativo a carico del datore; qui si scende frequentemente sotto i 900 euro lordi mensili per le fasce d'età più giovani, e l'integrazione con indennità regionali o borse di studio — dove presenti — può migliorare il quadro in modo non trascurabile. L'apprendistato di alta formazione e ricerca, destinato a laureandi e laureati, si presenta invece con una variabilità molto ampia: alcune università convenzionate e alcune grandi aziende riconoscono pacchetti retributivi vicini ai contratti a tempo indeterminato di ingresso, mentre in altri contesti la retribuzione si avvicina a quella dell'apprendistato professionalizzante standard.

Il costo del lavoro ridotto e i vantaggi per le imprese che si riflettono sul netto

Un aspetto che raramente viene spiegato con chiarezza all'apprendista riguarda la struttura contributiva: i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sono significativamente ridotti rispetto a un contratto ordinario — per le aziende con meno di 10 dipendenti la contribuzione datoriale scende fino all'1,5% nella prima metà del contratto e al 3% nella seconda, contro il 23-24% dei contratti standard. Questo vantaggio per l'impresa non si traduce direttamente in retribuzioni più alte per l'apprendista, ma spesso viene usato dalle aziende come argomento per giustificare il ricorso a questo contratto come strumento di ingresso; l'apprendista dovrebbe sapere che il proprio netto mensile risulterà comunque penalizzato rispetto a un collega a tempo indeterminato sullo stesso livello, perché la riduzione contributiva non genera una differenza percepibile sulla busta paga individuale, ma alleggerisce esclusivamente il costo aziendale.

Il netto mensile effettivo dipende anche dall'aliquota IRPEF applicata: su redditi da apprendistato compresi tra 10.000 e 15.000 euro annui lordi — la fascia in cui si collocano molti contratti del comparto commercio e servizi — l'imposta è bassa o azzerata grazie alle detrazioni da lavoro dipendente, il che significa che la differenza tra lordo e netto è spesso contenuta e il netto percepito risulta superiore in percentuale rispetto a redditi più elevati. Un apprendista che guadagna 1.100 euro lordi può portare a casa 980-1.020 euro netti, una forbice percentuale favorevole che tende a restringersi al crescere del reddito.

Scatti, progressioni e retribuzione al termine del periodo formativo

La retribuzione dell'apprendista non è una fotografia statica: il contratto prevede per legge che al termine del periodo formativo l'inquadramento raggiunga il livello stabilito in partenza, con il relativo adeguamento salariale automatico. Questo passaggio, spesso non valorizzato nella fase di negoziazione iniziale, rappresenta di fatto un incremento retributivo programmato che — se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato — si consolida nella busta paga senza necessità di rinegoziazione. Alcuni CCNL prevedono inoltre che durante l'apprendistato maturino scatti di anzianità o progressioni economiche parziali, anche al di là del salto di livello intermedio; verificare questa clausola è utile per stimare l'evoluzione del reddito nell'arco dell'intero periodo.

La trasformazione a tempo indeterminato al termine dell'apprendistato — che la legge non obbliga ma che molte aziende adottano per mantenere il lavoratore formato — comporta generalmente un aumento lordo mensile nell'ordine del 10-20%, a seconda del livello finale e del settore. Chi ha svolto un apprendistato nel metalmeccanico su un livello C può trovarsi, al momento della stabilizzazione, con una retribuzione base lorda vicina ai 1.700-1.800 euro, una cifra sensibilmente diversa da quella di partenza e che riposiziona il lavoratore su valori più allineati alla media del mercato del lavoro per quel profilo.

Elementi retributivi accessori e tutele previdenziali durante l'apprendistato

La retribuzione mensile base non esaurisce il quadro economico dell'apprendistato: tredicesima e quattordicesima mensilità — dove previste dal CCNL applicato — si calcolano sulla stessa retribuzione da apprendista, riducendone l'importo rispetto a quello di un lavoratore inquadrato ordinariamente; analogamente, il TFR matura sulla retribuzione effettiva percepita, con un accumulo proporzionalmente inferiore che si recupera solo dopo la stabilizzazione. La malattia e l'infortunio sono coperti dall'INPS e dall'INAIL con le stesse modalità del contratto a tempo indeterminato, mentre la maternità e la paternità seguono le regole generali del lavoro dipendente senza deroghe legate alla tipologia contrattuale.

Un elemento spesso sottovalutato riguarda la contribuzione ai fini pensionistici: poiché i contributi previdenziali versati durante l'apprendistato sono calcolati sulla retribuzione effettiva — non su quella piena del livello di destinazione — il montante contributivo accumulato nel periodo formativo sarà inferiore a quello che si sarebbe accumulato con un contratto ordinario sullo stesso livello. Su un periodo di tre anni, questa differenza può tradursi in alcune centinaia di euro di contributi in meno, un dato che ha un impatto marginale ma non nullo sul calcolo pensionistico futuro, soprattutto per chi inizia a lavorare giovane e può contare su un orizzonte temporale lungo in cui ogni anno di contribuzione pesa in modo significativo.