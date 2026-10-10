Corfù: spiagge, centro storico e Ionio

Tra le isole dello Ionio, Corfù occupa una posizione del tutto particolare: la sua storia stratificata — veneziana, francese, britannica, poi greca — ha lasciato tracce architettoniche e culturali che non si trovano altrove nell'arcipelago, e che rendono l'isola qualcosa di più complesso di una semplice destinazione balneare. Chi arriva aspettandosi soltanto mare e villaggi turistici si trova di fronte a una città antica di notevole densità, a una campagna interna percorsa da oliveti plurisecolari, a coste che cambiano carattere con una rapidità sorprendente, passando da baie sabbiose di acque turchesi a falesie calcaree inaccessibili nel giro di pochi chilometri.

La isola dello Ionio Corfù si estende per circa 593 chilometri quadrati ed è la seconda isola greca per dimensioni nel Mar Ionio, separata dal continente albanese da uno stretto di appena due chilometri nel punto più vicino. Questa prossimità geografica con l'entroterra balcanico ha condizionato nei secoli tanto le dinamiche commerciali quanto quelle difensive, spiegando la presenza di una cinta muraria che ancora oggi definisce la silhouette della città vecchia. La morfologia è quella tipica di un'isola in cui il centro politico e commerciale si è sviluppato su un promontorio protetto su tre lati dal mare, lasciando che le piantagioni di ulivi colonizzassero le vallate interne e che i villaggi si arrampicassero sui versanti collinari con quella logica compatta e difensiva tipica del Mediterraneo orientale.

Visitare Corfù nel 2026 significa anche fare i conti con una destinazione che ha raggiunto livelli di frequentazione elevati nella stagione estiva, specialmente lungo la costa nord-orientale: conoscere la distribuzione reale delle spiagge, le differenze tra i centri abitati e il funzionamento pratico degli spostamenti interni è una premessa necessaria per qualsiasi pianificazione che ambisca a qualcosa di più di un soggiorno standard in resort.

La città vecchia di Corfù: struttura urbana e patrimonio UNESCO

La città vecchia di Corfù — inserita nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO nel 2007 — si articola attorno a un sistema di vicoli strettissimi, localmente chiamati kantounia, che si intrecciano tra palazzi veneziani dai portici bassi, chiese cattoliche e ortodosse a breve distanza l'una dall'altra, edifici nobiliari con le facciate ocra e rosa caratteristiche del periodo della Serenissima. Il centro gravitazionale è la Spianada, la piazza più grande della Grecia, che si apre tra la fortezza Vecchia a est e i portici neoclassici di stile francese a ovest: una giustapposizione di epoche che non produce dissonanza, ma una stratificazione visiva coerente con la complessità politica dell'isola. La fortezza Vecchia, eretta dai veneziani nel XV secolo su un'altura naturale già occupata in epoca medievale, offre dalla sommità una visione panoramica dello stretto tra Corfù e l'Albania che chiarisce immediatamente la logica strategica del sito. La fortezza Nuova, alla periferia ovest del centro storico, è architettonicamente meno spettacolare ma storicamente complementare: fu costruita anch'essa dai veneziani nel XVI secolo per proteggere l'accesso occidentale alla città. Camminare nel centro storico richiede tempo e disponibilità a perdersi, perché la griglia urbana non segue logiche ortogonali e i punti di riferimento cambiano con la luce del giorno.

Le spiagge della costa nord-orientale e della costa ovest

La distribuzione delle spiagge sull'isola riflette direttamente la sua geologia e la sua esposizione ai venti predominanti: la costa nord-orientale, riparata e con acque calme, ospita le spiagge più frequentate e meglio attrezzate, mentre la costa ovest, battuta dai venti del Mediterraneo centrale, presenta condizioni più variabili ma paesaggi spesso più drammatici. Kassiopi, Barbati, Nissaki e Kalami sono punti di approdo sulla costa nord-est particolarmente apprezzati per la chiarezza dell'acqua e la presenza di fondali rocciosi adatti allo snorkeling; la baia di Kalami è nota anche per aver ospitato Lawrence Durrell negli anni Trenta del Novecento, e la White House dove scrisse parte del suo Prospero's Cell è ancora visibile e affittabile. Sul versante opposto, la spiaggia di Glyfada è la più estesa dell'isola tra quelle sabbiose, con un fronte mare di circa un chilometro esposto a ponente; Myrtiotissa, più a sud, è raggiungibile solo a piedi o con imbarcazione e mantiene un carattere selvatico che la rende preferibile fuori dall'alta stagione. La spiaggia di Paleokastritsa, incastonata tra promontori coperti di vegetazione sulla costa nord-ovest, è probabilmente la più fotografata dell'isola: le sue acque verde-azzurre in più insenature sovrapposte costituiscono un paesaggio riconoscibile che ha contribuito in modo determinante all'immagine turistica di Corfù nel mondo.

L'entroterra dell'isola: villaggi, uliveti e percorsi collinari

L'interno di Corfù è attraversato da una rete di strade secondarie che collegano villaggi rimasti in larga misura estranei al turismo di massa, dove l'economia rurale si regge ancora sull'olivicoltura: si stima che sull'isola siano presenti oltre tre milioni di ulivi, molti dei quali piantati dai veneziani con incentivi economici diretti durante i secoli di dominazione, e la produzione di olio extravergine rappresenta ancora oggi una voce rilevante dell'economia locale. Pelekas, Sinarades, Lakones e Agios Mattheos sono tra i villaggi collinari più integri, con architettura tradizionale, piazze ombrose e taverne a conduzione familiare dove la cucina locale — influenzata da tradizioni veneziane e greche — mantiene ricette che non si trovano standardizzate nei ristoranti della costa. Il punto più alto dell'isola è il monte Pantokrator, con i suoi 906 metri di quota; sulla sommità sorge un monastero ortodosso del XIV secolo, e dalla terrazza la visibilità nelle giornate limpide spazia fino alle coste albanesi e alla penisola del Gargano in Italia. I percorsi collinari interni sono percorribili in auto, ma alcune delle tratte più interessanti — come quella che scende da Lakones verso Paleokastritsa attraverso boschi di lecci — si apprezzano meglio a piedi o in bicicletta, con pendenze moderate e una vegetazione che in primavera include fioriture di asfodelo e orchidee selvatiche.

Spostamenti interni e organizzazione pratica della visita

L'organizzazione degli spostamenti a Corfù richiede una valutazione preliminare che molti viaggiatori sottovalutano: il servizio di autobus pubblico — gestito da KTEL — copre le principali direttrici tra la città e le località costiere, ma con frequenze che nella stagione di spalla possono ridursi a due o tre corse giornaliere, rendendo necessario l'uso di un'automobile a noleggio per chi intenda esplorare l'interno o raggiungere spiagge meno servite. Il traffico nella città vecchia è in gran parte limitato, e l'area pedonale del centro storico è accessibile solo a piedi; il parcheggio nelle immediate vicinanze del porto è disponibile ma si satura rapidamente nelle ore centrali della giornata nei mesi di luglio e agosto. La navigazione tra le baie della costa nord-ovest — in particolare attorno a Paleokastritsa — è facilmente organizzabile tramite i taxi boat locali, piccole imbarcazioni a motore che collegano le diverse insenature e consentono di raggiungere grotte marine non altrimenti accessibili. Per chi voglia estendere l'esperienza oltre l'isola, i traghetti dalla città di Corfù verso Igoumenitsa e Patrasso sono frequenti e consentono di integrare il soggiorno con una tappa nel continente greco o di raggiungere altre isole ioniche come Lefkada e Itaca senza rientrare ad Atene.

Stagionalità, flussi turistici e periodi di visita

La stagione turistica a Corfù si concentra tra maggio e ottobre, con un picco pronunciato in luglio e agosto che interessa principalmente la costa nord-orientale e le aree attorno a Paleokastritsa, mentre il centro storico della città mantiene una frequentazione significativa anche in autunno grazie ai visitatori interessati al patrimonio architettonico più che alla balneazione. La primavera — in particolare aprile e maggio — è il periodo in cui l'isola esprime una qualità ambientale particolarmente alta: la vegetazione è lussureggiante dopo le piogge invernali, le temperature sono già miti ma non ancora soffocanti, e la maggior parte dei siti e dei ristoranti è aperta con frequentazioni ancora contenute. L'autunno, specialmente settembre, offre condizioni del mare ancora estive con una riduzione sensibile dei flussi, rendendo accessibili spiagge come Myrtiotissa o le baie di Kassiopi in condizioni che nell'alta stagione sarebbero impraticabili per sovraffollamento. Il clima invernale è mite rispetto agli standard dell'Europa continentale — raramente le temperature scendono sotto i cinque gradi — ma l'isola si svuota progressivamente dopo ottobre e molte strutture ricettive chiudono fino ad aprile, limitando le opzioni per chi voglia visitarla fuori stagione a un nucleo di alberghi e appartamenti nella città vecchia, che resta comunque pienamente fruibile durante tutto l'anno.