La storia e le misteriosi origini dei tarocchi

Quando si parla dei tarocchi, si fa riferimento a uno dei giochi di carte dotati di maggiore fascino, dal momento che presenta radici piuttosto lontane nel tempo e, tra l’altro, si è evoluto in maniera estremamente particolare con il passare dei secoli.

Le origini dei tarocchi sono estremamente lontane nel tempo e sono fitte di misteri. Innanzitutto, il mondo dei tarocchi è caratterizzato dalla presenza di mazzi di carte in cui a dominare è uno spiccato simbolismo che si accompagna al misticismo. Di conseguenza, è facile intuire da dove deriva così tanto fascino e attrazione per i tarocchi. Con il passare dei secoli, i tarocchi hanno visto modificarsi anche la loro funzione primaria. Infatti, da normali carte da gioco, sono diventate parte di numerose pratiche di divinazione ed è forse proprio questo uno degli elementi di maggior presa e fascino tra le persone.

L’evoluzione dei tarocchi online

È chiaro che, al giorno d’oggi, la fruizione dei tarocchi si è inevitabilmente spostata verso il mondo online. I tarocchi online, infatti, sono particolarmente diffusi e si caratterizzano inevitabilmente per avere reso molto più facile l’accesso alle persone a questo tipo di gioco di carte.

I tarocchi, in tal senso, si sono evoluti fino a diventare un vero e proprio strumento per poter andare alla scoperta di quello che ci sarà nel futuro. Insomma, un mezzo per provare a comprendere cosa succederà con le complicate sfide che la vita tende a mettere di fronte, ma anche con gli obiettivi che si ha intenzione di raggiungere. Ed è senz’altro questo aspetto che riesce ad affascinare anche le persone che sono in realtà più scettiche in merito a questo gioco di carte.

Ciascuna carta è in grado di garantire diverse interpretazioni e può nascondere molteplici significati segreti che possono riguardare il destino di una persona. Ad esempio, tra gli aspetti che possono modificare le letture troviamo la posizione in cui compare la carta, ma anche le combinazioni che si creano con le altre carte.

I tarocchi, non c’è dubbio, sono passati attraverso tante epoche differenti. Inevitabilmente, hanno condizionato diverse culture e la società intera. Ancora al giorno d’oggi, infatti, si possono considerare uno strumento della cartomanzia a cui si rivolgono tante persone, certamente spinte dalla curiosità e dal desiderio di sapere cosa li attende nel futuro.

Tutta la storia dei tarocchi

Come dicevamo in precedenza, questo gioco di carte ha delle radici molto lontano nel tempo. Il mistero e il mito tendono a intrecciarsi piuttosto di frequente, perlomeno fino a quando diverse teorie hanno provato a far luce sulle origini dei tarocchi. Una delle prime tesi che riguarda la nascita dei tarocchi è portata a pensare che siano derivati dai geroglifici e, di conseguenza, che si debbano datare nell’epoca dell’antico Egitto. Insomma, i tarocchi dovrebbe essere una specie di alfabeto che veniva impiegato a partire già dal XXII secolo avanti Cristo, come mezzo che avevano i sacerdoti con chiaramente degli obiettivi di carattere religioso.

Un’altra teoria, che certamente è stata sposata da buona parte degli storici, fa risalire le origini dei tarocchi alla Cina. Quest’ultima nazione si può considerare un po’ come la patria delle carte da gioco. in base a questa teoria, infatti, gli studiosi avrebbero rilevato diversi aspetti in comune con uno strumento di divinazione cinese. Di conseguenza, già dal XI secolo avanti Cristo in avanti, i tarocchi sarebbero stati impiegati come mezzo per conoscere e anticipare il futuro.

C’è anche un’altra teoria riguardante le origini dei tarocchi, che si basa su dati scientifici, testimonianze e documenti scritti. In questo senso, la paternità dei tarocchi viene attribuita alle corti nobiliari italiane nel corso della prima parte del Quattrocento. Sono stati rinvenuti, infatti, svariati mazzi risalenti a quell’epoca, che venivano utilizzati alla stregua di gioco di carte e di intrattenimento, ma anche con un intento educativo.