Come scegliere gli infissi giusti per la casa

Quando si affronta una ristrutturazione o si costruisce ex novo, la scelta degli infissi tende a essere posticipata rispetto ad altre decisioni ritenute più urgenti — strutturali, impiantistiche, estetiche — salvo poi rivelarsi una delle più determinanti per la vivibilità dell'abitazione nel lungo periodo. Un infisso mal scelto non è soltanto una questione di gusto: incide sul comfort termico e acustico, sul consumo energetico, sulla manutenzione annuale e, non da ultimo, sul valore percepito dell'immobile. Chi ha già affrontato una sostituzione sa quanto sia difficile tornare indietro una volta che le finestre sono montate.

Il mercato degli infissi nel 2026 offre una varietà di materiali, configurazioni e certificazioni che può disorientare anche chi ha già qualche esperienza: il PVC di ultima generazione non è paragonabile a quello degli anni Novanta, il legno lamellare ha prestazioni termiche che un decennio fa erano impensabili, e i sistemi misti legno-alluminio hanno occupato una fascia di mercato che prima non esisteva. Orientarsi richiede una lettura comparata delle specifiche tecniche, ma soprattutto la capacità di mettere in relazione le caratteristiche del prodotto con le condizioni reali dell'edificio: esposizione, clima locale, tipologia di muratura, uso degli ambienti.

Questo testo vuole offrire un quadro operativo per come scegliere gli infissi con cognizione di causa, partendo dai parametri tecnici fondamentali fino ad arrivare alle variabili più sottovalutate — come la corretta posa in opera e la gestione dei ponti termici — che spesso determinano la differenza tra un investimento riuscito e uno solo apparentemente tale.

Trasmittanza termica e prestazioni acustiche: i parametri da leggere prima di tutto

La trasmittanza termica — espressa in W/m²K e indicata con il simbolo Uw per l'intera finestra — è il primo dato da verificare quando si valuta un infisso, perché sintetizza la capacità dell'elemento di limitare la dispersione di calore tra interno ed esterno; valori inferiori a 1,0 W/m²K sono oggi considerati lo standard minimo per un edificio a buona efficienza energetica, mentre le soluzioni di fascia alta scendono sotto 0,8 W/m²K con triplo vetro e profili a taglio termico ottimizzato. È tuttavia un errore leggere solo questo parametro in isolamento: la trasmittanza del vetro (Ug) e quella del telaio (Uf) contribuiscono in misura diversa al valore complessivo, e un vetro eccellente montato su un telaio con ponti termici residui può vanificare in parte l'investimento. Il valore del fattore solare (g), che indica la percentuale di energia solare trasmessa all'interno, è altrettanto rilevante: nelle esposizioni a sud un g elevato favorisce il guadagno passivo in inverno, ma può creare surriscaldamento in estate se non è abbinato a schermatura esterna.

Sul versante acustico, l'indice di potere fonoisolante Rw espresso in decibel è il riferimento normativo, ma nella pratica occorre considerare anche il profilo di frequenza del rumore a cui è esposto l'edificio: una strada urbana con traffico leggero ha un disturbo prevalentemente nelle medie frequenze, mentre un'arteria con mezzi pesanti o una ferrovia introducono componenti a bassa frequenza che richiedono masse vetrate diverse e configurazioni di intercapedine specifiche. Un doppio vetro 4-16-4 con gas argon ha prestazioni acustiche molto diverse da un 6-14-6 con vetro stratificato laminato, pur avendo entrambi un Ug simile: la confusione tra prestazione termica e acustica è tra gli errori più comuni nelle consulenze superficiali.

Materiali del telaio: confronto tecnico tra le opzioni disponibili

La scelta del materiale del telaio condiziona il comportamento dell'infisso su un arco temporale di almeno vent'anni, e richiede di bilanciare prestazioni termiche, resistenza agli agenti atmosferici, manutenzione ciclica e compatibilità estetica con l'architettura dell'edificio. Il PVC — spesso scelto per il rapporto prestazioni/costo — ha raggiunto livelli di isolamento molto elevati grazie alle camere multiple nei profili (fino a sei o sette), alla possibilità di rinforzo con acciaio galvanizzato e alla stabilità dimensionale migliorata con additivi UV; il suo limite principale rimane la percezione estetica in contesti di pregio architettonico, oltre a una certa rigidità nelle possibilità di verniciatura personalizzata rispetto all'alluminio.

L'alluminio con taglio termico, nelle versioni più recenti con poliammide a sezione variabile, ha colmato buona parte del divario termico che storicamente lo separava dal PVC, e rimane imbattibile per resistenza strutturale, snellezza dei profili e durata nel tempo senza manutenzione; la conducibilità del metallo impone però che il taglio termico sia correttamente dimensionato, perché profili con interruzione troppo sottile cedono facilmente alla condensa superficiale interna nelle zone climatiche più fredde. Il legno, quando si parla di lamellare certificato e trattato in autoclave, offre prestazioni termiche eccellenti e una risposta igrotermale naturale che nessun altro materiale replica, ma richiede verniciatura ogni cinque-sette anni e una cura particolare nell'installazione per evitare infiltrazioni ai giunti. I sistemi misto legno-alluminio — legno all'interno, alluminio all'esterno — rappresentano una soluzione coerente per chi vuole il comfort interno del legno senza la manutenzione esterna, al costo di un peso maggiore e di una complessità costruttiva che si riflette nel prezzo.

Tipologia di apertura e adeguatezza agli ambienti

La tipologia di apertura non è una scelta meramente funzionale, perché interagisce con la ventilazione naturale degli ambienti, con la facilità di pulizia delle superfici vetrate e con la sicurezza anti-intrusione; un'apertura a vasistas, per esempio, consente la ventilazione continua anche in caso di pioggia leggera, ma non permette la pulizia esterna dell'anta dall'interno dell'abitazione, il che in un appartamento ad altezze elevate diventa un problema concreto. Le finestre a battente con apertura verso l'interno — oggi standard nella maggior parte delle forniture di fascia media e alta — permettono la pulizia agevole e offrono una buona tenuta perimetrale, ma richiedono spazio libero all'interno per lo spostamento dell'anta; le versioni tilt-and-turn (bilico ribaltabile) combinano le due modalità in un unico meccanismo, con il vantaggio della versatilità ma con il limite di una ferramenta più complessa e più soggetta a usura nel tempo. Le finestre scorrevoli, specialmente quelle alzanti-scorrevoli di grandi dimensioni usate per le vetrate sul giardino o sulla terrazza, richiedono una valutazione attenta della resistenza al vento (parametro Aw nella normativa EN 12210) e della facilità di manovra, che nei formati più grandi può richiedere assistenza meccanica.

Posa in opera e dettagli di installazione: dove si perde la qualità del prodotto

Uno degli aspetti più sistematicamente sottovalutati nel processo di come scegliere gli infissi riguarda non il prodotto in sé, ma il sistema di posa: un infisso di alta gamma installato senza una corretta gestione del giunto perimetrale può generare ponti termici, infiltrazioni d'acqua e formazione di muffa nel giro di pochi anni, mentre un prodotto di fascia media posato con attenzione al dettaglio — con nastratura a tripla funzione (tenuta all'aria all'interno, barriera al vapore, tenuta all'acqua all'esterno) — può garantire prestazioni stabili per decenni. Il sistema RAL tedesco di posa, oggi adottato come riferimento anche in Italia, prevede la suddivisione del giunto in tre zone funzionali distinte: la zona interna deve essere a tenuta ermetica all'aria, la zona centrale deve gestire l'eventuale umidità residua con materiali capillari, quella esterna deve essere impermeabile all'acqua ma traspirante verso l'esterno. Ignorare questa distinzione — come accade quando si sigilla tutto con un'unica striscia di silicone — crea le condizioni per una trappola igrotermale che si manifesta di solito al secondo o terzo inverno.

La controtelaiatura, la regolazione della ferramenta dopo il primo ciclo termico completo e la verifica della coplanarità dei vetri sono operazioni che distinguono un'installazione professionale da una approssimativa; nella pratica, conviene sempre chiedere al fornitore se il servizio di posa include un collaudo a distanza di sei mesi, perché le ferramenta di qualità consentono micro-regolazioni che ottimizzano la tenuta perimetrale man mano che il telaio si assesta.

Certificazioni, incentivi fiscali e criteri di selezione del fornitore

Nel 2026 il panorama degli incentivi fiscali legati alla riqualificazione energetica degli edifici ha subito ulteriori revisioni rispetto alle versioni precedenti del Superbonus, e la detraibilità degli infissi nell'ambito degli interventi di efficienza energetica rimane attiva ma soggetta a soglie di prestazione minima verificabili tramite documentazione tecnica — in particolare la dichiarazione di conformità del prodotto alla norma EN 14351-1 e la scheda tecnica con i valori Uw certificati da laboratorio accreditato. Prima di procedere all'acquisto, è opportuno verificare che il produttore disponga di una marcatura CE con classe di prestazione dettagliata (non quella minima di legge, ma con i parametri estesi), e che il rivenditore sia in grado di fornire tutta la documentazione necessaria per la pratica fiscale senza richiedere successive integrazioni che allungano i tempi di rimborso.

La selezione del fornitore merita un'attenzione autonoma rispetto alla scelta del prodotto: molti dei problemi post-installazione derivano non da difetti del manufatto, ma dall'assenza di un servizio tecnico strutturato che gestisca la posa, la regolazione e la garanzia nel tempo; un'azienda che produce o distribuisce infissi e dispone di una rete di posatori certificati e formati direttamente rappresenta una garanzia superiore rispetto a un canale distributivo che separa vendita e installazione in soggetti diversi senza responsabilità condivisa. Richiedere referenze su cantieri già completati, verificare l'esistenza di un servizio post-vendita attivo e chiedere informazioni sulla reperibilità dei ricambi — ferramenta, guarnizioni, giunti — a distanza di dieci o quindici anni è una pratica che distingue un acquisto consapevole da uno guidato esclusivamente dal prezzo di listino.