Come scegliere il parquet per ogni stanza

Scegliere il parquet per le stanze della casa richiede una conoscenza concreta dei materiali, dei contesti d'uso e delle condizioni ambientali specifiche di ogni ambiente: non si tratta di una decisione estetica soltanto, ma di un insieme di valutazioni tecniche che, se trascurate, portano a sostituzioni costose nel giro di pochi anni. Chi lavora da tempo con i pavimenti in legno conosce bene la differenza tra un posatore che consiglia in base alla resa visiva e uno che parte dall'analisi del sottofondo, dall'umidità relativa dell'ambiente e dal traffico pedonale atteso. Questi tre parametri, presi insieme, determinano già il 70% della scelta corretta.

Il mercato del parquet nel 2026 offre una varietà di soluzioni che va ben oltre il classico rovere a listoni: si trovano essenze esotiche certificate FSC, pavimenti in legno ingegnerizzato con strati di compensato marino, formati a spina ungherese o a chevron che richiedono lavorazioni specifiche, superfici trattate con oli duri o lacche UV. Tanta disponibilità rende la selezione più ricca, ma anche più esposta a scelte disallineate rispetto alle reali esigenze dell'ambiente. Il punto di partenza rimane sempre la stanza: la sua funzione, la sua esposizione, il tipo di utilizzo quotidiano a cui è sottoposta.

Nelle pagine che seguono, la trattazione affronta per categoria di ambiente le variabili decisive nel processo di scelta del parquet per le stanze della casa, con attenzione particolare alle specifiche tecniche che condizionano durabilità e comfort nel tempo.

Caratteristiche tecniche del parquet in relazione all'uso degli ambienti

La classificazione AC (Abrasion Criteria) e la classe di durezza Janka sono i primi riferimenti oggettivi da considerare quando si valuta quale tipo di parquet posare in una determinata stanza: un rovere europeo con durezza intorno ai 1290 N/mm² si comporterà in modo molto diverso da un bambù carbonizzato o da un larice siberiano nelle medesime condizioni di calpestio. Il soggiorno di una famiglia con bambini o animali domestici ha esigenze di resistenza superficiale completamente diverse da quelle di una camera da letto adulta con traffico ridotto. A parità di essenza, poi, il trattamento superficiale incide in modo determinante: una lacca UV con 7 strati offre una protezione superiore all'olio, ma richiede interventi di ripristino più invasivi e meno praticabili in autonomia; l'olio duro, al contrario, permette manutenzioni parziali per zone, senza dover trattare l'intera superficie.

Lo spessore del legno nobile — nel caso del parquet multistrato — è un parametro spesso sottovalutato: con uno strato superiore di 4 mm è tecnicamente possibile una sola levigatura nel corso della vita del pavimento, mentre con 6 mm si sale a due o tre interventi, il che può fare la differenza su un immobile destinato alla locazione o a più cicli di ristrutturazione. Il parquet massello, invece, consente levigature ripetute ma presenta una maggiore sensibilità alle variazioni igrometriche, il che lo rende inadatto in presenza di riscaldamento a pavimento a meno che non si scelgano essenze particolarmente stabili come il teak o il merbau, o formati a listoni stretti che riducono il movimento tangenziale del legno.

Selezione del parquet per soggiorno e zona giorno

Il soggiorno concentra il traffico più intenso della casa e, allo stesso tempo, è l'ambiente in cui l'impatto visivo del pavimento ha maggiore peso percettivo: questa doppia esigenza spinge spesso verso soluzioni di compromesso che, in realtà, non soddisfano né l'una né l'altra. La scelta del parquet per questa stanza dovrebbe partire dalla larghezza del listello — formati superiori agli 80 mm tendono a evidenziare maggiormente le giunzioni in ambienti con escursioni termiche significative — e dalla finitura superficiale, privilegiando spazzolature o lavorazioni che nascondano i graffi superficiali rispetto alle superfici lucide che li amplificano. Un rovere spazzolato con olio bianco, su formato 140x1000 mm, è una scelta che regge bene al tempo sia esteticamente sia tecnicamente, perché la struttura aperta del legno spazzolato trattiene meno lo sporco fine e si presta a manutenzioni periodiche senza richiedere la chiusura dell'ambiente per giorni.

Nei soggiorni con esposizione a Sud e infissi a bassa schermatura solare, la scelta dell'essenza deve considerare anche la stabilità cromatica: il ciliegio americano vira in modo molto rapido verso toni aranciati sotto l'effetto UV, il noce americano tende a schiarire perdendo la profondità iniziale, mentre il rovere con tinta grigia o fumé mantiene una resa cromatica più stabile nel tempo perché la componente di colore aggiuntiva compensa la virata naturale del legno.

Parquet in cucina e ambienti soggetti a umidità

Posare il parquet in cucina è una scelta tecnica possibile, a condizione di selezionare le soluzioni corrette e di intervenire sull'installazione con la stessa attenzione che si riserverebbe a un bagno: la presenza di vapore acqueo, schizzi e variazioni repentine di temperatura impone l'uso di essenze ad alta densità o di parquet multistrato con substrato in compensato marino, che oppone una resistenza dimensionale superiore rispetto ai supporti in HDF standard. Le giunzioni tra i listelli devono essere trattate con stucchi idrofobi e, nella posa incollata — che è da preferire alla posa flottante in questo contesto — è necessario usare adesivi poliuretanici bicomponenti che creino una barriera vapore continua tra il legno e il sottofondo.

Tra le essenze più adatte per scegliere il parquet da posare in cucina si distinguono il teak, il cumaru e il bambù densificato: tutte e tre presentano una densità superiore ai 900 kg/m³ e un coefficiente di ritiro tangenziale contenuto, che si traduce in minore apertura delle fughe in condizioni di bassa umidità relativa invernale. Il bambù densificato, in particolare, ha guadagnato spazio significativo negli ultimi cicli di fiera Domotex proprio per la sua inerzia dimensionale e per la facilità di manutenzione, anche se la sua resa visiva resta distante dalla calore tipica delle essenze europee tradizionali.

Scelta del parquet per camera da letto e ambienti privati

La camera da letto è l'ambiente in cui le esigenze tecniche si allentano e quelle sensoriali prendono il sopravvento: il comfort termico e acustico del pavimento, la morbidezza percepita al piede nudo, la capacità del materiale di non disperdere polveri fini sono tutte variabili che qui contano quanto o più della resistenza superficiale. Per scegliere il parquet in questa stanza conviene orientarsi verso essenze a grana fine e superficie levigata, con finiture a olio che preservano la porosità naturale del legno e contribuiscono a mantenere un microclima più stabile rispetto alle lacche, che sigillano completamente la superficie impedendo gli scambi igrometrici tra legno e ambiente.

Il formato può essere più generoso rispetto al soggiorno proprio perché il traffico è ridotto e le sollecitazioni meccaniche minori: listoni di grande formato, fino a 220 mm di larghezza, trovano in camera da letto la loro collocazione più appropriata, perché la percezione di continuità visiva della superficie valorizza lo spazio senza che le giunzioni diventino punti critici dal punto di vista della stabilità. La posa a correre in direzione della luce naturale principale rimane la scelta che riduce le ombre laterali sui giunti, rendendo il pavimento percettivamente più uniforme e più luminoso.

Parquet per ambienti con riscaldamento a pavimento e locali tecnici

Il riscaldamento radiante a pavimento impone un vincolo preciso sulla scelta del parquet per qualsiasi stanza della casa in cui sia installato: la resistenza termica totale del pavimento — espressa in m²K/W — non deve superare 0,15 per garantire un'efficienza accettabile dell'impianto, il che esclude automaticamente i masselli di spessore superiore a 22 mm e molte soluzioni con sottostrati fonoisolanti aggiuntivi. Il parquet multistrato con substrato in compensato è la risposta tecnica più diffusa, perché il compensato controlla le espansioni in modo più omogeneo rispetto al massello e consente spessori totali inferiori; l'essenza nobile superiore, in questo contesto, deve avere una conduttività termica sufficiente a non creare una barriera alla risalita del calore, privilegiando essenze dense come il rovere europeo rispetto a legni più porosi come il pino o il larice.

Nei locali di passaggio, nei corridoi e nelle scale — ambienti spesso trascurati nella pianificazione del parquet — la classe di resistenza all'usura diventa il parametro dominante: superfici con trattamento UV a 9 strati, spessore del legno nobile di almeno 4,5 mm e colori in gamma scura o bruna che nascondano l'usura progressiva rappresentano la combinazione più razionale. La posa incollata su tutta la superficie è obbligatoria per le scale, dove la posa flottante genererebbe scricchiolii da deformazione sotto il peso del passo, oltre a rischi di instabilità perimetrale sulle alzate.