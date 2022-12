Consigli per una casa in affitto ammobiliata

Trovare la casa dei propri sogni si può trasformare in un vero incubo quando nessuna soluzione sembra adatta alle tue esigenze e ai tuoi gusti di stile. Chi vive in affitto e in una casa ammobiliata si sente spesso come un “estraneo” e non sa bene come rendere gli ambienti su misura per sé stesso. Come si fa a rendere accogliente una casa in affitto e ammobiliata? Ecco tutti i nostri consigli!

Hai preso la decisione di andare a vivere da solo e non vedi l’ora di trovare la casa perfetta per te. Non vuoi nulla di esagerato per cominciare, niente casa enorme, ti basta un appartamento piccolo, non vuoi troppe stanze a cui star dietro, ti piacerebbe una casa che sia già arredata, in fondo è la prima volta che lasci la casa della tua famiglia per vivere questa nuova, grande avventura: la più totale indipendenza.

Dovrai imparare a fare affidamento su te stesso, a pagare le bollette, a fare i conti, a cucinare, il tuo incubo! Però potrai anche organizzare delle cene con gli amici in tutta libertà, potrai leggere e guardare film fino a notte fonda, o almeno fino a un orario che ti consentirà di svegliarti presto per andare al lavoro l’indomani! Ti senti pronto per questo emozionante inizio?

Rendere accogliente una casa in affitto

Il problema però, o almeno la prima cosa da fare, è trovare casa, ma ogni appartamento che ti propongono non ti piace per niente. L’unico che ti ha entusiasmato è carino, certo, ma in soggiorno ha una mobilia un po’ datata. Che fare per ravvivare gli spazi di una casa in affitto ammobiliata senza stravolgerla? Intanto ecco 3 consigli strategici per migliorare l’arredo di casa, ma se vuoi saperne di più, continua a leggere la nostra guida!

Una casa in affitto ammobiliata è una buona idea?

Partiamo da una domanda che molti si pongono: una casa in affitto ammobiliata è davvero una buona idea? C’è chi è scettico perché non vorrebbe ritrovarsi con un arredo vecchio e per nulla adatto ai propri gusti, e c’è chi invece è disposto a fare un piccolo compromesso, almeno per iniziare. Ci sono però appartamenti che sono arredati bene, con gusto, e lì la soluzione abitativa diventa poi un affare, soprattutto quando si cerca casa per la prima volta.

Mettiamo il caso però che l’appartamento, per come è strutturato, piaccia, ma l’arredo non è dei migliori. La credenza in soggiorno non è che ti faccia proprio impazzire e nel bagno non c’è un mobiletto per tutte le tue cose. Cosa fare in questo caso? Puoi adottare piccoli accorgimenti per migliorare gli ambienti ma senza scombussolare tutto.

Rinnovare una credenza datata

Se la cosa che ti preme di più è dare una nuova estetica alla credenza in soggiorno, hai diversi modi per renderla più moderna. Il trucco sta negli accessori decor e gli oggetti di design che sceglierai per impreziosirla. Se ti piace un’estetica in stile inglese, sulle mensole della credenza andrai collocare piattini e porcellane. Lo stile a cui ambisci è invece più grintoso? Allora lasciati ispirare dallo stile vintage e boho chic abbinando alla credenza vasi colorati, candele profumate, piante, e tanti libri. Vuoi conoscere altri stili e idee? Vai su https://glamcasamagazine.it per tante ispirazioni creative.

Gli accessori fanno la differenza

In un ambiente già arredato cosa può fare davvero la differenza? Senza dubbio gli accessori e i complementi di design. Come sceglierli? In ambienti già arredati, e spesso senza che abbiano uno stile definito, dobbiamo dare una coerenza tra i diversi elementi ispirandoci a uno stile d’arredo che più ci piace e fa sentire a nostro agio. Aggiungere quindi accessori e complementi, è un ottimo modo per dare identità agli ambienti.

Cosa comprare per personalizzare una casa in affitto ammobiliata?

Partiamo dalle piccole cose. Rendi più accogliente l’open space con un tappeto maxi e morbido e dai colori neutri che andrai ad abbinare al divanetto davanti alla TV. Aggiungi poi calore all’entrata di casa con una lampada a sospensione dal colore vivace, magari un bel giallo luminoso. Porta allegria in cucina con un elettrodomestico dalle tinte pastello e aggiungi un poster con cornice alle pareti dove hai collocato il tavolo con le sedie per i tuoi pasti.

Come dividere gli ambienti?

Le tende per interni sono degli elementi decorativi indispensabili non solo per impreziosire le finestre, ma sono anche funzionali perché permettono alle luci esterne di entrare o meno in casa, oltre che a proteggere la nostra privacy, questo lo sappiamo. Quello a cui non pensiamo però è che le tende possono diventare delle soluzioni a cui ricorrere per dividere gli spazi, soprattutto se non sai come delineare e separare la zona giorno dalla zona notte, o magari se non hai la possibilità di costruire un tramezzo per delimitare il soggiorno dalla cucina.