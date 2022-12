Concorsi Pubblici 2022: ogni giorno su Posizioni Aperte

Partecipare ai concorsi pubblici è un ottimo modo per riuscire a trovare lavoro. Si tratta di un sistema che viene spesso utilizzato da organizzazioni della pubblica amministrazione come comuni, scuole e ospedali. Al vincitore del concorso viene assegnato un lavoro o un contratto con un’agenzia o un’organizzazione governativa.

Se hai le giuste competenze e sei interessato a partecipare ai concorsi pubblici, questa è una delle migliori soluzioni per trovare un lavoro che sia affidabile e sicuro.

I concorsi pubblici ai quali poter fare richiesta sono numerosi e continuamente ne vengono indetti di nuovi. Per rimanere sempre aggiornato, ti conviene controllare sempre i portali di informazione.

Solo su PosizioniAperte trovi ogni giorno, sabato e domenica compresi, i nuovi concorsi pubblici non scaduti emessi dalla gazzetta ufficiale, con il link diretto al bando. Gratis e senza bisogno di registrazione.

Quali enti utilizzano i concorsi pubblici per effettuare nuove assunzioni?

Una volta aver capito che cosa sono i concorsi pubblici e in che cosa consistono, andiamo a vedere quali enti utilizzano tale procedura per trovare sempre nuovo personale.

Amministrazioni centrali

Per amministrazioni centrali intendiamo tutti i bandi che vengono indetti direttamente dalla presidenza del consiglio dei ministri e da tutti i ministeri.

In questa categoria rientrano la maggior parte dei bandi e sono anche presenti le posizioni più importanti ricopribili in seguito ad un concorso pubblico.

Per fare un esempio pratico, i bandi delle amministrazioni centrali sono tutti i concorsi per entrare nelle varie forze di polizia, perché vengono indetti direttamente dal ministero degli interni.

Enti pubblici statali

Tutti i bandi che troverai pubblicati nella gazzetta ufficiale con riportata la dicitura di enti pubblici statale, sono quelli indetti dagli enti che fanno parte della pubblica amministrazione.

Un esempio pratico di bando indetto da un ente pubblico statale è quello del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che è molto utile per il nostro paese in quanto ci propone sempre numerose statistiche.

Università ed istituti d’istruzione

Come dice anche il termine, sono tutti i bandi che vengono indetti per ricoprire un ruolo all’interno del mondo scolastico e dell’istruzione.

Si tratta principalmente di bandi indetti per trovare nuovi docenti universitari o ricercatori. Ma possono anche essere realizzati per cercare nuovo personale amministrativo in una scuola, come per esempio il collaboratore scolastico.

Enti locali

In questo caso si intendono tutti i bandi che vengono realizzati in una specifica sezione e interessano solamente una parte ben precisa del territorio. Per enti locali si intendono comuni, province e regioni.

La maggior parte dei concorsi pubblici realizzati sono per trovare nuove figure come agente di polizia municipale o degli insegnanti per l’asilo o per le scuole dell’infanzia.

Molto frequenti sono anche i bandi indotti per assumere nuove figure che possano ricoprire un ruolo amministrativo, tecnico o socio culturale all’interno dei vari comuni d’Italia.

Istituzioni sanitarie e aziende sanitarie locali

Le istituzioni sanitarie e le aziende sanitarie locali rilasciano dei concorsi pubblici per l’assunzione nelle Asl o nelle aziende ospedaliere locali.

Le principali figure lavorative che vengono richieste sono gli infermieri o i collaboratori socio sanitari (OSS).

In alcuni casi possono anche essere richieste delle figure dirigenziali in ambito sempre sanitario locale, come per esempio i collaboratori amministrativi e i vari dirigenti medici.

Altri Enti

Se andrai a leggere la gazzetta ufficiale, potrai trovare anche una categoria che prende il nome di altri enti. In questo caso si tratta di un concorso pubblico che è stato indetto appaltando la selezione da uno degli enti amministrativi dello stato ad un’azienda esterna.

Si tratta di situazioni molto rare, ma che comunque potresti trovare mentre cerchi il concorso pubblico adatto per le tue esigenze.