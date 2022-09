3 consigli strategici per migliorare l’arredo di casa

La propria casa la si vede spesso come una parte di noi stessi, e come tale bisogna anche saperla gestire e quindi arredare come idealmente vorremmo. Per molti è un lavoro semplice, quasi un piacere poiché o per professione o per gusto personale, si riesce a saper decorare la propria casa senza problemi, ma tuttavia per chi meno pratico o magari non con le competenze idonee, potrebbe avere più difficoltà, quindi è bene leggere qualche consiglio utile per avere sempre una casa che risponda ai propri ideali.

L’illuminazione e lampade

Se è la prima volta che si prova ad arredare la propria casa, sicuramente la primissima cosa da saper sistemare è l’illuminazione del proprio appartamento. Si può preferire una illuminazione più calda oppure preferire le luci fredde, la principale differenza dipenderà da come si vuole predisporre i colori delle stanze e quali emozioni vi fanno suscitare.

L’illuminazione a luce più calda per un ambiente con colori più vivaci, atmosfera più da casa vissuta per chi preferisce un luogo più appartato, per chi predilige luci che rispecchiano una eterna sensazione primaverile-estiva, preferendo qualcosa di più classico e allegro, con uno stile che esprime meno sobrietà.

L’illuminazione a luce più fredda rende un’atmosfera più contenuta, riservata, per chi predilige il rispecchiarsi di colori freddi, una casa con design elegante, magari anche per un ambiente che si sposi tra casa e ufficio specialmente per chi rivede nel proprio appartamento non solo il piacere della propria casa ma anche il proprio ambiente lavorativo ma con tutti i comfort, mostrando inoltre più una sensazione autunno-inverno e per chi si rivede maggiormente in questa atmosfera.

I colori e una guida alla palette

Il colore fa praticamente quasi tutto della casa, riflette lo stato d’animo di chi ci vive, l’anima della casa si manifesta nella giusta scelta della palette di colore che si deve scegliere, quindi è fondamentale saper scegliere il colore giusto.

Una scelta tra colori tra il dorato e l’arancione per esempio indicherà una persona che predilige una casa sempre accesa, più viva con un tocco di classe, mentre magari puntando al grigio perla e nero chiaro si punta più sulla sobrietà di un design elegante, raffinato, per chi sceglie una palette di colori più semplice, fredda ma sicuramente con un design non per tutti.

Ogni stanza deve avere una determinata scelta dei colori, un abbinamento accurato che deve essere studiato nei minimi particolari, è importante che non si scelga a caso, per avere sempre nella propria casa la giusta combinazione, esprimendo naturalmente cosa esattamente si vuole percepire dal colore e il perché si arriva a scegliere una determinata palette di colori, magari insieme a un professionista del settore.

Mobili e stile della casa

L’ultimo passo da affrontare è sicuramente lo stile che la propria casa deve avere. Da una casa più tradizionalista che manifesta uno standard più occidentale a chi predilige uno stile più particolare, puntando a un arredamento asiatico, con un arredamento più particolare fuori da schemi classici.

Qualsiasi stile si scelga, è importante poi abbinare la giusta combinazione dei mobili e delle stanze, soprattutto se il design sarà più antico o decisamente molto più moderno, vedendo nella propria casa un’abitazione di nuova generazione, quindi puntando a un design futuristico, dal proprio salone dove si potranno accogliere gli ospiti, in divani in pelle con fattura d’alta qualità e colori scuri, fino a cucine moderne ed eleganti, con elettrodomestici e mobili di nuova produzione.

Un ultimo particolare che non va comunque trascurato è l’eventuale scelta dei legni, se utilizzare un pavimento in mattonella classica o con materiale più particolare, oppure un legno parquet che sposa perfettamente un design più tradizionalista con qualcosa di più attuale, magari un legno scuro se si predilige mantenere lo standard di sobrietà con un tocco di eleganza più marcata.

Per chi avesse già una propria idea di come decorare al meglio la propria casa, potrà trovare tutto il necessario su arredamentipignataro.it con tutti gli spunti necessari per scegliere al meglio e con gusto.