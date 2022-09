Perché scegliere un profumo di nicchia?

Scegliere un profumo di nicchia è come acquistare un capo di abbigliamento o un accessorio di moda davvero unico e inimitabile. Molti definiscono i profumi di nicchia come dei piccoli gioielli in quanto sono molto lontani dalle fragranze più comuni.

In genere si tratta di prodotti artigianali che vengono realizzati con delle materie prime preziose e ricercate con degli abbinamenti insoliti e unici.

Questi profumi rispetto a quelli ai quali siamo abituati, non sono creati per un grande pubblico, ma servono ad esprimere al meglio al creatività della profumeria, creando un profumo inconfondibile.

Perché i profumi di nicchia hanno delle caratteristiche uniche?

I profumi di nicchia presentano delle caratteristiche davvero uniche e inimitabili. Ad esempio, le linee di profumi Jeroboam, sono nate nel 2015, per rispondere alle esigenze di un pubblico di nicchia che ricerca dei profumi con la giusta persistenza e al contempo con una storia e con ingredienti di qualità dall’aroma enigmatici e misteriosi.

Proprio come i profumi Jeroboam, i prodotti di nicchia sono rivolti a una platea di clienti ridotta, composta da appassionati che vogliono acquistare esclusivamente delle fragranze artigianali. Ci sono anche delle aziende attive che operano nel campo della produzione di fragranze uniche sia dal punto di vista del packaging sia del profumo vero e proprio.

I marchi che rendono un profumo di nicchia sono conosciuti per lo più agli esperti e a coloro che vanno alla ricerca di fragranze che siano il più lontane possibili da quelle commerciali.

Cosa rende un profumo di nicchia davvero unico?

L’uso di materie prime completamente naturali, pregiate e al quanto rare sono un vero e proprio punto fermo nella profumeria di nicchia.

Questa non è l’unica differenza con i profumi comuni. Dietro un profumo di nicchia c’è uno studio della composizione attenta dove ogni essenza ha da parte del profumiere un’attenzione particolare. In quanto si vanno a calibrare tutte le fragranze con una cura approfondita.

I profumi di nicchia proprio per la loro peculiarità in genere presentano delle piramidi olfattive con una combinazione unica che spesso è soggetta a lunghissimi periodi di studio.

A differenza dei profumi tradizionali e commerciali, quelli di nicchia non voglio piacere a tutti, ma sono pensati per riuscire a porre in risalto la personalità di coloro che li indossano. I profumi sono meno versatili perché hanno un’identità aromatica di alto rilievo, sono audaci, in grado di lasciare il segno e di stupire chi lo indossa.

Scegliere il giusto profumo di nicchia: come fare?

La scelta del giusto profumo di nicchia ha a che vedere con la propria personalità e anche con la lettura delle essenze che vanno a comporre la piramide olfattiva del prodotto. Bisogna partire naturalmente da ciò che si conosce ossia da quelle essenze che si sa già amare per poi cercare una combinazione con quelle che si presentino più particolari e innovative.

Naturalmente, si possono scegliere le fragranze di nicchia anche semplicemente basandosi sul packaging e sulle note del profumiere. Certo si presenta un acquisto un po’ alla ceca. Ma questo non vuol dire sbagliare.

Se si collezionano profumi di alta qualità che siano di nicchia la soluzione migliore è valutare i vari brand presenti in commercio e provare le loro essenze per poi porre un giudizio finale su quella che piace di più o meno.

Le fragranze femminili o quelle maschili possono essere entrambe in grado di fornire a chi lo utilizza sensualità e sicurezza. Si passa dalle note di muschio, di cuoio, legnose, agrumate, a quelle a base di patchouli oppure di tuberosa. E poi si trovano piramidi olfattive sempre più complesse e con sentori forti o più delicati a seconda del marchio prescelto.

Scegliere un profumo di nicchia non è semplice, ma offre l’opportunità di avere un profumo unico e lontano dalle solite fragranze commerciali.