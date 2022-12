Come scegliere l’armadio per la camera da letto

Quando si deve gestire l’arredamento della camera da letto, sono numerosi gli aspetti a cui fare attenzione. Tra questi, rientra anche la scelta dell’armadio. Parliamo di un elemento d’arredo indispensabile sia a livello pratico, sia dal punto di vista estetico. Alla luce di ciò, sceglierlo basandosi unicamente sul caso e acquistarlo come ultima cosa senza dedicare tempo alla selezione è sbagliatissimo. Nelle prossime righe, vediamo qualche consiglio per non incorrere in questo errore.

Attenzione alle ante

Un criterio fondamentale da cui partire nel momento in cui si deve scegliere l’armadio per la camera da letto riguarda il focus sulle ante. Nel momento in cui, per esempio, si ha a che fare con una stanza di estensione contenuta, vanno benissimo le ante scorrevoli, che permettono di risparmiare spazio.

Per ingannare l’occhio e fare in modo che, dal punto di vista della resa visiva, la metratura risulti più generosa, ci si può orientare verso ante scorrevoli a specchio. Attenzione, però: se si decide di adottare questa soluzione, indubbiamente molto elegante, per la propria camera da letto, bisogna mettersi nell’ottica dell’importanza di dedicare del tempo alla pulizia. Un’ampia superficie in vetro caratterizzata dalla presenza, in evidenza, di segni di mani e di dita non è certo il massimo!

Nei frangenti in cui, invece, si ha sufficiente spazio a disposizione nella stanza, si può optare per le classiche ante a battente. Quando le si chiama in causa, ci si può sentir dire che sì, sono comode, ma possono risultare anche noiose e banali in quanto, come già detto, molto classiche e per qualcuno viste e riviste. No problem! Si può tranquillamente ovviare a questo problema scegliendo, per esempio, di appendere nella parte interna dell’anta uno specchio dalla forma insolita (ce ne sono alcuni a figura intera stupendi e caratterizzati da affascinanti linee curve).

In alternativa, è possibile appendere, sempre all’interno dell’anta, degli organiser in stoffa per ospitare piccoli accessori.

L’importanza dei materiali

Scegliere bene l’armadio per la camera da letto vuol dire, per forza di cose, focalizzarsi sulla qualità del materiale. Nell’ambiente a cui stiamo dedicando queste righe, intimo e speciale, ha il suo perché soprattutto il legno, un materiale caldo e in grado di comunicare sensazioni legate alla casa, all’accoglienza, alla sicurezza. Un segnale di indubbia qualità del prodotto? Il fatto di essere realizzato in legno massello. Se poi sono presenti anche certificazioni come la FSC, significa che la materia prima proviene da foreste gestite con un’ottica di responsabilità nei confronti dell’ambiente e delle popolazioni che le abitano.

La comodità dell’e-commerce

Al giorno d’oggi, per fortuna, trovare l’armadio per la camera da letto è molto più facile. Da quando, all’inizio del 2020, i numeri dell’e-commerce in Italia sono letteralmente esplosi, tantissime aziende del mondo dell’arredamento hanno implementato i prodotti disponibili sul web. Bastano pochi click per trovare soluzioni adatte al proprio gusto e budget. Dagli armadi economici su Zucca Mobili, realtà che spopola grazie ai suoi sistemi di arredamento semplici e alla portata di tutti, fino a soluzioni adatte a contesti luxury, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Se si ha intenzione di muoversi nell’ottica sopra menzionata della responsabilità ambientale e della sostenibilità, è meglio orientarsi verso e-commerce di aziende italiane, in modo da minimizzare l’impatto del trasporto sulla natura.

In tutti i casi, è nodale informarsi sulla politica dei resi. Se ci si accorge che l’armadio che tanto piaceva online non è adatto alla stanza, bisogna correre ai ripari.

Prendi sempre le misure

Concludiamo con un consiglio pratico importantissimo: prima di scegliere un armadio per la camera da letto, prendi bene le misure. Definisci, con il nastro adesivo, l’ingombro sul pavimento, prendendo in considerazione anche quanto occupato dalle eventuali ante a battente aperte. In questo modo, eviterai di trovarti ad avere a che fare con difficoltà di passaggio, che potrebbero creare problemi a persone anziane o con difficoltà motorie presenti in famiglia.