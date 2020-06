Come imparare a prendere appunti

Sia in caso di studio che di ambiente lavorativo, spesso e volentieri una delle attività più richieste è sicuramente quella di prendere appunti in maniera efficace. I vantaggi di questa azione sono numerosi: prima di tutto, consentono di risparmiare un bel po’ di tempo e, al tempo stesso, offrono la possibilità di migliorare notevolmente i risultati in ogni ambito, sia universitario che in campo lavorativo.

Spesso e volentieri, infatti, si tende a trattare con un po’ troppa superficialità questo aspetto, dimenticandosi di quanto sia efficace una simile metodologia. Soprattutto in ambito lavorativo, quindi, è conveniente dotarsi di appositi block notes personalizzati da stampare, magari con il proprio logo aziendale. Sul web ci sono diverse piattaforme che permettono di acquistare diverse tipologie di block notes, tra cui quelli con copertina, quelli senza copertina e quelli con spirale.

Come prendere appunti in maniera efficace?

Una delle principali problematiche legate agli appunti è che rappresentano una grande mole di informazioni che, spesso e volentieri, non si ha la minima idea di come poterli usare. Tra abbreviazioni e simboli strampalati, scarabocchi e una calligrafia incomprensibile, ragionarci sopra diventa veramente complicato.

Quindi, per poter fare ordine in questa vera e propria giungla di parole, in realtà sarà sufficiente seguire qualche semplice accorgimento. Come? Semplicemente usando tre simboli e tre pennarelli, di tre colori differenti. Un quadratino blu servirà a individuare tutte quelle attività che si ha intenzione di portare a termine oppure, quantomeno, di inserire all’interno della propria lista di priorità, magari dopo aver finito una riunione.

Anche un asterisco verde può tornare utile per mettere in evidenza tutte quelle informazioni di maggiore importanza che sono state sviluppate nel corso del meeting. Un punto di domanda di colore arancione, invece, permette di evidenziare quelle informazioni su cui ci sono dei dubbi o che, comunque, non sono esattamente così chiare.

Per fare in modo che questo sistema per prendere appunti dia ancora di più i suoi frutti, è bene sottolineare come la cosa migliore da fare è quella di apporli sempre nella parte sinistra del proprio quaderno, piuttosto che all’interno dei propri appunti. Si tratta di un sistema che torna estremamente utile nel corso delle riunioni che vengono svolte in ambito lavorativo.

Altrimenti, si può sempre provare con un metodo specifico, ovvero il sistema Cornell. Esiste veramente ed è stato realizzato da parte di Walter Pauk e, al giorno d’oggi, rappresenta una delle tecniche che sono di maggiore tendenza nelle università a stelle e strisce per prendere appunti. Un metodo secondo il quale è necessario suddividere ogni foglio in tre aree diverse, ovvero Not Taking Area, Cue Column e Summaries.