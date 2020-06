Psicologia online anche sullo smartphone

La vita di oggi ha come protagonista indiscusso l’utilizzo dello smartphone, il quale ci permette di eseguire decine di operazioni con facilità. Lo smartphone oggi è divenuto un elemento essenziale e, anche se questa affermazione può essere discutibile, non possiamo negare che il telefono ci aiuta in molte situazioni. Con un telefono e internet si possono consultare informazioni rapidamente, come conoscere le risposte alle nostre domande utilizzando un motore di ricerca, guardare un film, ascoltare la musica, distraendo un po’ giocando a qualche videogame nel piccolo schermo. Insomma grazie ad uno smartphone possiamo davvero fare di tutto, anche approcciarsi una consulenza con uno psicologo online.

Questa figura non è altro che la stessa di uno psicologo tradizionale, solo che il consulto viene fatto per via telematica, attraverso una chiamata telefonica o via whatsapp ad esempio. In pratica il ruolo del professionista rimane invariato, ma cambia il modo di approcciarsi alla psicologia, rimandano dietro al piccolo schermo. La psicologia online approda dunque anche sullo smartphone e, specialmente in questo periodo storico di distanziamento sociale, è molto importante avere la possibilità di risolvere i propri disturbi anche in remoto.

I canali di comunicazione di uno psicologo online

E’ vero che con uno smartphone è possibile ricevere una consulenza con uno psicologo, ma ci sono anche tanti altri canali di comunicazione. Per chi ad esempio non avesse a disposizione internet sul cellulare, è possibile chiamare lo psicologo o scrivergli via email attraverso un computer. I punti di forza di uno psicologo in remoto dipendono anche dal modo in cui è possibile effettuare una consulenza a distanza, cercando di far rimanere a proprio agio il paziente.

Ad esempio c’è chi preferisce l’anonimato del suo corpo (in parole povere preferisce parlare anziché mostrarsi) e per questo non vuole effettuare il consulto attraverso una videochiamata. Al contrario, molti clienti preferiscono il consulto via Skype perché vogliono vedere in faccia il dottore per essere più rassicurati. Un buon psicologo online offre canali di consulenza a 360°, dall’email al messaggio su Messenger o whatsapp, alla chiamata a Skype. L’importante è sempre affidarsi ad un dottore competente e firmare l’accordo privacy e di non divulgazione, necessario per affrontare la terapia in sicurezza. Infatti anche se online, gli psicologi devono farsi autorizzare al trattamento dei dati sensibili, specialmente perché trattasi di ambito medico.

Come si sceglie uno psicologo

Online o fisicamente, la scelta di uno psicologo si effettua allo stesso modo: innanzitutto si cerca di capire se il dottore affronta anche il nostro tipo di problema e che sia una figura professionale e affidabile. Per fare questo molti professionisti offrono dei primi consulti gratuiti per presentarsi e approcciarsi al paziente nel migliore dei modi. Le recensioni su internet possono far sì che lo psicologo abbia più visibilità, ma ricordiamo che un vero professionista cerca di mantenere anonimi i suoi clienti. Dunque meglio affidarsi al passaparola o alle sensazioni positive della prima consulenza conoscitiva.