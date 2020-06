Condizionali portatili: il funzionamento e la l’evoluzione tecnologica

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, ci sono alcuni elettrodomestici che diventano oggetto di una vera e propria “corsa all’oro”. Nel corso degli ultimi anni, una situazione del genere si è verificata con i climatizzatori, ovvero elettrodomestici che aiutano proprio ad affrontare l’afa e la calura che caratterizza la stagione estiva.

Il condizionatore portatile, nello specifico, è sicuramente il modello maggiormente apprezzato sul mercato. Sia perché riesce ad andare incontro alle necessità maggiormente diffuse, come ad esempio quelle che hanno carattere strettamente temporaneo, ma anche per chi ama soluzioni più architettoniche, visto che i climatizzatori tradizionali comportano l’installazione di un motore esterno.

Con il passare del tempo, poi, anche questi elettrodomestici hanno subito una vera e propria evoluzione, facendo dei passi in avanti da gigante sia in riferimento al grado di silenziosità, ma anche per quanto riguarda la riduzione dei consumi. Al giorno d’oggi, tra l’altro, i condizionatori portatili si possono comodamente trovare e acquistare anche direttamente online. Sono sempre di più gli eCommerce, come ad esempio Cosemigliori.it, che offrono l’opportunità di valutare l’acquisto di modelli portatili veramente in grado di soddisfare ogni tipo di necessità, anche dal punto di vista economico, visto che vengono proposti ad un prezzo parecchio vantaggioso.

Il funzionamento dei condizionatori portatili

Pensate che il loro funzionamento sia complesso? In realtà non è affatto così, dal momento che presentano una struttura e un meccanismo che non è poi così distante rispetto a quello che caratterizza un frigorifero dal punto di vista dei componenti, mentre i ruoli sono in tutto e per tutto differenti.

I condizionatori portatili riescono ad accomunare efficacia e facilità d’uso. Diversi modelli sono dotati di un livello di potenza impressionante e sono in grado di garantire un rinfrescamento anche di tutti quegli ambienti che si trovano vicini rispetto a quelli in cui vengono collocati. I condizionatori portatili possono contare sulla presenza di un tubo che deve essere collegato alla zona posteriore della struttura e che deve necessariamente essere posizionato in un punto in maniera tale che possa fuoriuscire esternamente rispetto alla stanza, come ad esempio sfruttando una finestra semi-aperta.

Rumore ed efficienza

Piuttosto di frequente si sente parlare di condizionatori portatili come di elettrodomestici che sono particolarmente rumorosi ed è una caratteristica che, alla lunga, può risultare parecchio fastidiosa. In realtà, l’emissione di decibel che contraddistingue i condizionatori portatili non è così alta come si potrebbe pensare, senza dimenticare come nei modelli più recenti i passi in avanti da questo punto di vista sono stati notevoli.

Il rumore che viene prodotto da parte dei condizionatori deriva inevitabilmente dalla ventola e dal compressore, ma come detto, negli ultimi modelli lanciati sul mercato anche tale aspetto è stato migliorato. I vantaggi di comprare un climatizzatore portatile rispetto ad un modello fisso sono numerosi, ma tutto varia in base ad una valutazione delle proprie esigenze. Certo, dal punto di vista economico non c’è affatto paragone, con i modelli portatili che costano di meno, ma soprattutto non comportano ulteriori spese, come la necessità di realizzare interventi murari per adeguare la predisposizione (cosa necessaria con un condizionatore fisso).