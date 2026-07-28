3° Livello Commercio: stipendio netto 2026

Nel commercio italiano, il terzo livello rappresenta una fascia contrattuale di riferimento per una quota rilevante di lavoratori dipendenti: commessi con qualche anno di esperienza, addetti alla vendita che hanno superato il periodo di primo inquadramento, figure di supporto alla gestione del punto vendita che non ricoprono ancora ruoli di coordinamento. Capire quanto valga concretamente questo inquadramento — ovvero qual è il 3 livello commercio stipendio netto che si percepisce ogni mese — richiede di leggere il dato lordo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e poi applicare le trattenute fiscali e previdenziali che variano in base alla situazione personale del lavoratore.

Il contratto collettivo nazionale del Terziario, firmato da Confcommercio con le organizzazioni sindacali, aggiorna periodicamente le tabelle retributive: i valori minimi tabellari per il 2025-2026 hanno subito aumenti graduali legati agli accordi di rinnovo siglati negli anni precedenti, e chi applica il CCNL è tenuto a corrispondere almeno quei minimi, fermo restando che la contrattazione aziendale o territoriale può migliorarli. La lettura dello stipendio netto, tuttavia, non si esaurisce nel confronto con la tabella: incidono l'anzianità di servizio, gli scatti maturati, eventuali superminimi, l'orario (full time o part time), i ratei di tredicesima e quattordicesima, oltre alla situazione fiscale individuale — detrazioni per lavoro dipendente, carichi familiari, situazioni debitorie pregresse.

Quello che segue è un'analisi orientata alla comprensione pratica della busta paga di un lavoratore inquadrato al terzo livello del commercio, con riferimento ai valori contrattuali in vigore nel 2026 e alle aliquote IRPEF attualmente applicabili, senza pretendere di sostituire una consulenza personalizzata ma con l'obiettivo di fornire un quadro sufficientemente preciso da essere utile tanto al lavoratore che al datore di lavoro.

Minimo tabellare e retribuzione lorda annua al terzo livello

Il minimo tabellare previsto dal CCNL Terziario per il terzo livello si attesta, nel 2026, attorno ai 1.480-1.520 euro lordi mensili per un lavoratore a tempo pieno su 40 ore settimanali, a seconda dell'aggiornamento in vigore al momento dell'applicazione degli aumenti previsti dall'accordo di rinnovo; a questa cifra va aggiunta la quota mensile di tredicesima (e quattordicesima, ove prevista dalla contrattazione aziendale o di settore), che porta la retribuzione annua lorda complessiva — su tredici mensilità — attorno ai 19.000-19.800 euro. Il terzo livello del CCNL Terziario comprende lavoratori che svolgono mansioni qualificate ma non di responsabilità gestionale diretta: si tratta, nella prassi, di addetti alla vendita con esperienza consolidata, cassieri senior, operatori di magazzino con compiti di controllo, figure amministrative di supporto di primo livello.

La retribuzione lorda mensile da sola, però, racconta poco di ciò che arriva sul conto corrente: bisogna sottrarre i contributi previdenziali a carico del lavoratore — pari a circa il 9,19% della retribuzione imponibile, salvo quote aggiuntive per specifiche gestioni — e l'IRPEF netta calcolata per scaglioni, ridotta dalle detrazioni spettanti. Un lavoratore dipendente senza carichi familiari, con reddito da lavoro che non supera i 28.000 euro annui, usufruisce della detrazione base per lavoro dipendente, che nel 2026 rimane calibrata sulla struttura introdotta dalla riforma fiscale degli anni precedenti e che si riduce progressivamente all'aumentare del reddito.

Calcolo dello stipendio netto mensile: metodo e variabili

Partendo da una retribuzione lorda mensile di riferimento di 1.500 euro — cifra coerente con il minimo tabellare del terzo livello su tredici mensilità, senza scatti né superminimi — la trattenuta previdenziale a carico del lavoratore (9,19%) ammonta a circa 138 euro, portando l'imponibile fiscale a circa 1.362 euro mensili; su base annua, l'imponibile IRPEF si avvicina ai 16.340 euro, soglia che colloca il lavoratore interamente nel primo scaglione IRPEF (23%) per la quota al di sopra della no-tax area. Con la detrazione per lavoro dipendente applicata pro-quota mensile e l'assenza di ulteriori detrazioni, l'IRPEF mensile risultante oscilla tra i 130 e i 160 euro, a seconda della precisione del conguaglio e dell'eventuale presenza di addizionali regionali e comunali — che variano significativamente da regione a regione e che in alcuni comuni del Nord raggiungono complessivamente l'1,5-2% del reddito imponibile.

Il risultato pratico è uno stipendio netto mensile compreso tra 1.190 e 1.250 euro per un lavoratore single, senza detrazioni aggiuntive, full time al terzo livello del commercio con il solo minimo tabellare: una cifra che può salire di 50-80 euro in presenza di detrazioni per figli a carico o coniuge, e che può scendere leggermente in comuni con addizionale elevata. Chi percepisce un superminimo individuale o collettivo di 50-100 euro lordi mensili — situazione non infrequente nelle medie e grandi aziende della distribuzione — arriverà a un netto di 1.230-1.310 euro, mantenendosi comunque in un range che riflette la fascia medio-bassa del mercato del lavoro nel settore dei servizi.

Impatto degli scatti di anzianità sulla retribuzione netta

Gli scatti di anzianità rappresentano uno degli elementi retributivi più sottovalutati nella lettura della busta paga: maturano ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro — o, in taluni accordi aziendali, con cadenza diversa — e il loro valore unitario per il terzo livello è fissato dal CCNL in una percentuale del minimo tabellare, pari storicamente a circa il 5% per ogni scatto, con un massimo di cinque scatti maturabili. Un lavoratore con dieci anni di anzianità al terzo livello può dunque vantare una retribuzione lorda mensile superiore di 70-80 euro rispetto al neo-assunto allo stesso livello, il che si traduce — al netto delle trattenute — in circa 50-60 euro aggiuntivi mensili; nell'arco di un anno lavorativo, la differenza supera i 700 euro netti, un importo tutt'altro che trascurabile per chi gestisce un bilancio familiare su redditi da lavoro dipendente.

È importante notare che gli scatti non si perdono in caso di cambio di mansioni all'interno della stessa azienda, mentre in caso di passaggio a un livello superiore il trattamento viene ricalcolato secondo le regole contrattuali specifiche; in presenza di cambi di datore di lavoro, invece, l'anzianità ricomincia da zero salvo accordi specifici o operazioni di cessione di ramo d'azienda in cui i rapporti di lavoro vengono trasferiti con continuità ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile.

Part time e lavoro discontinuo: effetti sul netto percepito

Una quota rilevante dei contratti nel commercio al dettaglio è stipulata a orario ridotto — part time verticale o orizzontale — e questo incide proporzionalmente sulla retribuzione lorda e, di conseguenza, su quella netta; tuttavia, l'effetto fiscale del part time non è lineare rispetto alla riduzione dell'orario, perché le detrazioni per lavoro dipendente sono parametrate al reddito complessivo e un lavoratore part time a 20 ore settimanali, con un lorda mensile attorno ai 750 euro, può beneficiare di una detrazione relativamente più favorevole rispetto al suo omologo full time, risultando in un'aliquota effettiva inferiore. In termini assoluti, un part time al 50% al terzo livello del commercio porta a casa indicativamente tra 620 e 680 euro netti mensili, una cifra che spesso si combina con un secondo reddito familiare o con altri ingressi.

Il lavoro a chiamata e i contratti intermittenti — presenti specialmente nella grande distribuzione per la gestione dei picchi stagionali — producono situazioni retributive frammentate, in cui il lavoratore percepisce l'indennità di disponibilità nei periodi di inattività (una quota fissa prevista dal CCNL e dal decreto legislativo 81/2015) e la retribuzione piena nelle giornate lavorate; chi costruisce il proprio reddito su questi contratti deve fare i conti con una variabilità mensile che rende complessa qualsiasi pianificazione finanziaria, pur conservando i diritti contrattuali legati al livello di inquadramento.

Tredicesima, quattordicesima e incidenza sul reddito annuo netto

La tredicesima mensilità è obbligatoria per tutti i lavoratori del commercio e viene erogata entro il 20 dicembre, calcolata sull'intera retribuzione in godimento al momento della liquidazione — comprensiva di superminimi, scatti e indennità continuative — ragguagliata ai mesi di servizio prestati nell'anno; la quattordicesima, invece, è prevista dal CCNL Terziario e viene corrisposta entro il 1° luglio, in misura variabile in base all'anzianità contrattuale. Per un lavoratore al terzo livello con meno di tre anni di anzianità, la quattordicesima ammonta a 50 ore di retribuzione; con anzianità superiore ai sei anni si arriva a 90 ore, fino a un massimo di 115 ore per chi supera i dieci anni di servizio.

L'incidenza fiscale su queste mensilità aggiuntive è spesso percepita come penalizzante: poiché vengono sommate alla retribuzione ordinaria del mese di erogazione, possono temporaneamente spingere il reddito mensile in uno scaglione IRPEF più alto, con una trattenuta in acconto più elevata che verrà poi ricalcolata in sede di conguaglio di fine anno. Sul netto annuo complessivo, un lavoratore al terzo livello full time con quattro anni di anzianità percepisce, sommando le tredici mensilità ordinarie, la quattordicesima e i ratei degli altri istituti contrattuali, un reddito netto annuo che si colloca tra i 15.500 e i 17.000 euro, secondo le variabili già descritte — una fascia che rende evidente come il terzo livello del commercio rimanga una delle categorie contrattuali a più bassa remunerazione del panorama del lavoro dipendente italiano, con tutto ciò che ne consegue sul piano della capacità di risparmio e della sostenibilità del costo della vita nelle aree urbane a più alta pressione abitativa.