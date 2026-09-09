Cous cous con pollo e verdure: ricetta passo per passo

Il cous cous con pollo e verdure è uno di quei piatti che attraversa culture e latitudini senza perdere la propria identità di fondo: un cereale a grana fine, cotto a vapore o reidratato, che assorbe i succhi della carne e i profumi delle verdure con una capacità che pochi altri ingredienti possono vantare. Nella versione con pollo e ortaggi di stagione, il risultato è un piatto completo sotto il profilo nutrizionale, bilanciato nei sapori e sufficientemente versatile da adattarsi tanto a una cena feriale quanto a un pranzo domenicale. La sua preparazione, contrariamente a quanto si tende a credere, richiede attenzione ai dettagli più che tecnica complessa: i margini di errore si annidano soprattutto nei tempi di cottura del pollo e nel rapporto acqua-cous cous, due variabili che determinano la riuscita complessiva del piatto.

Vale la pena chiarire subito che il cous cous non è un ingrediente uniforme: le versioni fini nordafricane, quelle israeliane più grossolane (ptitim a parte), e i formati medi di produzione industriale si comportano in modo diverso a contatto con il calore e i liquidi. Per una preparazione casalinga con pollo e verdure, il formato medio — quello che si trova comunemente nei supermercati italiani e che si reidrata in cinque minuti — è la scelta più pratica e prevedibile. Chi ha accesso a cous cous di semola integrale otterrà un prodotto con più fibra e un sapore leggermente più rustico, da tenere a mente quando si sceglie il condimento.

La scelta del pollo incide tanto quanto quella del cereale: il petto è più magro e cuoce in meno tempo, ma tende ad asciugarsi se lasciato sul fuoco anche solo qualche minuto in più del necessario; le cosce o le sovracosce, con l'osso o disossate, restituiscono un fondo di cottura più ricco e mantengono una texture più tollerante verso i tempi variabili della cucina casalinga. In questa ricetta si lavora con il petto, tagliato a cubetti regolari, proprio per controllare meglio la cottura e ottenere bocconi compatti che si integrano visivamente e strutturalmente con la grana del cous cous.

Ingredienti e proporzioni per quattro persone

Stabilire le proporzioni corrette tra cous cous, pollo e verdure è il primo passaggio operativo, e non è una questione aritmetica ma di equilibrio sensoriale: troppo cereale e il piatto diventa pesante e monotono; troppo poco e si perde quella continuità di texture che il cous cous dovrebbe garantire. Per quattro persone si lavora con 300 g di cous cous a grana media, 400 g di petto di pollo e circa 500 g di verdure miste. Tra le verdure, la combinazione più efficace in termini di cottura omogenea e sapore è quella tra zucchine (due piccole), carote (due medie), peperone rosso (uno) e cipolla dorata (una); chi vuole aggiungere complessità può inserire ceci lessati — circa 150 g — che apportano proteine vegetali e una nota farinosa che lega bene con il cereale.

Per la parte liquida e aromatica servono: 300 ml di brodo di pollo (possibilmente fatto in casa o di buona qualità industriale, non dado dal sapore ferroso), due cucchiai di olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio, un cucchiaino di curcuma, mezzo cucchiaino di cumino macinato, sale, pepe nero e — opzionale ma consigliato — una presa di paprica dolce affumicata, che aggiunge profondità senza coprire gli altri aromi. Il brodo servirà sia per la reidratazione del cous cous sia per deglassare la padella durante la cottura delle verdure: è importante non usare acqua al suo posto, perché si perderebbe uno dei principali vettori di sapore del piatto.

Marinatura e preparazione del pollo

Marinare il pollo anche solo per trenta minuti cambia in modo misurabile il risultato finale: i cubetti di petto, tagliati in pezzi da circa tre centimetri di lato, vanno mescolati con un cucchiaio di olio, lo spicchio d'aglio schiacciato, la curcuma, il cumino, una presa di sale e qualche giro di pepe nero macinato al momento, poi lasciati riposare a temperatura ambiente se si cucina subito, oppure in frigorifero fino a un massimo di quattro ore. La curcuma in questa fase non è un gesto esotico ma una scelta tecnica: colora il pollo in modo uniforme e, a contatto con il calore della padella, forma una crosticina superficiale che trattiene i succhi interni. Una padella larga, in acciaio o in ghisa, scaldata a fuoco medio-alto prima di aggiungere l'olio residuo è lo strumento giusto per questa fase; il rivestimento antiaderente, più comodo da pulire, tende a non raggiungere le temperature necessarie per la reazione di Maillard che fa la differenza tra un pollo dorato e uno stufato.

I cubetti vanno cotti in uno strato singolo, senza sovrapposizioni, per circa tre minuti per lato; resistere all'impulso di mescolare continuamente è fondamentale, perché la crosta si forma solo se il contatto con il metallo caldo è prolungato e indisturbato. Una volta dorati all'esterno e cotti all'interno — lo si verifica aprendo il pezzo più spesso con la punta di un coltello: nessuna traccia di rosa — il pollo va messo da parte in un piatto e tenuto al caldo con un foglio di alluminio; nella stessa padella, senza pulirla, si procede con le verdure.

Cottura delle verdure e costruzione del fondo

La sequenza con cui si aggiungono le verdure dipende dai loro rispettivi tempi di cottura, che variano sensibilmente: la cipolla va in padella per prima, tagliata a fettine non troppo sottili, e lasciata appassire a fuoco medio per cinque-sei minuti fino a diventare trasparente e leggermente dorata ai bordi; seguono le carote, tagliate a rondelle di circa mezzo centimetro, che necessitano di altri cinque minuti; poi il peperone a listarelle e infine le zucchine a mezzalune, che cuociono in tre-quattro minuti e non devono ammorbidirsi eccessivamente, pena la perdita di struttura nel piatto finale. Tra l'aggiunta delle carote e quella del peperone è il momento giusto per deglassare: un mestolo di brodo caldo versato sul fondo della padella scioglie i residui caramellizzati lasciati dal pollo e li incorpora al fondo delle verdure, producendo una base saporita che farà da condimento al cous cous.

A cottura delle verdure ultimata, si regola il sale, si aggiungono i ceci se previsti — già lessati e sciacquati — e si restituisce il pollo in padella per amalgamare tutto a fuoco basso per due minuti, il tempo necessario perché i sapori si integrino senza che il pollo perda la sua texture. Il composto risultante deve essere umido ma non brodoso: se il fondo si è ridotto troppo, un altro mezzo mestolo di brodo riequilibra la situazione; se è troppo liquido, alzare il fuoco per un minuto senza coperchio è sufficiente.

Reidratazione e mantecatura del cous cous

Il cous cous a grana media di produzione industriale si prepara nel modo che i produttori indicano sulle confezioni, ma con alcune varianti che migliorano il risultato: il brodo usato per la reidratazione deve essere portato a ebollizione, non semplicemente caldo; il rapporto è di 1:1 in volume tra cous cous e liquido, con un cucchiaino di olio extravergine aggiunto al cereale a secco prima di versare il brodo; il contenitore va coperto con un piatto o con pellicola per cinque minuti esatti, poi il cous cous va sgranato con una forchetta a denti larghi lavorando dal centro verso i bordi con movimenti ampi e circolari. Se si formano grumi, significa che il liquido era troppo o la copertura non è stata ermetica: in ogni caso, un passaggio veloce con le mani leggermente unte d'olio scioglie qualsiasi aggregato residuo.

La mantecatura finale avviene direttamente nel piatto da portata o in padella, mescolando il cous cous con metà del condimento di pollo e verdure; la parte restante viene disposta sopra al momento di servire, così da avere sia la parte inferiore condita sia la superficie visivamente ricca. Una spolverata di prezzemolo fresco tritato a coltello — non al mixer, che ossida le erbe — e qualche goccia di succo di limone aggiunta all'ultimo momento chiudono il piatto con una nota acida che bilancia la sapidità del brodo e la grassezza dell'olio.

Conservazione e varianti stagionali

Il cous cous con pollo e verdure si conserva in frigorifero per due giorni in un contenitore ermetico, ma tende ad asciugarsi: al momento di riscaldarlo, un cucchiaio di brodo o di acqua mescolato prima di passare al microonde o in padella ripristina l'umidità necessaria. La versione fredda, consumata a temperatura ambiente, funziona bene come piatto estivo; in quel caso è consigliabile aggiungere un filo d'olio fresco prima di servire e aumentare la quantità di limone. Per quanto riguarda le varianti stagionali, le zucchine e i peperoni possono essere sostituiti in inverno con zucca gialla — tagliata a cubetti e rosolata separatamente prima di unirla al fondo — e cavolfiore a cimette sbollentate brevemente; la struttura della ricetta rimane identica, cambiano solo i tempi di cottura delle singole verdure e il profilo aromatico complessivo, che in inverno guadagna in rotondità e perde in freschezza.