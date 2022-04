Vacanza in Sardegna: 5 luoghi da non perdere

La primavera è arrivata, le temperature da tiepide presto diventeranno calde e si comincia già a respirare aria di vacanza. Classica domanda che tutti si pongono in questo momento dell’anno: “dove passerò le mie preziose ferie faticosamente guadagnate?”. Che siate studenti o lavoratori poco cambia, tutti hanno diritto al relax, inoltre se siete amanti del mare, in Italia non mancano posti meravigliosi.

Uno dei mari più belli che abbiamo è sicuramente quello della Sardegna, che, come se lo specchio cristallino che la circonda non bastasse, offre anche città da visitare e attrazioni naturalistiche. In questo articolo parleremo di alcuni dei posti da non perdere assolutamente se decidete di andare in vacanza in terra sarda.

1) Cagliari

Capoluogo di regione, Cagliari come ogni città offre un centro storico ricco di punti di interesse che renderanno la vostra passeggiata piacevole. Il Castello è il quartiere alto che accoglie la maggior parte delle attrazioni turistiche, la Cattedrale è caratterizzata da cappelle aragonesi e vestiari sardi, il Bastione di San Remo con la terrazza Umberto I offrono una vista incredibili su tutta la città e il mercato di San Benedetto è perfetto se volete provare i piatti tipici sardi. Se invece cercate il mare vicino alla città, la spiaggia più vicina è quella del Poetto, tra le più lunghe d’Italia.

2) Alghero

Sempre parlando di città, Alghero è molto turistica, ma merita decisamente una visita. Ad Alghero potete visitare la cattedrale, scoprire il centro storico della città in tutte le sue stradine e bere il vostro drink preferito in Piazza Civica. Per immergervi nell’artigianato locale visitate il Museo del Corallo e per non allontanarvi troppo dall’acqua fate una passeggiata sul lungomare.

3) Isola La Maddalena

Suggestiva e conosciuta da tutti, quest’isola fa parte del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena che comprende 7 isole. La Maddalena è visitabile in auto, che vi sarà molto utile per muovervi da una spiaggia all’altra, attrazioni principali del posto.

Tra le spiagge migliori sull’isola sicuramente quella tranquilla del Cardellino, quella sabbiosa di Monte Rena e di Bassa Trinità, caratterizzata dalla sabbia bianca ma molto affollata, come la precedente. La spiaggia Testa del Polpo è tra le più notevoli dell’isola grazie alle sue acque turchesi non troppo profonde e ai grandi scogli.

A La Maddalena non potete non dedicare qualche ora o addirittura una giornata a un giro in barca per visitare le altre isole dell’arcipelago o andare fino in Corsica. Online trovate molte possibilità del genere, tra cui Antares Rentals a La Maddalena, che offre un servizio di turismo per mare.

4) Isola La Caprera

Oltre a La Maddalena, questa è l’unica isola visitabile in auto ed è anche la più grande. Raggiungibile tramite il ponte che la collega a La Maddalena, all’isola di La Caprera non mancano spiagge incredibili. Tra le più note Cala Serena, Cala Caprese, situata sulla foce di un fiume e Cala Napoletana, la più famosa. Se preferite prendere il sole in spiagge più isolate potete scegliere Cala Brigantina e Cala Coticcio, ma per raggiungere bisogna fare un pezzo a piedi.

5) Porto Cervo

Come perdersi l’immancabile Costa Smeralda e le sue splendide spiagge. Anche se non avete un budget illimitato, vi consigliamo comunque di fare un salto a Porto Cervo, anche solo per dire di esserci stati! Tra barche di lusso, boutique della moda e spiagge private, l’atmosfera luxury che si respira è unica ed è infatti meta dei milionari che vogliono partecipare alla movida più “in” di tutte. Se comunque volete visitare la Costa Smeralda, vicino a Porto Cervo sono presenti diverse spiagge che vi consigliamo di vedere, tra cui: Spiagge del Principe; Spiaggia di Capriccioli; Spiaggia di Ruja e Spiaggia del Pevero (la più popolare e affollata).