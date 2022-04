La ristrutturazione della casa è un momento che tutti prima o poi vivono, questo perché le abitazioni subiscono il tempo che passa e spesso le esigenze personali di chi le vive cambiano nel corso degli anni. Il periodo storico che stiamo vivendo ha comportato, inoltre, un cambiamento radicale delle abitudini di ognuno di noi e gli spazi abitativi che fino a qualche anno fa sembravano accoglienti e funzionali, adesso potrebbero risultare inadatti alle diverse attività che si svolgono in casa. Quando si decide di ristrutturare casa, la prima domanda che ci si pone è: quanto costa? Questo accade perché non si è sufficientemente aggiornati sui prezzi dei vari materiali e sui costi per la realizzazione degli impianti. Per iniziare a sciogliere i vari dubbi che possono insorgere, il nostro consiglio è quello di valutare quali sono le soluzioni migliori per ottimizzare al meglio tempi, costi e tipologie di intervento da attuare.

Sul sito bassettihomeinnovation.it sono pubblicati molteplici consigli su come arredare e ristrutturare casa, con indicazioni sulle procedure e sulle varie opportunità. Le voci di spesa che in genere rientrano in una ristrutturazione sono collegate ai diversi interventi e alle relative competenze professionali. Come possiamo capire quanto costa ristrutturare casa oggi? Quali sono le opportunità di risparmio con le agevolazioni fiscali?

Come calcolare quanto costa ristrutturare casa

Il primo passo per avere un’idea realistica dei costi per ristrutturare casa è la richiesta di un preventivo che si basa su un sopralluogo preliminare e una consulenza con uno specialista. È questa una modalità molto efficace, adottata da grandi brand dell’home design, che scongiura il rischio di valutazioni di spesa che non sono in linea né con la tipologia di abitazione da ristrutturare né con le esigenze del committente. Una volta valutato il preventivo, è fondamentale stabilire un timing accurato per avere un quadro completo dell’investimento in base ai tempi di realizzazione. Per un appartamento di 100 metri quadri si può arrivare a spendere fino ad un totale di 80 mila euro per realizzare una ristrutturazione completa. Le voci di costo più importanti sono quelle relative agli impianti che, se sono tecnologicamente avanzati, richiedono un impegno economico iniziale maggiore. Il vantaggio è che questa spesa verrà recuperata nel corso del tempo, grazie al risparmio sui consumi energetici.

Ristrutturare casa: le spese per la burocrazia

Un costo da non dimenticare è quello relativo alla burocrazia, anche se negli ultimi anni molte pratiche per la costruzione e la ristrutturazione degli edifici si sono snellite parecchio. Restano obbligatorie:

la CILA, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, per interventi che riguardano le ristrutturazioni interne, la sostituzione degli infissi e i lavori poco invasivi;

la SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, per tutti i lavori di manutenzione straordinaria o di modifiche strutturali, da consegnare insieme al progetto realizzato dall’ingegnere;

la Scia alternativa al permesso di costruire, che va invece consegnata quando l’intervento modifica in maniera integrale l’edificio.

Oltre ai costi dei singoli documenti, che dipendono dal comune in cui viene realizzato l’intervento, bisogna inserire nel budget un importo tra i 500 e i 1.000 euro per la gestione e la registrazione di questi atti.

Agevolazioni fiscali per ristrutturare casa

Per la casa sono attivi numerosi bonus, anche se il più conveniente per chi desidera ristrutturare casa è il super bonus 110%. Secondo l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) la rilevante detrazione fiscale ha prodotto 107.588 interventi nel 2021, per un valore complessivo di 18,3 miliardi di euro. Questi dati rendono sicuramente importante il rilancio dell’edilizia e testimoniano una volontà comune di rinnovare gli edifici nei quali si vive. Con un decreto ad hoc l’agevolazione è stata recentemente prorogata e migliorata, per consentire maggiori controlli antifrode e per poter assicurare una semplificazione nella cessione del credito. Un’opportunità preziosa per centinaia di migliaia di proprietari.