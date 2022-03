Siti web: numeri e dati, le previsioni del 2022

Con l’arrivo del 2022, è tempo di fare i bilanci e di guardare alle prospettive future in merito a quelle che sono le possibilità che il web offre. A partire dal 2020 anche le MPMI italiane hanno iniziato a fare i conti con l’ampliamento del mercato digitale fondando nuovi siti internet. Tali dispositivi digitali sono stati in grado di eliminare il problema pandemia dai loro circuiti di vendita, puntando tutto sul remoto.

Questo chiaramente ha comportato la nascita di tantissimi siti web nuovi, nonché la richiesta sul mercato digitale di varie tipologie di servizi. Ma come è cambiato il mercato dei siti web nel corso degli ultimi sei mesi? Già il 2021 aveva fatto fare un grande passo in avanti al mercato digitale, come emerso in numerosi studi del settore. Ciò che è certo è che il 2022 non sarà sicuramente da meno: statistiche e previsioni già confermano questo trend completamente in crescita.

I siti web nel Mondo nel 2022

Secondo quanto emerge dagli studi di settore, il 18 dicembre 2021 c’erano nel mondo 1,9 miliardi di siti web. Di questi, tantissimi sono dedicati alla vendita. Infatti, gli utenti attivi ogni giorno sulla rete sono oltre 5,1 miliardi in tutto il Mondo. Si fa presto a capire quanto sia possibile ampliare i propri confini con la realizzazione di un sito web e come sia facile riuscire ad aumentare la platea del proprio target di riferimento, semplicemente realizzando un servizio digitale competitivo e in linea con i dettami di Google.

L’importanza di un buon sito internet

È bene ricordare che un sito internet non va improvvisato. Non è soltanto una format statico, quanto piuttosto si tratta di animare un componente fluido che va costantemente aggiornato in modo tale da riuscire a emergere rispetto alla mole infinita di siti che si trovano nel World Wide Web. Dunque, non c’è scelta migliore se non quella d’investire in modo giusto per far emergere il proprio mercato sul web e fare dei progetti che possano comportare una crescita esponenziale della propria realtà digitale. Se vedi i nostri servizi, ti renderai conto di quanto conta specializzare e diversificare la propria offera.

La crescita del mercato dei siti nel 2022

Secondo gli esperti, nel 2022 vi sarà un crescita ancora più alta del mercato dei siti web, complici anche gli investimenti nell’ambito del PNRR e in generale, quelli nel mondo digitale fatti dal Governo, ma non solo. Il futuro sta nel remoto. Sempre più spesso, infatti, sentiamo parlare di transizione digitale, ovvero di questo processo che interessa tutti i settori dell’economia italiana, ma non solo. Realizzare un sito web, è dunque il primo passo di un sistema di crescita commerciale che non può essere più ignorato visto come si muove velocemente il Mondo Digitale.

Digital trends del marketing web 2022

Il 2022 regalerà tantissimi trends innovativi al mercato dei siti web. Infatti, ci saranno dei cambiamenti strutturali che influenzeranno anche le scelte da fare per chi ha un sito web e vuole aumentare la sua visibilità in maniera corretta. In primis, nel 2022 non si può più pensare di non investire sul SEO. È fondamentale perché Google valuta questo parametro per dare maggiore visibilità di un portale. Bisognerà poi, fare i conti con una maggiore concorrenza e quindi, sarà importantissimo cercare di ampliare la propria visibilità digitale con un servizio a 360° anche con l’utilizzo dei social.

Poi, si deve fare particolare attenzione anche alla questione Cybersicurezza. Dal 9 gennaio 2022, è entrato in vigore infatti il nuovo provvedimento con “Le linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento”, per normare la gestione dei cookies. Grazie a queste modifiche strutturali quello del 2022 sarà quindi, un web molto più sicuro e fertile per nuovi mercati. Solo adeguandosi con l’aiuto di professionisti a questi parametri si potrà pensare di far crescere il proprio sito web e di aumentare il proprio fatturato con l’aiuto del digitale!