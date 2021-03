Siti di viaggi: perché aprirne uno

Il mondo dei viaggi in questo momento storico ha subito una battuta d’arresto ma nei prossimi mesi è possibile che torni la possibilità di viaggiare in Europa e nel mondo. Prendere un aereo, atterrare e visitare posti sconosciuto è un’esperienza che manca a molte persone la maggior parte di loro non vede l’ora di poter rimettersi in cammino. Avere un portale dedicato ai viaggi significa avere un impegno costante e avere delle conoscenze basilari sulla scrittura e di alcune piattaforme web per la gestione dei contenuti. Sempre più persone si affacciano al mondo dei viaggi e un ottimo sito con questa tematica è Travellairs (https://travellairs.it/), un portale nato circa due anni fa e che oggi offre molti contenuti di qualità e sta diventando sempre più famoso.

I motivi che portano all’apertura di un sito che racconti le avventure persone sono tanti e in questo articolo sono stati affrontati quelli principali. Scopriamo quali sono.

Raccontare le proprie esperienze

Il primo motivo per cui una persona apre un portale dedicato alle vacanze è quello di raccontare le proprie esperienze. Scrivere a proposito delle esperienze fatte, delle località scoperte e delle persone conosciute è sicuramente un buon modo per creare una narrazione e coinvolgere gli utenti.

Dare consigli sulle cose da vedere

Il secondo motivo per cui le persone aprono un portale di viaggi è quello di essere d’aiuto ad altre persone. Infatti, generalmente i contenuti messi online riguardano i luoghi visitati e i consigli da seguire per avere una vacanza perfetta. Inoltre, grazie a questi racconti è possibile dare istruzioni sulle particolarità di un determinato luogo, consigliando ristoranti e locali da visitare durante la vacanza.

Non solo, molte persone aprono un sito di viaggi perché si dedicano alla creazione di video o perché sono appassionati di fotografia e decidono di dare vita a u progetto personale mettendo in campo le proprie competenze e abilità.

Dare opinioni sui locali da provare

Un altro fatto che incide sulle persone che vanno in vacanza è quello di provare la gastronomia tipica, specialmente nei paesi differenti dall’Italia. Nella maggior parte dei casi un sito di viaggi ha una sezione dedicata al food in cui offre consigli, suggerimenti e opinioni sui vari locali da visitare in una determinata zona.

Differenti nicchie di turismo

Di fatto, ci sono decine di sotto categorie che riguardano il settore dei viaggi e molte persone scelgono di focalizzarsi in una di queste per avere maggiore visibilità. Alcune delle più semplici sono i viaggi in famiglia, con animali o in coppia. Raccontare le storie delle vacanze focalizzandosi in uno di queste sotto categorie permette di avere maggiori riscontri per il fatto che il pubblico è ben circoscritto.

Non solo, ci sono anche altre nicchie legate al turismo su cui i travel blogger si concentrano. Alcune di queste sono il turismo esperienziale, il turismo slow e il turismo sostenibile. Molti portali si concentrano nel dare consigli e opinioni su questi temi per quanto riguarda destinazioni, località e mete per delle vacanze alternative.

Da hobby a professione

Tante persone hanno il sogno di viaggiare lavorando e questo è un motivo che le sprona ad aprire un blog di viaggi. Ovviamente per fare questo salto è fondamentale avere una formazione alle spalle in grado di fornire le conoscenze adeguate per far fronti agli elementi tecnici e dei contenuti. Portare avanti un progetto comporta un grande investimento in termini di tempo ed energie perché nel corso del tempo quelli che fa la differenza è la qualità dei contenuti offerti agli utenti.

Passare da hobby a professione cambia molto la prospettiva perché aumentano i compiti da portare avanti tendono ad aumentare e l’impegno richiesto è sempre maggiore.