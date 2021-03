Idee di gadget da regalare agli eventi

Sia in caso di meeting aziendale interno che per la partecipazione a una fiera di settore con altri competitor, vale la pena di investire qualche risorsa per avere gadget da regalare agli eventi.

I gadget personalizzati con il vostro logo hanno una doppia utilità; permettono di attirare clienti al vostro stand o di farli sentire ben accolti al vostro evento, e fanno sì che i clienti stessi si ricordino più a lungo di voi.

In questo secondo caso, offrire regali che siano anche oggetti di normale utilità vi permette di essere visibile al cliente per parecchio tempo. Potete chiedere consiglio a una agenzia eventi Milano, che saprò suggerirvi come muovervi per dare risalto al vostro brand. E’ importante infatti che il gadget non sia scelto in modo anonimo, ma metta in risalto la personalità del vostro marchio.

Ecco alcune idee di gadget da poter offrire ai clienti

Borse e sacche

Questi sono gadget sicuramente molto apprezzati, data la loro versatilità. Borse e sacche sono oggetti utili, che potrebbero restare a lungo nelle casi di chi vi ha conosciuto a qualche evento. Se ne avete la possibilità, nella borsa mettete materiale informativo o qualche prodotto omaggio.

Ogni volta che la utilizzerà, il cliente vi farà pubblicità La borsa è meno impegnativa di un capo di vestiario, e può essere usata a lungo e in diverse occasioni.

Magliette personalizzate

Queste sono un’ottima scelta da usare anche durante l’evento stesso. Può essere una apprezzata iniziativa quella di farle recapitare ai partecipanti anche prima della manifestazione, se ne avete la possibilità, o di regalarla a inizio incontro.

Considerate che, una volta a casa, la t-shirt rischia di finire in fondo a un cassetto, se la vostra clientela non usa abitualmente abbigliamento sportivo. Inoltre, non è detto che tutti amino indossare capi di vestiario con loghi. E’ proprio durante l’evento che la t-shirt col vostro logo dà il meglio di sé. A quel punto, potrebbe essere conservata anche come ricordo, se siete riusciti a regalare un’emozione ai vostri ospiti.

Penne e block notes

Questi sono davvero un classico dei gadget agli eventi. Se avete organizzato un meeting o una conferenza, sarà quasi d’obbligo fornire materiale per prendere appunti con il vostro logo. Il block notes verrà sicuramente conservato, ma è la penna l’oggetto più versatile. Investite qualcosa in più nel budget, e cercate un oggetto elegante: avrete più possibilità che il cliente utilizzi la vostra penna sul lavoro o in occasioni ufficiali, e il vostro marchio ne guadagnerà in reputazione.

Adesivi

Gli adesivi sono un’idea simpatica da utilizzare soprattutto in fiere con un tipo di utenza giovane. Meglio comunque aggiungere qualcosa oltre al vostro logo, come una citazione motivazionale o qualche disegno stilizzato. Diversamente, non è detto che qualcuno usi volentieri un adesivo che riporta solo il logo di un’azienda. Date un motivo ai clienti per posizionarli e averli sotto gli occhi il più spesso possibile.