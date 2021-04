Come diventare fluente in inglese senza studiarlo a scuola

Al giorno d’oggi per avere più possibilità nel realizzarsi a livello lavorativo e professionale, è importante saper conoscere delle lingue straniere. La lingua principale che la maggior parte delle volte viene richiesta, come tutti sapranno, è l’inglese. Saper parlare fluentemente in inglese non solo serve in ambito lavorativo, ma anche per i viaggi e per riuscire a capire tutto quello che ci circonda. Ma come si può diventare fluenti in inglese, perlopiù senza averlo studiato a scuola? Oltre a prendere in considerazione di partecipare ad un corso per diventare fluente in inglese, di seguito sono riportati diversi consigli che, se messi in pratica, possono aiutare sia i principianti che i più esperti a migliorare il proprio livello di inglese da autodidatti.

Essere motivati

La motivazione giusta per poter conseguire dei risultati spesso nasce quando si ha il bisogno di migliorare qualcosa, in questo caso il livello di inglese. È l’elemento principale per essere determinati a voler imparare una lingua perché permette di portare a termine gli obiettivi prefissati ed essere decisi nel volerli conseguire.

Darsi degli obiettivi

Proporsi degli obiettivi realizzabili che potrebbero essere diversi da persona a persona in base al tempo impiegato nello studio e alla meta che si vuole raggiungere. Rispettare gli obiettivi però, aiuta ad ottenere i risultati sperati.

Studio della grammatica

Anche se questo è l’aspetto più noioso dell’apprendimento, la grammatica è utile soprattutto per coloro che non hanno nessuna base della lingua. L’inglese non ha tantissime regole di grammatica, come ad esempio l’italiano, quindi le regole sono sicuramente più semplici da memorizzare. Ma è importante conosce almeno quelle basilari perché è il solo modo per poter farsi capire dagli altri quando si fanno conversazioni.

Studio delle frasi

Costruire le basi della grammatica, permette di capire meglio una frase. Lo studio delle singole frasi, inizialmente fatte di poche parole, aiuta a costruire i pensieri in modo corretto. Quindi sapere perfettamente come una frase deve essere strutturata, anche conoscendo soltanto poche parole, si possono costruire centinaia di frasi diverse che, durante le conversazioni, aiuteranno ad interagire con le persone e quindi ad essere più fluenti.

All’inizio probabilmente non essendo abituati a questo metodo, la mente potrebbe tradurre dall’italiano all’inglese la frase che si vorrebbe dire. Ma il metodo di studiare le frasi, permette di non avere la necessità di tradurre il pensiero per poterlo esprimere, ma verrà automatico pensarlo direttamente in inglese.

Fare conversazioni

La difficoltà di molte persone è esprimersi oralmente, pur avendo delle solide basi della lingua. Ma l’unico modo per essere più fluenti in inglese è parlare. Certo, parlare da soli o con un amico non è sempre di grande aiuto perché non si possono notare gli errori che soprattutto inizialmente si commettono. Quindi se si ha la possibilità, sarebbe opportuno programmare degli incontri regolari con un madrelingua per dialogare. In questo modo si esercita sia la capacità dell’ascolto che del parlato.

Inoltre un madrelingua può aiutare a correggere gli errori grammaticali e la pronuncia. È ovvio che se questo esercizio viene fatto quotidianamente i risultati saranno visibili in poco tempo. Ma può andare bene anche sporadicamente, l’importante è che venga fatto in modo regolare. Un altro spunto potrebbe essere quello di iscriversi in dei gruppi creati apposta per dialogare in inglese in cui si parla tra persone di nazionalità diverse per esercitarsi nella scrittura e nell’apprendimento dei discorsi.

Essere regolari

La regolarità nello studio è un aspetto fondamentale. Infatti bastano pochi minuti alla volta, magari in piccole sessioni, ma fatti tutti i giorni. Questo perché le nozioni apprese potranno rimanere ben impresse nella mente dato che vengono ripetute ogni giorno.

Immersione nella lingua

Per imparare meglio una lingua o essere più fluenti è fondamentale circondarsi di essa per tutto il giorno. Infatti è risaputo che stare in un paese straniero per molto tempo senza conoscere la lingua, aiuta le persone a parlare in maniera corretta. Questo però non significa che bisogna per forza di cose spostarsi per immergersi nella lingua che si vuole imparare. L’obiettivo è circondarsi dell’inglese.

Ci sono diversi modi in cui farlo. Ad esempio ascoltando solo musica inglese o delle frasi registrate. Oppure leggere in inglese tutto ciò che appassiona, che potrebbero essere libri, blog, riviste ecc. Un altro modo è guardare film in lingua inglese. O ancora, mettersi d’accordo con un amico o un familiare con cui parlare solo in inglese. Insomma il segreto è immergersi nella lingua autentica pur non essendo in un paese straniero. I risultati saranno evidenti in poco tempo.