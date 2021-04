Idee per promuovere un salone da parrucchiere

Quando si ha un salone da parrucchiere, sono tanti gli aspetti a cui è bene fare attenzione. In questo novero è possibile includere l’approvvigionamento dei prodotti, il design del locale, il reclutamento del personale e, soprattutto in questo periodo, la promozione.

Sono diverse le idee che si possono chiamare in causa quando ci si sofferma su tutto quello che ruota attorno alle promozioni parrucchieri. Nelle prossime righe di questo articolo, ne abbiamo elencate alcune.

Focus sull’e-commerce

Le restrizioni causate dall’emergenza Coronavirus hanno portato i titolari dei saloni per parrucchiere a riflettere su un nuovo approccio alla promozione della propria attività. Fondamentale a tal proposito è considerare l’e-commerce, che nel corso dell’ultimo anno è cresciuto tantissimo per quanto riguarda il giro d’affari (per rendersene conto basta chiamare in causa i dati dell’Osservatorio B2C del Politecnico di Milano, che ha posto l’accento su un aumento degli incassi degli e-commerce pari al 27% dal 2019 al 2020).

Sì, senza dubbio chi ha un salone potrebbe storcere il naso davanti a questo consiglio. Cosa c’entra l’e-commerce con un salone per parrucchieri? I saloni più esclusivi, quando accolgono i clienti, utilizzano prodotti di ottimo livello che gli utenti, una volta finito il trattamento, possono anche acquistare.

Le partnership con le case produttrici possono essere portate avanti anche a salone chiuso, vendendo i suddetti prodotti tramite il proprio sito internet. Più che di promozione, in questo caso si parla di fidelizzazione.

Attenzione ai social

Proseguendo con l’elenco dei consigli dedicati ai parrucchieri che vogliono promuovere il loro salone rientra indubbiamente l’attenzione ai social. Entrando nel vivo dei passi da fare, è il caso di citare la centralità del visual marketing e di Instagram in particolare.

Di sicuro il primo pensiero che viene in mente ai parrucchieri che vogliono essere presenti in maniera efficace su questa piattaforma riguarda il fatto di mettere in primo piano le foto dei tagli. Questo è importante, ma non è tutto.

Essenziale è anche lavorare sulla palette. Ogni dettaglio del proprio profilo deve essere riconoscibile, dal logo fino, appunto, al colore dominante che salta all’occhio non appena si guarda il feed.

Esistono diversi consigli utili al proposito. Tra questi, rientra il fatto di accostare tra loro foto con luce caratterizzata da una temperatura di colore simile.

Customer care di qualità

Soprattutto in questo periodo di grandi incertezze, per i clienti dei saloni da parrucchiere è importantissimo sentirsi coccolati, accolti, valorizzati nella propria unicità. Ecco perché, se si ha intenzione di promuovere al meglio il proprio salone, non si può assolutamente prescindere dalla qualità del customer care, cruciale in quanto, come ben si sa, è necessario prenotare il proprio appuntamento.

Recensioni, l’oro del web

Promuoversi in maniera efficace online significa puntare anche sulle recensioni. La riprova sociale è l’oro del web al giorno d’oggi. Prima di effettuare un acquisto o di rivolgersi a un professionista, le persone vagliano le opinioni di chi ha già fatto, prima di loro, la sopra ricordata scelta.

Ecco perché, se si ha intenzione di promuovere il proprio salone per parrucchiere, è cruciale incentivare i clienti a lasciarle. Sono diverse le modalità utili al proposito: si può includere una call to action sullo scontrino, ma anche appendere un cartello con un invito chiaro in negozio.

Sconti, sconti, sconti

Concludiamo questa rassegna dedicata ai consigli su come promuovere un salone per parrucchiere soffermandoci sul valore degli sconti, che dovrebbero essere gestiti mettendo in primo piano l’esclusività. Ciò significa, per esempio, riservare delle promozioni speciali ai clienti in occasione del loro compleanno.