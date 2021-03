Smart Hotel, ecco perché crescono gli investimenti

Nel corso degli ultimi tempi capita di sentire con sempre maggiore frequenza il termine di smart hotel. Ebbene, non è difficile comprendere come il riferimento sia per gli hotel intelligenti. Ovvero, una serie di strutture ricettive che vengono realizzate e soprattutto attrezzate in maniera tale da poter soddisfare ogni tipo di esigenza di quei clienti che desiderano rimanere connessi in ogni istante del loro soggiorno.

Gli smart hotel, di conseguenza, hanno la peculiarità di riuscire a garantire un’interazione veramente costante con ogni ospite, con cui il rapporto si svolge praticamente solo mediante device digitali. In termini di servizi che vengono messi a disposizione, come si può approfondire anche su una delle migliori guide di arredamento per hotel e strutture ricettive, non c’è davvero nulla di meno rispetto agli alberghi tradizionali.

Interessante notare come nel passato il termine di smart hotel veniva impiegato con un’accezione completamente differente rispetto a quanto avviene al giorno d’oggi. Infatti, un tempo con smart hotel si era soliti identificare tutte quelle strutture ricettive che mettevano a disposizione una camera caratterizzata da una tariffa a basso costo, andando a mettere in conto come dei veri e propri extra tutti quei servizi che si possono considerare come non essenziali.

Una realtà in costante aumento: quali sono i vantaggi

All’interno di un hotel smart, dobbiamo sottolineare come siano diversi i vantaggi predisposti per l’utenza. Prima di tutto, c’è la possibilità di portare a termine il check-in direttamente tramite il proprio smartphone o un altro device mobile. Una procedura, infatti, che si svolge mediante un normalissimo riconoscimento facciale, che ha indubbiamente il suo punto di forza nella riduzione importante delle code, così come nella velocizzazione di ogni tipo di processo.

Sfruttando il proprio device mobile, sia che si tratti di smartphone o di table, gli ospiti di uno smart hotel hanno la possibilità di provvedere all’apertura della porta della camera, ma anche impostare la temperatura dei vari ambienti, oppure effettuare la prenotazione del room service.

Un altro vantaggio di queste strutture ricettive è che tutte le varie preferenze e richieste della clientela rimangono in memoria. In questo modo, avendo un sistema che garantisce la memorizzazione delle preferenze di soggiorno, le visite future dei vari clienti saranno rese ancora più confortevoli.

Come si può facilmente intuire, gli smart hotel si caratterizza per avere un processo innovativo anche in riferimento al controllo operativo dell’intera struttura. Tutto merito, quindi, dei mezzi digitali, che tornano estremamente comodi per organizzare in maniera ancora più precisa il lavoro dello staff. Il personale, infatti, ha in questo modo la possibilità di dedicarsi con maggiore efficienza alle mansioni da svolgere e seguire in maniera ancora più precisa il rapporto con la clientela.

Ridurre i costi grazie alle innovazioni tecnologiche

Tutti questi accorgimenti permettono agli ospiti di trovare un’esperienza ancora più completa, in cui non manca anche il rapporto umano, che non viene assolutamente trascurato come alcuni potrebbero erroneamente pensare.

Tra gli altri vantaggi di puntare su uno smart hotel, c’è indubbiamente anche quello che si riferisce alla razionalizzazione dei costi. Una tematica che emerge piuttosto di frequente, che riguarda non solamente il controllo e l’organizzazione delle utenze, ma anche le varie questioni legate al management.

In modo particolare, per merito della digitalizzazione dei servizi e con un’importante ottimizzazione del livello di operatività dei dipendenti che lavorano all’interno della struttura ricettiva. Un altro aspetto positivo è sicuramente quello di memorizzare in maniera approfondita e molto precisa l’impiego che gli ospiti vanno a fare in riferimento al consumo delle utenze. Si tratta di un sistema che permette anche di rendere molto più efficienti ed efficaci tutte quelle attività che sono legate alla sanificazione e pulizia dei vari ambienti.