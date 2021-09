Scopriamo il corso di tricopigmentazione

Il corso di tricopigmentazione consiste in un percorso di formazione che è destinato agli estetisti, gli operatori del settore estetico, che vogliono specializzarsi nel tatuaggio capelli o che vogliono offrire un nuovo servizio ai loro clienti.

Oggi come oggi un grande numero di uomini ma anche di donne soffrono di patologie come l’alopecia androgena, che comporta il diradamento e la perdita precoce dei capelli. Per poter supplire al problema della perdita di capelli, alla calvizie precoce o alla stempiatura è possibile optare per una soluzione diversa e meno invasiva rispetto al trapianto di capelli. Stiamo parlando proprio della tricopigmentazione, ovvero della possibilità di tatuare i capelli, là dove è presente un diradamento oppure imitando l’effetto rasato in caso di calvizie totale.

Questo settore innovativo è sempre più richiesto anche in Italia, in quanto consente di eliminare degli inestetismi diffusi come l’alopecia, le calvizie, la stempiatura o la presenza di diradamenti o cicatrici sulla nuca.

È considerata un’alternativa più economica, meno invasiva e più vantaggiosa rispetto al tatuaggio capelli, ed anche la soluzione che sempre più clienti richiedono per ritrovare stima e loro stessi e per superare il disagio che ho causato dalla perdita precoce dei capelli.

Cosa è la tricopigmentazione e quali sono le tecniche

Il corso in questione si compone di una parte teorica, necessaria per comprendere il funzionamento del cuoio cappelluto e le tecniche che verranno utilizzate poi nella pratica, che è altrettanto importante proprio per poter fornire un servizio di alta qualità e professionalità.

Esistono diverse tecniche per la pigmentazione della testa, a seconda anche delle necessità che vengono espresse di volta in volta dal cliente.

La tricopigmentazione può essere effettuata definitivamente, utilizzando pigmenti definitivi come quelli dei tatuaggi, oppure essere semi permanente cioè tende a svanire nel corso del tempo. La seconda soluzione è in genere quella più impiegata sia perché consente di poter cambiare idea, sia in quanto permette di ottenere un risultato di maggiore qualità, evitando la decolorazione o l’ingrandimento della pigmentazione originaria.

La tricopigmentazione può essere anche di diversi tipi, ad esempio di infoltimento se si tratta di dover riempire un diradamento della nuca, causato per esempio da una perdita chiazze di capelli o da una cicatrice, oppure può imitare l’effetto pelo per pelo per ricreare l’effetto rasato sulla nuca calva.

La tricopigmentazione può essere anche utilizzata allo scopo di mimetizzare o di eliminare alla vista eventuali cicatrici sulla nuca, questo di solito è un modulo a parte e si chiama dermatoppik, però ultimamente l’Accademia Orsini & Belfatto organizza corsi di tricopigmentazioni completi, quindi sia modulo effetto rasato che andremo di seguito ad analizzare che il modulo dematoppik, scopri il nuovo corso di tricopigmentazione.

La tricopigmentazione effetto rasato o effetto densità dipende sostanzialmente dal tipo di problema che presenta il cliente, ma anche dal risultato che intende ottenere, dalle sue esigenze ed aspettative. In tutti i casi l’effetto, se il trattamento eseguito bene, è sempre estremamente naturale e discreto e consente al cliente di recuperare autostima e maggiore fiducia in sé stesso.

Grazie a questo corso è possibile non solamente approfondire tutti gli elementi di teoria che stanno alla base delle tecniche di pigmentazione, ma anche fare pratica sui manichini estetici, per poter mettere alla prova le proprie competenze e prepararsi ad offrire un servizio di alta qualità ai clienti.

Verranno affrontati anche gli aspetti psicologici, ovvero cosa porta gli utenti a venire per il trattamento e cosa si aspettano, è molto importante ascoltare, capire e dare le giuste spiegazioni su quello che andremo a fare per loro e per il loro problema/ inestetismo. La soddisfazione del cliente è anche questo!