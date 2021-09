Illuminare il proprio soggiorno con le giuste lampade e con gusto permette di creare un ambiente di design pregevole. L’illuminazione del soggiorno, infatti, è come la cosiddetta ciliegina sulla torta. Dopo averlo arredato con mobili di pregio e di fine design, non si possono certo lasciare le lampadine appese e abbandonate a loro stesse!

Ma bisogna trovare i giusti elementi per creare una luminosità che vada dal soffuso all’intenso, grazie alla combinazione tra luce sospesa al soffitto e quella creata dalle lampade da terra. Scopriamo insieme alcune idee per illuminare il soggiorno.

Lampade a sospensione e da terra di design

Le lampade proposte da illuminazione Pedrali, sono dei veri esempi di design moderno dalle linee pulite, semplici e perfette per arredi all’ultima moda, che si contraddistinguono per la loro sobrietà.

La collezione di lampade di design rigoroso proposte da questo marchio, presentano elementi che sono in grado di creare varie combinazioni all’interno del soggiorno. Molto interessante la lampada a sospensione, realizzata con un doppio diffusore, in policarbonato con stampa a iniezione.

Molto interessanti anche le lampade composte da elementi moderni e rigorosi, che possono essere messe vicino al divano o al tavolo da pranzo. Stiamo parlando delle lampade da terra che presentano un diffusore da 52 cm, realizzato in policarbonato stampato a iniezione, un’accensione a pedale e una base con stelo in acciaio.

Tutti questi prodotti si presentano semplici e accattivanti, perfetti per arredare al meglio l’abitazione.

Lampade da sospensione e da terra eleganti e dai design peculiari

Tra le idee per illuminare il soggiorno, non possono mancare le lampade da sospensione eleganti e con design peculiari.

Ad esempio, sono molto interessanti le lampade da sospensione realizzate in vetro soffiato. La luce che proviene da queste lampade viene ingabbiata dal vetro, in questo modo si ottiene un gioco di luce davvero interessante.

Le lampade in vetro soffiato, in generale, si abbinano molto bene ai soggiorni che hanno un arredo elegante e raffinato. Molto interessante però anche l’abbinamento a stile d’arredo come quello nordico, oppure con mobili realizzati in vetro e acciaio.

Se invece avete creato un ambiente in soggiorno che si presenta peculiare e innovativo, da non perdere le lampade da sospensione e da terra con forme e colori particolari e unici. Si possono trovare lampade formate da vari cilindri colorati uno vicino all’altro.

Oppure lampade da terra rotonde che ricordano la forma della luna, queste ad esempio sono perfette posizionate vicino a una poltrona.

E perché non pensare alle lampade con l’esterno nero opaco in lavagna. Una delle peculiarità di queste lampade e poterle arricchire, scrivendo o facendo dei disegni sulla zona lavagna, semplicemente con dei gessetti. Se poi vi stancate di quella scritta, basterà pulire la lavagna, e fare un nuovo disegno con i gessetti.

Perché mettere sempre una lampada da terra in soggiorno

Oltre ai lampadari sospesi, non bisogna mai dimenticare l’installazione di una o più lampade da terra in soggiorno. Innanzi tutto, le lampade da terra permettono di arredare la casa e renderla più piacevole e piena di elementi.

Le lampade da terra non sono solo un elemento d’arredo, ma si rivelano anche molto utili per il risparmio energetico. Ad esempio, non sempre si ha bisogno di una luce intensa in soggiorno, come succede accendendo le lampade sospese. Ma si può volere un’atmosfera più rilassata e una luce regolabile.

In questo caso, la soluzione migliore è installare una lampada da terra vicino al divano e una vicina al tavolo del soggiorno. In questo modo, non solo si arrederà al meglio la casa, ma si potrà avere la giusta luminosità concentrata in una sola zona del soggiorno.