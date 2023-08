Scegliere la crema idratante più adatta per ogni tipo di pelle

Ognuno di noi ha peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, e anche per quanto riguarda la nostra pelle, ognuno ha le proprie caratteristiche.

La migliore crema idratante viso per pelle secca

Quando dobbiamo scegliere la miglior crema idratante per il viso, dovremo quindi fare attenzione alla tipologia di crema più adatta alla nostra cute.

C’è infatti chi ha la pelle secca, chi più grassa, chi intermedia. Per quanto riguarda altre esigenze specifiche, le creme viso di solito agiscono su più fronti.

Possono idratare, ma anche andare a rinforzare la barriera cutanea o avere funzione anti-age.

Sono importanti quindi non solo per andare a ripristinare il film idrolipidico per la pelle, ma anche perchè agiscono per rispondere ad altre specifiche esigenze.

La migliore crema idratante viso per la pelle secca ad esempio, deve essere ricca di sostanze che agiscano andando a lenire la pelle e la nutrano in profondità, quindi che vadano anche a nutrire la pelle e rinforzare la barriera cutanea contro le intemperie e i raggi solari.

Essa deve contenere acido ialuronico, un importante elemento naturalmente presente nella nostra pelle, che decade col passare del tempo. Esso contribuisce a mantenere intatta la struttura e l’elasticità del derma oltre a contribuire alla giusta idratazione.

E’ importante che contenga anche provitamina B5 che serve per protezione e favorisce la cicatrizzazione, e sostanze come l’olio di rosa mosqueta o di mandorle dolci, malva, aloe, oliva, jojoba, karité, sesamo, tutte sostanze naturali e fitoterapiche, che nutrono ma senza ungere la pelle.

La texture di questa crema deve infatti essere molto leggera, adatta ad un derma delicato e sensibile.

Crema idratante viso pelle sensibile

Per chi ha la pelle sensibile, che può irritarsi spesso, è indicata la crema idratante viso per pelle sensibile. La pelle sensibile è così per via della compromissione della sua funzione barriera. Questa alterazione infatti fa si che la cute reagisca a stimoli che per una pelle normale sono innocui.

I fattori che causano sensibilità possono essere ambientali, come il freddo, il vento, il troppo sole o caldo, ma anche sostanze irritanti presenti in detergenti o cosmetici come ad esempio tensioattivi chimici, alcool o profumo.

Anche chi soffre di stress, sbalzi ormonali o ha delle problematiche dermatologiche, è soggetto a cute sensibile.

Per questo è importante proteggere la propria pelle tenendo a mente le sue specifiche esigenze, usando detergenti e crema viso che rispondano a determinati requisiti, che siano privi di sostanze aggressive, senza alcool e profumo, insomma rispettosi della barriera cutanea.

Spesso sulle confezioni dei cosmetici è riportata la dicitura :”testati per pelle sensibile”

Crema viso idratante antirughe

Chi è già avanti con l’età dovrà invece optare per una buona crema viso idratante antirughe.

questa crema unisce infatti la corretta idratazione cutanea con un effetto anti age che va a prevenire o migliorare l’aspetto delle rughe di espressione sul volto.

Viene progettata per idratare la pelle in profondità e mantenere l’elasticità cutanea ed è ricca di ingredienti come acido ialuronico e vitamina C, che aiutano a idratare e proteggere la pelle dai danni dei radicali liberi, migliorandone la compattezza.

E’ importante quindi che ognuno studi bene le caratteristiche della propria pelle, prima di acquistare i cosmetici e i prodotti per la bellezza quotidiana, per offrire una protezione adeguata con la migliore crema viso disponibile sul mercato.