Pulire gli interni dell’automobile: gli strumenti da utilizzare e le azioni da compiere

La pulizia della propria automobile richiede un insieme di azioni da svolgere e di strumenti di cui servirsi, dal momento che si tratta di una pratica tutt’altro che semplice da realizzare. In una vettura, soprattutto se si hanno dei figli piccoli o se passa del tempo da una pulizia e l’altra, potrebbe accumularsi tanta sporcizia e, per questo motivo, ci sarà bisogno di intervenire attraverso i migliori strumenti possibili che permettano di eliminare ogni traccia di sporco.

Per riuscire a pulire la propria automobile esistono due possibili strade da seguire: la prima è quella che porta al fai da te, la seconda comporta l’affidarsi ad un team di professionisti, che si occuperanno della pulizia della propria vettura e del lavaggio interni auto, in modo da eliminare qualsiasi traccia di sporco. Il consiglio è quello di realizzare una pulizia completa di tanto in tanto, intervenendo autonomamente per mantenere la lucidità all’interno della propria automobile, soprattutto per i sedili e i finestrini che assicureranno grande visibilità. Detto questo, vale la pena considerare quali siano tutti gli strumenti di cui vale la pena servirsi per tenere la propria auto costantemente pulita.

Aspirapolvere

Prima di procedere con una forma di pulizia più specifica, che permette di eliminare tutte le tracce di sporco presente all’interno della propria automobile, è importante partire con una pulizia generale, che sarà in grado di eliminare lo sporco diffuso nella vettura, soprattutto guardando alla polvere che tende ad accumularsi sui sedili e la sporcizia che si trova sui tappetini. Briciole di cibo, polvere o sporco si accumulano copiosamente nella propria automobile nel corso del tempo, soprattutto nel caso in cui la pulizia venga realizzata con ben poca costanza.

L’aspirapolvere può essere utilizzato soprattutto per una pulizia generale servendosi di un beccuccio più piccolo, che permette di introdurre lo strumento in piccole fessure ed eliminando la polvere in eccesso, come quella presente sui tappetini o sui sedili della propria automobile. Dopo aver rimosso lo sporco in eccesso sarà anche possibile proseguire con altre forme di pulizia specifica, tra cui quella dei finestrini, dei sedili o dei tappetini.

Spray detersivo per la pulizia dei tappetini

Come detto precedentemente, dopo aver inaugurato la fase di pulizia della propria automobile, bisogna proseguire con altri interventi maggiormente specifici, che permettono di eliminare tracce di sporco ulteriori. Tra questi, si cita sicuramente quello di pulizia dei tappetini, strumenti molto importante per un’automobile, dal momento che permettono sia di offrire comodità, sia di mantenere stabili i piedi e per evitare che questi ultimi possano scivolare; soprattutto per il conducente, infatti, è molto importante la stabilità, per evitare di perdere il controllo della propria vettura.

La pulizia dei tappetini può avvenire servendosi di una serie di spray detersivi, che possono essere direttamente spruzzati sul tappetino o su un panno umido. In alternativa, il detersivo potrà essere realizzato anche servendosi di aceto di mele e bicarbonato, che permettono di eliminare ogni traccia di sporco o di incrostazione presente sul tappeto.

Pulizia dei finestrini

Ultima tipologia di pulizia importantissima da considerare è quella dei finestrini, che permette di mantenere alta la visibilità quando ci si trova alla guida e di evitare incidenti che potrebbero essere dettati da macchie o sporcizia che non permettono di vedere bene. Anche in questo caso, il consiglio è quello di affidarsi a detersivi specifici che siano legati ad almeno 3 litri di acqua, che occorreranno per garantire una pulizia totale di tutti i finestrini della propria auto. Il movimento va effettuato in verticale, così da non lasciare macchie o segni difficili da cancellare.