Come raggiungere Milano Centrale da Milano Malpensa

Chi arriva in Italia per le vacanze o semplicemente torna a casa dopo un viaggio all’estero per qualsivoglia ragione, spesso e volentieri atterra a Milano Malpensa.

Si tratta di uno degli aeroporti più importanti in tutta la penisola italiana e il numero di passeggeri che ogni giorno vi transitano è veramente impressionante.

Spesso e volentieri, da qui l’esigenza più impellente, per tante persone, è quella di arrivare il prima possibile nel centro di Milano. Basti pensare come l’aeroporto di Malpensa si trovi all’incirca a una cinquantina di chilometri rispetto alle zone centrali della città meneghina. Come si può facilmente intuire, sono numerosi i collegamenti di cui si può disporre.

Il servizio di transfer privato

Nel corso degli ultimi tempi c’è un servizio che più di ogni altro si sta mettendo in evidenza per la capacità di garantire sempre praticità e comodità. Stiamo facendo riferimento alle aziende che operano nel campo dell’autonoleggio con conducente, che propongono un servizio particolarmente utile a chi, da Milano Malpensa, deve raggiungere le zone più centrali del capoluogo lombardo. Qui troverai taxi da Milano Malpensa a Milano Centrale, potendo prenotare tale servizio in base alle singole esigenze di quella giornata.

Si tratta di un sistema che fa della praticità, comodità ed economicità i suoi principali punti di forza. In questo modo, si può prenotare la propria corsa in maniera estremamente semplice e soprattutto senza correre il rischio di dover poi pagare dei costi extra una volta arrivati a destinazione.

Tutto sarà ben chiaro, a partire dalla spesa per il tragitto, già in fase di prenotazione. Le tariffe, oltre a essere davvero molto vantaggiose, infatti, vengono concordate in via preventiva, evitando ogni possibile aumento in corsa. Inoltre, la prenotazione del servizio con un buon anticipo non comporta alcun tipo di spesa aggiuntiva, ma permette invece di organizzarsi nel migliore dei modi, assicurandosi la disponibilità dell’autista per la copertura della tratta che si ha la necessità di percorrere.

Inoltre, i vantaggi sono anche dal lato pratico, dal momento che chi viaggia con tanti bagagli oppure in caso di una famiglia con bambini o di persone anziane, è chiaro che il fatto di avere una corsa esclusivamente per sé, senza dover attendere in piedi per colpa di ritardi e senza dover trasportare valigie pesanti e ingombranti lungo il tragitto, è un vantaggio di non poco conto.

I treni e bus a disposizione

Il Malpensa Express è indubbiamente una delle soluzioni non solo più gettonate, ma anche più conosciute.

Si tratta di una linea ferroviaria che è stata creata ad hoc appositamente per tale ragione e che rappresenta il sistema di collegamento tramite trasporto pubblico più veloce tra i due punti di interesse. Il Malpensa Express necessita di circa una quarantina di minuti per poter raggiungere una delle due stazioni principali di Milano, ovvero Centrale oppure Cadorna. Il Malpensa Express è un particolare treno della cui gestione si occupa Trenord e che prevede, da Milano Malpensa, ben 68 corse al giorno andata e ritorno, con la prima che parte dalle 5.25 del mattino e l’ultima che invece parte dalle 23:25.

Sono 146 le corse complessive giornaliere, con il primo arrivo a Malpensa alle ore 4.27 del mattino e l’ultimo arrivo possibile a mezzanotte e venti del giorno successivo.

D’altro canto, è pur sempre vero che la scelta dei bus comporterà un vantaggio in termini prettamente economici, anche se è chiaro che dal punto di vista organizzativo, considerando il traffico nelle ore di punta, qualche ritardo va pur sempre messo in conto.

Per poter raggiungere il centro di Milano a partire dall’aeroporto di Malpensa, si può anche pensare a una soluzione alternativa, ovvero il taxi. In questo caso, il percorso ha una durata che si avvicina ai 50 minuti, ma è chiaro che tutto può variare in base al traffico presente sul tragitto. Il prezzo, però, è piuttosto importante, proprio in virtù del tempo di viaggio.