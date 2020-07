Rimedi denti sensibili: 3 consigli utili da conoscere

Rimedi denti sensibili: tutto quello che dovresti sapere

Rimedi denti sensibili: individuare la causa

una blanda retrazione gengivale

un’erosione dello smalto

una predisposizione individuale

una carie

un trauma dentale

bruxismo

un’esposizione delle radici dei denti

Rimedi denti sensibili: i giusti prodotti

Rimedi denti sensibili: cosa evitare

Se stai cercando deisei capitato nel posto giusto. I denti sono molto importanti per la nostra salute anche se, purtroppo, ce ne rendiamo conto solamente quando quest’ultimi cominciano a darci qualche problema od a recarci un po’ di dolore. I denti, invece, andrebbero curati fin dalla più tenera età, e non solo per un fattore estetico (i denti gialli e l’alito pesante non piacciono a nessuno) ma anche per un fattore igienico e di salute. Inutile dire che alla base di tutto c’è sicuramente l’acquisto del miglior spazzolino elettrico per gengive sensibili , ma la verità è che c’è anche molto altro che può aiutarti in questa importante battaglia. Ed allora cosa fare? Continua a leggere e vedrai che ti daremo i consigli che da tanto stai aspettando.sono davvero fastidiosi e possono rovinare moltissime occasioni di festa e di serenità. Infatti, anche il semplice bere un bel cocktail freddo in compagnia od il mangiare un buon gelato in famiglia può diventare un problema, tanto da portare ad evitare il tutto privandoti di momenti che invece potrebbero essere meravigliosi. I denti sensibili altro non sono che una condizione in cui i denti ricevono stimoli dolorosi acuti e pungenti. Sono stimoli molto brevi ma percepiti con notevole violenza. L’ipersensibilità si manifesta con il contatto con cibi dolci, acidi, caldi o freddi, oppure anche durante la normale pulizia dei denti quotidiana. Come fare per risolvere il tutto? Cominciamo a scoprirlo.Le cause dei denti sensibili possono essere diverse e possono essere di tipo fisiologico o patologico. Il primo punto che ci teniamo a sottolineare è che è benefin da subito per correre ai ripari e risolvere il problema alla radice. Una visita da uno specialista potrebbe portare alla luce cose interessanti:Individuare la causa ti aiuterà a capire anche quale sia la giusta soluzione.Un’altra cosa importante da sottolineare è sicuramente laper la tua igiene orale. Spazzolino, dentifricio, filo interdentale, collutorio. Ogni singolo prodotto deve essere specifico per denti e gengive sensibili così da non peggiorare un problema ed un equilibrio già molto precario. I migliori dentifrici per denti sensibili hanno al loro interno degli antibatterici, come ad esempio il. Inoltre, possono essere presenti anche sostanze inibitorie naturali come l’Curare i denti sensibili significa anche usare delleche evitino il crearsi del problema. Cosa significa questo? In primis, come sempre il grande aiuto arriva dall’alimentazione. Prediligi cibi ricchi di calcio, fluoro, fosforo, e vitamine C ed evita l’assunzione di cibi e bevande acide e zuccherate come bibite gassate e succhi di frutta, ma anche pomodoro fresco, vino e agrumi. Se mangi degli alimenti acidi cerca di risciacquare la bocca con dell’acqua ed attendi circa 30 minuti prima di lavare i denti. In questo modo sarai sicuro di riequilibrare il giusto livello di acidità della bocca. Altro punto importante è poi quello di evitare assolutamente il fumo e di prediligere uno spazzolino con setole morbide. Vedrai che seguendo queste indicazioni il tuo problema avrà un notevole miglioramento e potresti anche riuscire ad eliminarlo in modo netto e permanente.