I vantaggi della conversazione in inglese su Skype

La conversazione è uno dei metodi più utili per poter potenziare le tue capacità di parlare in inglese. Molti però non sfruttano tutte le occasioni che possono avere a disposizione per poter effettuare conversazioni in inglese. Per esempio forse non sei fra coloro che hanno usato Skype per esercitarsi in una lingua straniera. Eppure dovresti ricrederti, perché l’esercizio, anche condotto tramite gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, può essere fondamentale per imparare l’inglese. Certamente lo studio attraverso i testi scritti è molto importante per imparare la grammatica e il vocabolario con i termini fondamentali. Tuttavia, se vuoi migliorare le tue capacità comunicative e la tua fluidità nel parlare in inglese, dovresti seriamente considerare la conversazione, anche attraverso Skype, per poterti abituare alla pronuncia corretta e per adattarti al ritmo reale in cui di solito si svolgono le conversazioni, anche in una lingua straniera.

L’importanza di apprendere l’inglese con le lezioni via Skype

Molti sono tradizionalisti e non si rendono conto dei metodi innovativi come per esempio quelli proposti da www.speakingathome.it, che consistono per esempio in delle esercitazioni con lezioni di inglese via Skype. Questo strumento, ormai entrato a far parte del quotidiano di ciascuno di noi, rappresenta sicuramente un metodo innovativo, che si rivela utile ed interessante per imparare l’inglese.

Infatti conversando via Skype si impara a comprendere la lingua straniera e ci si esercita nella costruzione delle frasi e della pronuncia. Per imparare la lingua straniera non ci si può limitare soltanto a sapere come si costruiscono in maniera grammaticalmente corretta le frasi oppure non ci si può limitare a conoscere soltanto quali sono i verbi principali inglesi.

Tutte queste nozioni devono essere rafforzate con l’esercizio, anche per integrare il tutto con il lessico e con la pronuncia. Esercitandosi con una persona che ci segue individualmente e che fa conversazione con noi, si avrà la possibilità di rendersi conto più facilmente e più rapidamente degli errori ed eventualmente di correggerli.

Tutto questo è possibile anche grazie al supporto di un insegnante madrelingua, che, attraverso il faccia a faccia individuale della lezione online, ci ascolta, ci dà i giusti stimoli e ci fa degli esempi concreti per farci capire dove eventualmente sbagliamo.

L’utilizzo della rete a scopo formativo

Tutto questo ci fa capire come possano essere molti i vantaggi delle lezioni di lingua inglese per mezzo della conversazione condotta su Skype e ci fa riflettere sulle importanti opportunità che la rete dimostra di avere attualmente a livello educativo e formativo.

Internet si sta rivelando un mondo tutto da scoprire anche da questo punto di vista, perché è stato provato anche scientificamente da alcuni studi che sono stati condotti al riguardo che la rete può avere anche un valore davvero speciale per quanto riguarda la possibilità di favorire l’apprendimento.

Sicuramente il web stimola la memoria, ci aiuta ad avere più occasioni di confronto e di approfondimento, ci aiuta a risolvere dubbi e perplessità e ci dà la possibilità di scoprire tanti strumenti che si possono rivelare fondamentali specialmente quando si tratta di apprendere in maniera diretta.

Parliamo di maniera diretta, perché, nel caso dell’apprendimento dell’inglese, attraverso il collegamento web su Skype, possiamo chiedere all’insegnante di risolvere i nostri dubbi e abbiamo quindi la possibilità di apprendere più velocemente.

Ma riguardo alle possibilità offerte da Skype per l’apprendimento dell’inglese si parla anche di apprendimento indiretto, perché con la conversazione in collegamento web possiamo ascoltare l’insegnante e quindi possiamo imparare il suo modo di parlare e la pronuncia corretta dei termini.

Insomma, come puoi vedere, sono tante le utilità che la rete e in particolare Skype propongono a livello formativo.