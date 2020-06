Come capire se piaci a una ragazza

Tra le domande che tutti gli uomini si pongono all’inizio della conoscenza con una ragazza, rientra un interrogativo in particolare: come capire se l’altra persona prova interesse. Per capire se si piace a una ragazza, esistono alcuni trucchi che è utile mettere in atto. Scopriamo assieme i principali.

Come capire se si piace a una ragazza timida

Iniziamo a parlare di un caso estremamente comune, ossia quello in cui si cerca di capire se si piace a una ragazza dall’indole timida. Come evidenziato sulle pagine del sito Inattraction, in questi frangenti è molto importante controllare se la ragazza che si ha intenzione di sedurre riesce a reggere lo sguardo che le si rivolge. Un altro indicatore senza dubbio importante quando si parla di come capire se si piace a una ragazza timida riguarda la sua reazione a battute che, generalmente, non vengono considerate molto divertenti.

L’importanza delle domande

Ecco un suggerimento tanto semplice quando rilevante quando si tratta di capire se si piace a una ragazza: se da parte di lei arrivano domande in merito al lavoro, alle ambizioni, ai progetti per il futuro, significa che c’è interesse.

In questi casi, se si intende colpire nel segno nel gioco della seduzione è molto utile non dare subito tutte le informazioni richieste, ma essere un po’ reticenti e, magari, ironizzare con lei per suscitare ancora di più la sua curiosità.

Come capire se si piace a una ragazza che si conosce da tempo

La situazione è comune a tantissime persone: dopo tanti anni di amicizia o di buona conoscenza, due persone cominciano ad approfondire il proprio rapporto e si accorgono che potrebbe evolversi in qualcosa di più. Come capire se la situazione sta andando in quella direzione? In questo frangente, è molto importante evitare di esporsi per un po’.

Se la ragazza, nonostante questo, manifesta dei segnali di interesse significa che le basi per costruire qualcosa di più ci sono. Come specificato da diversi esperti di seduzione, è molto difficile che una donna manifesti il suo interesse a un uomo che si comporta con lei in maniera tendente al distaccato.

La straordinaria potenza del tatto

Proseguendo con i consigli che è il caso di seguire quando si tratta di capire se si piace a una ragazza, un aspetto sul quale vale la pena soffermarsi riguarda l’importanza del tatto, un senso straordinariamente potente quando si parla di seduzione.

Quando ci si trova a una ragazza, soprattutto conosciuta da poco, e si vuole capire se si è riusciti a conquistare il suo interesse, è cruciale fare attenzione alla sua ricerca di contatto fisico. Sono diversi i segnali davanti ai quali non è il caso di abbassare la guardia. Giusto per ricordarne qualcuno, ricordiamo che è un chiaro segno di interesse il fatto che lei cerchi il contatto tra i vostri gomiti mentre siete seduti vicino allo stesso tavolo, anche se in compagnia. Come non citare poi le gambe che si sfiorano e che non perdono occasione di farlo anche quando sono presenti altre persone?

Come capire se si piace a una ragazza fidanzata

Quando si parla di come capire se si piace a una ragazza, è cruciale fare un cenno veloce a tutte quelle situazioni in cui il gioco della seduzione coinvolge una persona fidanzata. In questo caso, i segnali sono più sottili rispetto agli altri casi. Tra gli aspetti in questione è possibile citare la tendenza a cercare una vicinanza fisica anche se non eccessiva. Da non dimenticare sono anche gesti di manifestazione di interesse come il fatto di toccarsi i capelli e il collo, segnali che una ragazza attratta da una persona diversa dal suo fidanzato palesa spesso non potendo palesare in maniera diversa quello che sente.