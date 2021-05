Passaggio da windtre a kena mobile: ecco tutti i consigli da seguire

Nel corso degli ultimi anni, l’aumento degli operatori di telefonia mobile ha permesso a tantissime persone di accedere a tariffe decisamente più convenienti rispetto al passato. Nello specifico, ultimamente, sono diversi i clienti wind tre che scelgono di cambiare operatore e optare per una delle tante promozioni che vengono messe a disposizione da parte di kena mobile.

Passa su Tariffe e controlla tutto ciò che serve per poter effettuare il passaggio da windtre a kenamobile. Il primo passo è indubbiamente quello di recarsi sul portale di Kena Mobile e scegliere l’offerta che più si addice alle proprie esigenze. Dopo aver cliccato su acquista, ricordatevi sempre di spuntare l’opzione che si riferisce alla portabilità e che vi consentirà di mantenere il proprio numero.

A questo punto, ecco che si può procedere con l’inserimento di tutti i dati anagrafici, ma anche dei vari dettagli che si riferiscono al numero che si intende conservare. Di conseguenza, nel corso di tale procedura, è fondamentale avere sempre a portata di mano non solamente la carta d’identità, in corso di validità, ma anche il codice fiscale e pure la sim a cui è collegato il numero che si desidera mantenere, da cui si dovrà leggere il codice seriale identificativo.

Pagamento e attivazione della sim

Sono sostanzialmente due le opzioni di pagamento per completare il passaggio di operatore. La procedura che si svolge interamente online permette di sfruttare due differenti strumenti per completare il pagamento: si tratta di usare la carta di credito, oppure di impiegare il proprio conto PayPal.

Altrimenti, l’alternativa è quella di recarsi presso una tabaccheria che è convenzionata Banca5, in cui c’è anche la possibilità di effettuare il ritiro della propria sim. È importante mettere in evidenza come diverse offerte dell’operatore kena mobile si possono attivare solo ed esclusivamente se si arriva da alcuni operatori ben determinati.

L’ultimo passaggio è quello che si riferisce all’attivazione della sim Kena Mobile. Una volta che si porta a termine il pagamento scegliendo una delle varie opzioni che ci sono a disposizione, ecco che rimane soltanto da effettuare l’attivazione della nuova sim Kena mobile.

Si tratta, in definitiva, di un vero e proprio gioco da ragazzi, che si può portare a termine in pochissimo tempo. Dopo aver acquistato online la propria sim, ecco che la si riceverà all’indirizzo di residenza che è stato indicato in fase di registrazione. In seguito, l’ultimo passaggio è quello di attivare la stessa sim effettuando una videochiamata.

In che modo si svolge la videochiamata? È sufficiente collegarsi alla piattaforma ufficiale dell’operatore kena mobile, collocarsi nella sezione denominata “Assistenza”. A questo punto, dopo aver cliccato sul menù a tendina, è sufficiente cercare la voce denominata “Video identificazione Kena Check-in”. A questo punto, si verrà reindirizzati verso una pagina in cui ci saranno tutte le indicazioni per poter procedere con l’attivazione della nuova sim.

Non è finita qui, dal momento che, tramite la stessa pagina, ci sono alcuni strumenti che possono tornare decisamente utili, come ad esempio quello che offre la possibilità di effettuare un controllo circa la compatibilità del proprio dispositivi mobile con l’operatore Kena.

Tutto sul Kena check-in

Si tratta del servizio che consente un’identificazione tramite video, in maniera tale da portare a termine il procedimento di attivazione della propria sim. Dopo essersi collegati al portale di kena, a patto di usare un portatile con videocamera, oppure un pc fisso con webcam, ma anche al proprio smartphone mediante l’app Kena Mobile, sarà direttamente l’operatore Kena a stabilire il contatto. Con lo stesso, l’utente dovrà fare un controllo dei dati inseriti e dovrà firmare elettronicamente le varie condizioni del contratto, tramite l’uso di un codice OTP che, una volta ricevuto sul proprio smartphone, dovrà essere letto all’operatore.