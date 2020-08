Nuova Audi A3 Sportback: tutto quello che devi sapere

Negli ultimi mesi, nonostante la comparsa della pandemia, il mercato automobilistico ha continuato ad offrire novità agli amanti delle quattro ruote, con alcune new entry particolarmente stuzzicanti. Tra queste, non è passata certo inosservata la novità proposta da Audi, il colosso con sede ad Ingolstadt, che, da sempre, è sinonimo di qualità, elevate prestazioni e design accattivante.

La casa automobilistica tedesca, infatti, ha sfornato la quarta edizione dell’Audi A3 Sportback, con il 2.0 turbodiesel da 150 CV e il cambio robotizzato a doppia frizione a 7 marce S tronic. Questa versione è prevista solo a cinque porte ed è costruita sulla base della piattaforma MQB evoluta, comune anche ad altre case automobilistiche come Volkswagen, Skoda e Seat.

Nuova Sportback: design stiloso e guidabilità ancora più confortevole

Per migliorare l’agilità, rispetto al modello precedente dispone di un passo più corto di 4 cm e può fare affidamento su un retrotreno multilink a quattro bracci trasversali. Questa versione, inoltre, guadagna sia in lunghezza (+3 cm) che in larghezza (anche in questo caso +3 cm) rispetto alla penultima Sportback sfornata dalla casa dei quattro cerchi, di cui mantiene, tuttavia, l’altezza e il passo.

Il design dell’autovettura resta tutto sommato fedele ai precedenti modelli, risultando elegante e slanciata, col frontale appuntito, il paraurti elaborato e il cofano irrobustito dalle due larghe nervature. Nella parte posteriore, invece, domina il design a sviluppo orizzontale, con l’esteso spoiler sopra il lunotto, il largo paraurti e i grandi fanali a led.

La nuova Sportback, inoltre, consente uno stile di guida ulteriormente confortevole rispetto a quello della versione precedente, già molto appagante ad onor del vero. Nel modello appena sfornato, ad esempio, sono state inserite due novità che rendono la guida ancora più sicura e tranquilla: la frenata automatica anche in retro e il Collision Avoid Assist.

Quest’ultimo si innesca grazie al radar e alla telecamera, che consentono di individuare la traiettoria per schivare un urto e suggerire al conducente una manovra elusiva agendo su freni e sterzo. Il giudizio sulla guidabilità della nuova Sportback è certamente positivo: stabile, ottime prestazioni, consumi bassi ed elevata fluidità di erogazione.

Come guidare la nuova Sportback evitando di sborsare l’elevata somma indicato a listino

Il costo di questo modello, però, non è certo alla portata di tutte le tasche: è alquanto complicato scendere sotto i 40000 euro. Una cifra di tutto rispetto. Tuttavia, esiste anche la possibilità di noleggiare questo tipo di automobili tramite servizi online come finrent.it. Con il noleggio a lungo termine hai molteplici vantaggi, tra cui: riduzione dei costi di gestione del veicolo; non dover sostenere costi per imprevisti; pianificare la spesa mensile con un budget dai costi certi e senza sorprese.

Analizzando più dettagliatamente le performance del 2.0 turbodiesel della nuova Sportback, si può notare che dispone del basamento in alluminio ed è dotato di due alberi di equilibratura che ruotano in senso opposto all’albero a gomiti al fine di ridurre le vibrazioni del veicolo. Mediante il tasto “Drive select”, inoltre, è fornita la possibilità di intervenire sulla dinamica di marcia: premendo un tasto, infatti, si accede ad un menu di scelta che consente di selezionare tra le modalità Efficiency, Comfort, Dynamic, Auto e Individual; quest’ultima consente al guidatore di personalizzare le scelte.

La praticità e comodità della nuova Sportback ben si presta alla guida sulle strade urbane cittadine, grazie al motore silenzioso e lo sterzo leggero. Anche parcheggiare è particolarmente agevole: grazie al sistema semiautomatico di serie, l’auto entra compiendo autonomamente la manovra girando il volante, grazie ai sensori di distanza che consentono di individuare lo spazio adatto.