Marsupio per neonati, i motivi per sceglierlo

Accanto al tradizionale passeggino negli ultimi anni si è diffusa sempre più, la consuetudine di trasportare i neonati in fasce e marsupi. Certamente il passeggino continua ad essere un accessorio molto utile nella cura quotidiana del neonato, nella vita fuori casa rappresenta un mezzo di trasporto sicuro e comodo. Quali sono allora i motivi per cui scegliere un marsupio?

Scopriamo quali vantaggi spingono un numero crescente di genitori ad adottare l’uso del marsupio. Forse ti potrà stupire come la spiegazione non sia solo di ordine pratico e funzionale, ma come ci siano aspetti legati alla crescita emotiva del neonato ed allo sviluppo del legame tra genitori e figli.

Praticità

Certamente alcuni aspetti di comodità spingono i genitori a scegliere il marsupio per neonato. Per spostarsi fuori casa a volte è necessario destreggiarsi su bus e metro, magari affollati, in queste situazioni il passeggino può essere un vero problema. Il marsupio è poco ingombrante e permette di tenere sempre sotto controllo il piccolo facilmente. Un altro aspetto di comodità è il fatto di avere le mani libere, significa poter dare la mano al fratellino o semplicemente poter tenere l’ombrello per ripararsi dalla pioggia. Il piccolo resta sempre accoccolato al genitore, sicuro e protetto.

Il marsupio si dimostra molto comodo anche in casa. Questo accessorio può essere utilizzato fin dai primi giorni di vita, adottando la regolazione idonea per i neonati. I primi giorni a casa con un bambino richiedono di dedicargli molta cura e dedizione, spesso la neo-mamma fatica a trovare il modo il tempo per le indispensabili attività quotidiane. Il marsupio si indossa facilmente e velocemente, con le opportune regolazioni può essere utilizzato sia dalla mamma che dal papà.

Crescita emotiva

Parlando di marsupi e fasce non si può tralasciare l’effetto del babywearing sulla crescita e sullo sviluppo del neonato. È ormai risaputo e supportato da molti studi come il contatto fisico sia importante per il corretto sviluppo del neonato. Stando nel marsupio il genitore ed il piccolo si trovano in una posizione cuore a cuore, il neonato può ascoltare il battito del cuore del genitore, sentirsi sicuro e protetto proprio come nel grembo materno. In questa posizione il neonato può vedere da vicino il viso della mamma o del papà, ascoltando la loro voce. Questa coccola a livello fisiologico stimola la produzione di ossitocina, l’ormone dell’amore, generando in entrambe una sensazione di benessere. Questo stato di benessere e lo stare a stretto contatto favorisce la conoscenza reciproca e la creazione di quel legame indissolubile che unisce genitori e figli.

Come scegliere un marsupio

Nella scelta del marsupio è necessario adottare alcuni accorgimenti importanti, questi infatti possono far la differenza affinché l’esperienza con il marsupio possa essere un successo. Per prima cosa valuta il modello di marsupio che meglio si adatta al tuo corpo ed alla tua fisicità e a quella del tuo bambino. Un dettaglio molto importante sono gli spallacci, servono a distribuire il peso del corpo del bambino in modo uniforme, rendendo meno faticoso il trasporto e sollevando la schiena dallo sforzo. Gli spallacci possono esser ad X oppure ad H, in base al modello. In generale i primi sono indicati per il trasporto del bambino sul petto, mentre quelle ad H sulla schiena.

Un altro dettaglio tecnico fondamentale è la seduta. Gli spallacci fanno parte della struttura del marsupio, contribuendo a dare forma alla seduta in cui verrà posizionato il bambino. E’ molto importante che la seduta sia sufficientemente ampia, per garantire che le gambe e le anche del neonato siano in una posizione corretta. Una seduta ampia consente al neonato di assumere una posizione fisiologica, simile al riflesso naturale che il piccolo ha quando lo sollevate in braccio, con le cosce divaricate di circa 90 gradi e le ginocchia sollevate. Questa posizione viene definita ad M, evita che le gambe siano a penzoloni danneggiando le anche. Anche la schiena dev’essere posizionata in modo corretto, pertanto è importante che la struttura sia ergonomica ed appositamente pensata per tutelare il corretto sviluppo del corpo del neonato.