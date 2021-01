Essere belle nel 2021: i trattamenti estetici che saranno di moda

Essere belle, guardarsi allo specchio e riuscire nonostante lo scorrere del tempo a riconoscersi nell’immagine riflessa, sentirsi ricche di fascino: per molte persone questa è una priorità. Dopotutto è normale che sia così, dato il poco tempo a disposizione per i rapporti interpersonali abbiamo infatti bisogno oggi di fare una buona impressione al primo incontro. Inoltre le donne che si vedono belle, si sentono a proprio agio in ogni situazione.

I trattamenti estetici che saranno in voga nel 2021: caratteristiche

Dato che essere belle è una priorità per molte persone, sono oggi di grande tendenza innumerevoli trattamenti estetici. Ma quali sono quelli che saranno in voga nel 2021?

Generalizzando, possiamo affermare che i trattamenti più in voga saranno quelli volti a rendere il viso più giovane di quanto non sia. Cancellare i segni del tempo, è questo infatti che la maggior parte delle donne desidera! Non sarà il lifting classico, quello chirurgico, ad andare per la maggiore però, bensì il botox e il filler, trattamenti questi che infatti comportano solo delle punturine, né dolorose né fastidiose, e che sono prive di controindicazioni.

Oltre a questi trattamenti, saranno in voga il prossimo anno anche quelli dedicati all’eliminazione della cellulite e delle adiposità localizzate. Anche in questo caso si prediligeranno trattamenti non invasivi, come quelli con il laser ad esempio, e che non comportano controindicazioni.

Trattamenti estetici più richiesti: alla scoperta del botox

Tra i trattamenti più in voga in questi ultimi anni e che saranno sicuramente di grande tendenza anche l’anno prossimo, il botox. Questo trattamento con tossina botulinica consente di minimizzare le rughe e i segni di espressione, così da riuscire a rendere il viso più rilassato e visibilmente più giovane.

Nello specifico, la tossina botulinica utilizzata è quella di tipo A, che non comporta controindicazioni di alcun genere. Tutte le persone quindi di età compresa tra i 18 e i 65 anni possono scegliere questo trattamento, che può tuttalpiù dare vita a reazioni localizzate temporanee e di certo non di grave entità.

Il bello è che con il botox si ottiene un effetto lifting immediato. Già dopo il primo trattamento è quindi possibile rendere il proprio viso più giovane. È doveroso ricordare però che non si tratta mai di una soluzione definitiva al problema. Il botox deve quindi essere ripetuto più volte a distanza di tempo se si desidera che il proprio viso resti giovane a lungo.

Il filler tra i trattamenti estetici di ultima generazione più in voga

Occhi, labbra e viso possono essere sottoposti anche al filler. Il filler può essere realizzato con varie tipologie di sostanze, ma quello più gettonato nel 2021 sarà a base di acido ialuronico oppure collagene. Queste infatti sono sostanze riassorbibili che risultano ben tollerate dal nostro organismo e che proprio per questo motivo non comportano alcun tipo di conseguenza negativa né hanno controindicazioni. Si tratta insomma di un trattamento estetico sicuro al 100%.

Queste sostanze riassorbibili sono iniettate nella zone da trattare utilizzando un ago molto sottile. Nei trattamenti estetici di ultima generazione, si è soliti utilizzare una microcannula flessibile, che consente migliori performance e anche un minore fastidio.

Smooth shape tra i trattamenti estetici corpo di maggiore tendenza

Cellulite e adiposità localizzate possono oggi essere cancellate in modo semplice grazie al trattamento smooth shape, un trattamento con laser che risulta del tutto indolore e privo di controindicazioni.

Si utilizzano due diverse tipologie di laser contemporaneamente, un laser da 915nm e uno invece da 650nm. Il primo laser agisce sulle adiposità localizzate, sciogliendole. Il secondo laser agisce direttamente sulle membrane cellulari e rende possibile uno spostamento del grasso dalle cellule agli spazi interstiziali, senza che si vengano ovviamente a creare dei danni alle cellule stesse.

L’applicatore inoltre massaggia le zone da trattare, senza dimenticare che il laser produce calore. Si va in questo modo quindi a minimizzare gli effetti antiestetici della cellulite, a rassodare la pelle, a migliorare la circolazione del sangue e a stimolare la produzione di collagene.

La microliposuzione

La liposuzione è un trattamento estetico che consente di eliminare le adiposità localizzate in modo performante, consigliato quando gli altri trattamenti non riescono a portare ad alcun risultato. Si tratta però di un trattamento invasivo e che può comportare molti rischi. Come abbiamo prima affermato, saranno di grande tendenza nel 2021 invece i trattamenti meno rischiosi in assoluto. Tra questi, ricordiamo anche la microliposuzione.

La microliposuzione è meno invasiva e meno rischiosa, proprio per questo motivo prediletta da molte donne. Può essere realizzata con il laser che consente di tagliare il grasso in eccesso e di estrarlo con semplicità e precisione, un trattamento questo che di solito viene effettuato in day hospital.

La microliposuzione può essere realizzata però anche con una cannula che permette di estrarre il grasso, scelta ideale questa nel caso in cui le zone da trattare siano di piccole dimensioni, circoscritte. In questo caso non c’è bisogno dei day hospital, un trattamento che viene effettuato infatti direttamente in ambulatorio.

Trattamenti estetici: l’importanza di affidarsi ad un professionista

I trattamenti estetici che saranno di moda nel 2021 sono sicuri, privi di controindicazioni e capaci di non comportare reazioni negative di alcun genere, se non blande e sempre temporanee. È vero però anche che affinché non vi siano problemi di alcun genere e affinché il trattamento possa portare al risultato sperato, è necessario fare affidamento su un professionista del settore. No quindi la fai da te né a medici di dubbia professionalità!

Affidarsi ad un professionista, può avere un costo elevato. Professionalità ed esperienza dopotutto hanno un valore estremamente importante. Ti consigliamo di dare uno sguardo a Clinic365.it per scoprire le tariffe dei vari trattamenti in ogni zona d’Italia. Questo portale ti offre anche la possibilità di richiedere in pochi click appena preventivi a più specialisti del settore che lavorano nella tua città o nel tuo quartiere.