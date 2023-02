Il collezionismo è indubbiamente una pratica diffusa in Italia e nel mondo. Le persone si impegnano investendo tempo e denaro nel mettere in fila oggetti talvolta stravaganti, oppure mossi da un’inguaribile passione per la cultura pop e l’arte più in generale. Si viene a creare una catalogazione ordinata in base alla categoria prediletta, in cerca di un valore che può essere personale quando si ama ciò che si collezione. Altrimenti è tutto incentrato sulle qualità puramente economiche, ossia si acquistano vecchi oggetti sperando che col tempo possano acquisire un prezzo altissimo per il prestigio e la rarità. Ma per saperne di più, ecco quali sono le collezioni più diffuse in Italia.

Action Figure

Legate prevalentemente al mondo della cultura pop, le Action Figure sono delle ricostruzioni tramite modelli in scala dei personaggi iconici provenienti dai diversi media esistenti. Godono di un mercato piuttosto ampio, la vendita è diffusa sia in appositi negozi dediti alla loro esposizione, in quasi tutte le fumetterie e sui siti online come toysi.it, dove generalmente hanno spazio i protagonisti di film famosi, serie TV, saghe, e così via. I prezzi variano a seconda del materiale con il quale vengono realizzate le Action Figure, ma contano anche i tempi e la lavorazione delle differenti case di produzione. I materiali più diffusi sono il PVC e la resina, ed una tipologia che sta riscontrando parecchio successo sul mercato è quella dei Funko Pop.

Francobolli

I francobolli rappresentano una collezione diffusa, ma sono rari quelli che acquisiscono grande valore. Ciò accade quando si entra in possesso di esemplari unici, e talvolta vengono anche venduti a cifre enormemente elevate durante le aste. I collezionisti, alcuni anche solo per ricordo, conservano i propri francobolli usati e timbrati dopo un viaggio, poiché il loro utilizzo li rende più affascinanti in confronto a quelli nuovi. I francobolli che presentano delle anomalie tipografiche o degli errori di stampa, sono di maggior valore perché diventano automaticamente rari, unici. I collezionisti conservano con cura anche quelli a tiratura limitata, poiché i pezzi in circolazione sono ridotti ad una quantità esigua.

Monete

Collezionare monete è una pratica ampiamente diffusa in Italia, siccome è facile ed educativo. Si può optare per iniziare a catalogare quelle del proprio Paese così come quelle estere, tutto dipende dalla disponibilità e dalle ricerche effettuate. Solitamente i collezionisti di monete acquistano degli appositi raccoglitori per mettere in ordine le monete che si possiedono, e si comincia dalle vecchie lire solitamente. Anche le affascinanti monete presenti nei distributori delle attrazioni più conosciute e frequentate all’estero, è usuale che si comprino per arricchire la propria collezione. Per quanto riguarda le monete moderne, il valore non è attualmente alto, ma è possibile lo diventi negli anni. Quelle antiche, invece, sono pezzi pregiati e qualunque collezionista le ricerca. Spesso le monete si acquistano online, ad aste, alle apposite mostre, o addirittura in banca e in istituti finanziari locali.

Film

Chi invece studia e ama i film, si dedica alla collezione dei prodotti audiovisivi in Home Video. I collezionisti di questa categoria, usano le librerie per riempire gli scaffali con DVD, Bluray e 4K, ossia le tre versioni più acquistate di film in Home Video. La maggior qualità è ovviamente situata nei 4K, ma in Italia vengono venduti ancora tantissimi DVD. Molto spesso ci sono delle edizioni particolari prodotte in occasione dell’anniversario o del restauro di un film, e vengono impreziosite da booklet o gadget per far gola ai collezionisti, affascinati dalla possibilità di possedere un’edizione limitata.

Maglie da calcio

Gli sportivi collezionisti non perdono l’occasione di acquistare le maglie da calcio delle squadre italiane o estere, anche quelle che giocano in categorie minori. Il fascino maggiore è rappresentato dalle maglie autografate dai calciatori che hanno indossato il kit per una determinata gara, ed in quel caso è più facile riuscire a trovare quest’articolo durante apposite aste o su eBay.