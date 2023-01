Cosa fare durante una vacanza in Val di Sole, il “Paradiso del Trentino”

Archiviato il periodo natalizio, la mente corre verso il prossimo periodo vacanziero “lungo”, rappresentato dalle vacanze estive o da qualche rapido weekend fuori porta, magari in concomitanza di qualche ponte estivo. Un dubbio, spesso, si anima nello spirito di diverse persone: meglio una vacanza al mare o in montagna? Se questo dilemma è insito anche dentro di voi, possiamo darvi un piccolo consiglio: provate la Val di Sole.

Questa zona è definita, non casualmente, il “Paradiso del Trentino”, nomea, come vedremo nel prosieguo dell’articolo, assolutamente calzante e meritata. Una zona, oltretutto, famosa per le strutture ricettive all’avanguardia, dove si possono trascorrere delle vacanze all’insegna del benessere, coccolati e viziati dai numerosi centri wellness presenti in questo splendido lembo di terra del Trentino.

Wellness, relax e paesaggi mozzafiato: la Val di Sole conquista il cuore di chi la visita

Gli Hotel val di sole, infatti, sono famosi in tutta Europa per la loro offerta wellness all’avanguardia, incastonata in un contesto paesaggistico mozzafiato ed unico, in grado di infondere relax come nessun altro. Lo scenario ideale per poter ritemprare anima e corpo e vivere, in strutture d’eccellenza e dotate di ogni comfort, trovando le energie necessarie per affrontare le incombenze che la quotidianità, giocoforza, ci pone dinanzi.

Scegliere la Val di Sole, però, non significa soltanto essere coccolati con attenzione e discrezione dalle accoglienti ed avveniristiche strutture alberghiere locali. Questa parte del territorio del Trentino, infatti, è ricca di località affascinanti, paradisiache, che lasciano letteralmente a bocca aperta chiunque le visiti: non deve stupire, quindi, che si registri uno dei più alti tassi di fidelizzazione turistici a livello continentale.

In altre parole, chi vive una vacanza nella Val di Sole, è altamente probabile che replichi l’esperienza negli anni successivi. E le numerose bellezze naturali, in tal senso, sono certamente un ottimo motivo per vivere delle vacanze all’insegna del relax e del divertimento, in paesaggi meravigliosi e suggestivi che conquistano il cuore di chi li visita.

Un ottimo esempio di quanto poc’anzi descritto è rappresentato dalla Val di Pejo, una località assolutamente da non perdere se si decide di trascorrere qualche giorno di relax nella splendida cornice della Val di Sole. In questo splendido posto è possibile effettuare svariate escursioni a contatto con la natura più autentica e genuina, in scenari mozzafiato e paradisiaci.

Laghi, escursioni e castelli: cosa fare durante la propria permanenza in Val di Sole

La più suggestiva è quella del Lago Pian Palù, un’escursione adatta a chiunque, che consente di respirare aria pulita attorniati dall’incantevole scenario delle Dolomiti. Questo laghetto, ad onor del vero, è solo il più noto tra quelli presenti in zona, che è rinomata e famosa per la bellezza suggestiva dei numerosi laghetti alpini, una peculiarità di tutta la zona della Val di Sole.

Un altro decisamente celebre, meta attrattiva per centinaia di turisti ogni anno, è il Lago Caprioli, che si può raggiungere, con una salutare passeggiata di un’oretta circa, lasciando la propria autovettura a Pelizzano. Una volta raggiunto, il Lago Caprioli consente di vivere una giornata immersi nella natura, oltre ad offrire la possibilità di raggiungere la Malga Alta, dove sono presenti moltissimi animali e godere di panorami mozzafiato sull’intera Val di Sole.

Per chi adora le escursioni più impegnative, invece, consigliamo il Ghiacciaio Presena, la cui vetta, dopo essere giunti in zona tramite cabinovia, può essere raggiunta in una ventina di minuti circa. Ed una volta giunti, potrete ammirare la maestosità dei paesaggi dolomitici della Val di Sole da una prospettiva emozionante, respirando l’aria salubre delle vette alpine più famose al mondo.

La Val di Sole, inoltre, offre anche la possibilità di visitare svariati castelli. Tra questi, una menzione particolare la merita, indubbiamente, il Castello di Ossana, famoso per la particolarità di sorgere su uno sperone di roccia. Se si è possessori della Trentino Card, oltretutto, questo luogo fatato può essere visitato gratuitamente.