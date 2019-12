Le 10 migliori compagnie aeree europee

E’ fondamentale scegliere un volo con la massima accuratezza: si dovranno considerare caratteristiche quali puntualità, sicurezza, standard di confort, servizi offerti in cabina, pasti e bevande a bordo (nei voli low cost sono spesso a pagamento), comodità delle poltrone, entertainment e servizio wifi.

La Skytrax, una società di ricerca britannica, si occupa di redigere speciali classifiche di compagnie aeree ed aeroporti di tutto il mondo in cui far emergere le linee aeree più efficienti, il personale di bordo più qualificato, il catering di bordo di miglior qualità.

In base a tale classifica, qui di seguito troverete indicate le dieci migliori compagnie aeree europee.

1)Lufthansa

Per la terza volta consecutiva la compagnia di bandiera tedesca è stata proclamata “Best Airline in Europe”, oltre che “Best Western European Airlines” dai 20 milioni di passeggeri che hanno valutato come eccellente la loro esperienza di volo con Lufthansa. Ottimo confort, assistenza personalizzata, comodità e servizio di accompagnamento multilingue in aeroporto.

2) Turkish Airlines

E’ la quarta compagnia al mondo per numero di destinazioni non-stop; ne conta ben 290 tra Europa, Asia, Africa e America. Ha sede ad Istambul. Rinomata è la cucina turca che si può degustare a bordo preparata da chef di fama nazionale, oltre ad una ricca scelta di piatti internazionali. Si distingue per comodità dei posti a sedere, pulizia e rapporto qualità-prezzo. Raggiunge 287 destinazioni in tutto il mondo, tra cui oltre 51 destinazioni nazionali ed oltre 113 paesi in Europa, Asia, Africa, Nord America e Sud America.

3)Swiss Internatonal

Nata nel 2002 tra la fusione del personale Swissair con la compagnia regionale Crossair, vanta numerosi voli di linea verso destinazioni nazionali ed internazionali. Con lei si può viaggiare in tutto confort: sono garantiti menù speciali per bambini e per passeggeri con esigenze particolari (quali la celiachia), si può programmare il nostro intrattenimento personale e, con il programma “Miles and more” potrete accumulare punti sulle miglia raggiunte per ottenere altri fantastici vantaggi.

4)Austrian

Marchio austriaco di lontane origini (1923), risale dalla fusione di due compagnie austriache: Air Austria e Austrain Airways. Puoi scegliere l’upgrade che preferisci, in aeroporto, a bordo, con il web check-in o altre innumerevoli offerte.

5)Air France

E’ la compagnia di bandiera francese, di proprietà del gruppo Air France-Klm. Anche la linea economy prevede aperitivi a bordo con champagne, vino e salatini, cuscini per comodi sonni durante le lunghe percorrenze e morbide coperte in pile.

6)KLM

E’ la compagnia di bandiera dei Paesi Bassi con oltre 35 mila dipendenti. Assicura servizi di alta qualità e più di 500 destinazioni raggiunte in tutto il mondo.

Offre pasti deliziosi, con vasto assortimento di bevande e snack salati in tutti i voli, sia business che economy, servizi di intrattenimento e wifi.

7)Finnair

E’ la compagnia di bandiera finlandese principale, nonchè la compagnia di bandiera. Per il nono anno consecutivo, è stata nominata la miglior compagnia aerea del nord Europa.

8)Norwegian

Detta anche Norwegian Air Shuttle ASA, ha la sua base principale nell’ aeroporto di Oslo Gardemoen. E’ una delle migliori compagnie a basso costo che opera sia in ambito nazionale che internazionale. Vanta oltre 20 premi internazionali ottenuti dal 2012 ad oggi per la qualità offerta dall’azienda e per i servizi offerti. Tali premi li troviamo esposti all’aeroporto di Oslo nel terminal di Norwegian.

9) Virgin Atlantic

E’ una compagnia aerea britannica di proprietà di Virgin Group al 51% e di Delta Airlines al 49%. La sua sede principale è a Crawley nel west Sussex, non distante da londra Gatwick. A detta dei viaggiatori, vanta personale di bordo gentilissimo, poltrone super imbottite, ottimo cibo e perfetta funzionalità di schermi e linea wifi.

10) Alitalia e Iberia

Sia l’Italia che la Spagna rientrano in questa classifica delle dieci migliori compagnie aeree europee.

Alitalia è la compagnia di bandiera italiana, offre un’esperienza di viaggio unica, grazie al servizio di intrattenimento e benessere a bordo, servizi dedicati costruiti ad hoc in base alle necessità del cliente, dispositivi elettronici e pasti speciali, una boutique in cui poter acquistare prodotti convenienti duty free, una perfetta connessione wifi e la rivista Ulisse Magazine, che consentirà al cliente Alitalia di immergersi in storie di viaggi, curiosità e folclore di tutto il mondo.

Conta 4300 voli settimanali, oltre 100 destinazioni in tutto il mondo e 150 rotte servite. E’ la prima per puntualità e per miglior cucina.

Iberia è, infine, la maggior compagnia della Spagna, nonchè compagnia di bandiera; ha la sua sede a Madrid. Offre intrattenimento a bordo, riviste in formato digitale, servizi wifi e GSM, voli collegati con tutto il pianeta.