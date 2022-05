La dieta primaverile: le regole per prepararsi all’estate

Quando le giornate cominciano ad allungarsi e le temperature iniziano a salire, per molti è il momento delle prime ansie da “prova costume”. Per arrivare in forma all’appuntamento con l’estate però è indispensabile iniziare a curare in anticipo la propria alimentazione e il proprio stile di vita, in modo da avere tempo a sufficienza per rientrare nel peso forma.

Da evitare a tutti i costi sono infatti le diete drastiche last second, i digiuni e i regimi troppo restrittivi, che altro non fanno che avere effetti negativi sul benessere dell’organismo. L’ideale è invece modificare leggermente le proprie abitudini quotidiane, curando la dieta e iniziando a praticare con regolarità della sana attività fisica.

Grazie a un’alimentazione equilibrata è possibile perdere peso in modo graduale e bilanciato, attraverso un percorso che abbia conseguenze benefiche sia per il corpo, che per la mente. Quali regole seguire per dimagrire in modo sano, nei mesi primaverili?

Non essere ossessionati dalla bilancia

Una dieta di successo passa innanzitutto da uno stato mentale rilassato e davvero motivato.

Il peso corporeo non dev’essere mai un’ossessione, anche all’interno dei regimi di dimagrimento più impegnativi. Per valutare infatti in modo accurato le fasi del dimagrimento non è possibile semplicemente affidarsi al tanto temuto numero che compare sulla bilancia: è necessario infatti considerare molti altri parametri fondamentali quali la composizione corporea a livello di massa grassa e magna, nonché il livello di idratazione.

Inoltre, pesarsi ogni giorno o più volte al giorno può dare un’idea sbagliata dei risultati raggiunti, perché il peso cambia in base a diversi fattori, come l’orario della pesata o quello dell’ultimo pasto, alle modificazioni ormonali (dovute ad esempio al ciclo), alla tipologia di cibi assunti o all’aver svolto recentemente attività fisica. Più che focalizzarsi sull’uso maniacale della bilancia, meglio concentrarsi sull’impostazione delle giuste scelte alimentari.

Scegliere cibi di stagione

Il regime alimentare da preferire in primavera è quello che mira a depurare il corpo e a permettergli di smaltire le scorie e le tossine accumulate durante l’inverno, nonché gli accumuli di grasso in eccesso. La dieta migliore è ovviamente quella di tipo ipocalorico, ma non troppo restrittiva, che punti a mangiare sano, più che a mangiare “meno”.

I cibi di stagione dovrebbero essere i grandi protagonisti delle diete primaverili, poiché aiutano a depurare l’organismo, a sgonfiarsi e ad assottigliare quei cuscinetti adiposi che si sono depositati sui punti più critici, come addome, fianchi e i glutei. Via libera quindi alla frutta e alla verdura di stagione, alle macedonie, alle insalate fresche e alle centrifughe che, oltre a rappresentare pasti leggeri, offrono all’organismo tutte le sostanze nutritive di cui necessita per stare bene.

Non eliminare i carboidrati

Uno dei più diffusi errori di chi si approccia alla dieta in modo fai da te è quello di eliminare totalmente i carboidrati, nella convinzione che siano loro i responsabili dei chili di troppo. La verità è che non è così e che, anzi, la base di una dieta sana ed equilibrata sono proprio questi nutrienti.

A dover essere messi all’angolo sono piuttosto i carboidrati raffinati, le preparazioni industriali e gli zuccheri consumati in modo eccessivo. Pane bianco, dolciumi, pasta e riso non dovrebbero mai essere consumati in grande quantità, preferendo invece i cereali integrali e i carboidrati a lento assorbimento: questi ultimi evitano infatti i rapidi incrementi della glicemia, tipici invece dei carboidrati raffinati, e i conseguenti cali di zuccheri responsabili dei classici attacchi di fame improvvisi.

Spesso infatti si ingrassa perché, colti dall’appetito, si esagera con i cibi spazzatura e con gli alimenti iper zuccherini, colpevolizzando inutilmente tutta la categoria dei carboidrati.

Sfruttare i migliori integratori alimentari

Le diete ferree non solo non sono davvero sane per l’organismo, ma non portano nemmeno a risultati duraturi. Mettere sotto stress il corpo non è una buona idea per prendersene cura e, inoltre, peggiora anche lo stato dell’umore, portando spesso a un abbandono precoce del regime alimentare prescelto.

È utile invece pensare a un piano d’azione di lungo termine e dedicarsi a capire quali sono i principali ostacoli del dimagrimento. Come già accennato, è spesso l’eccesso di grassi e di zuccheri a favorire gli accumuli di adipe, favorito da un metabolismo rallentato a causa di reiterate abitudini alimentari scorrette.

Per cercare di accelerare il metabolismo e raggiungere quindi risultati di dimagrimento più soddisfacenti e più rapidi, è possibile abbinare alla dieta l’assunzione dei più validi integratori alimentari, come Reduslim, formulato a base di ingredienti naturali. Caffeina, té verde, carnitina e pepe nero sono i segreti vegetali di questo integratore, studiato per favorire la dinamicità del metabolismo, bruciare i grassi in eccesso e aumentare il senso di sazietà, tenendo quindi alla larga le pericolose crisi di fame che rischiano di mandare all’aria ogni sforzo.

Idratarsi costantemente

Per ottenere dalla dieta primaverile un potente effetto detox è importante anche mantenere un’idratazione costante durante la giornata. Bere a sufficienza non è solo essenziale per offrire al corpo la quantità di liquidi di cui necessita per stare bene, ma aiuta anche a tenere lo stomaco impegnato nella digestione, rendendo meno probabili le tentazioni alimentari.

Per assumere la giusta quantità di qua durante la giornata è possibile anche ricorrere all’aiuto di infusi, tisane, spremute, tè e acque aromatizzate, tutti validi alleati di una perfetta idratazione e di un corpo più in forma.