Cinque vantaggi del parquet

La casa, il sogno di una vita per molte persone, che vedono in essa quel luogo dove la pace e l’armonia devono regnare. Quando si riesce ad acquistare la casa, talvolta dopo anni di sacrifici, la necessità di curare i dettagli è indispensabile, perché quel magico luogo sarà, per tanti anni (o tutta la vita), dove vivremo con la nostra famiglia o, perché no, in splendida solitudine.

Una decisione importante riguarda la pavimentazione, che deve essere scelta con cognizione di causa al fine di rendere maggiormente armonico e di valore l’intero ambiente domestico: effettuare la scelta errata, implica un peggioramento generale dell’intera abitazione. Una valida soluzione, effettuabile nella maggior parte dei casi, è costituita dal parquet, in grado di offrire svariati e tangibili comfort.

Sensazioni sensoriali suggestive

Il parquet rende maggiormente accogliente qualunque ambiente, dando un tocco di maggior calore ed eleganza il proprio contesto abitativo, rendendolo davvero quel nido dove poter ritemprarsi al termine di una dura giornata lavorativa e far crescere i figli in un’atmosfera unica ed inimitabile.

Un tocco d’eleganza che viene percepito anche dai nostri parenti e amici, che noteranno, qualora la loro abitazione non sia in parquet, la sensibile differenza con la propria casa e non potranno far altro che desiderarlo non appena rientrati al proprio domicilio. Un piacere che si può percepire anche al tatto o nel passeggiare sullo stesso, cogliendo sensazioni uniche ed estremamente gradevole.

Versatilità

Come abbiamo accennato nell’incipit, un grandissimo pregio del parquet è la capacità di potersi adattare ad ogni contesto: nessun’altra tipologia di pavimentazione, ad oggi, è questa grande caratteristica. Una versatilità che si può notare in ogni singola stanza del nostro appartamento, dal bagno alla cucina, passando per il salotto alle camere da letto.

Il parquet, inoltre, dimostra la propria versatilità anche per quanto concerne lo stile d’arredamento con la quale si vuole arredare la propria abitazione, amplificando ulteriormente la classe e l’eleganza dello stesso. Il parquet, oltretutto, è sempre di moda. Anzi, col passare del tempo è sempre più richiesto, un supporto anche per creare valore in termini economici alla propria casa.

Isolamento acustico

In termini pratici, i parquet Varese o di altre città presenti lungo lo Stivale, offrono un notevole isolamento acustico. Pensiamo, ad esempio, a quelle famiglie con bambini in tenera età, che adorano stare, come dar loro torto, a piedi nudi sul parquet, in molti casi anche correndo.

Con altre tipologie di pavimentazioni, i rumori verrebbero percepiti più chiarimenti dai vicini di casa, mentre invece, grazie al parquet, riescono ad essere attutiti maggiormente, creando quella sensazione di isolamento acustico che rende più serena e tranquilla l’atmosfera dell’abitazione di casa. In senso lato, il parquet è in grado di creare un clima di pace e serenità, grazie a questa funzione di isolante acustico che è in grado di svolgere.

Isolamento termico

Un altro aspetto che gioca a favore di questa tipologia di pavimentazione è, indubbiamente, l’isolamento termico, grazie ad una maggiore efficienza dal punto di vista dell’ambiente domestico. Non sono molti, poi, i soggetti che sono a conoscenza di una grande proprietà del parquet, che non riveste un ruolo prioritario solo dal punto di vista ambientale o dell’efficienza dell’immobile.

Esso, infatti, consente di combattere un problema che attanaglia, non di rado, svariate abitazioni: l’umidità. Una complicazione, quest’ultima, che può portare anche alla presenza di muffa all’interno dell’abitazione, con problematiche, poi, che possono riguardare anche il benessere del nucleo familiare. Il parquet, specialmente per quelle abitazioni poco esposte al sole, è un vero e autentico toccasana.

Longevità

Un ultimo elemento di forte appeal è la longevità. Il legno, come noto, dispone di grandi proprietà che gli consentono di resistere all’incedere del tempo. Una forte resilienza che consente ai fruitori del parquet di disporre della ragionevole certezza di sfruttarlo per un lungo periodo. Per mantenerlo sempre in forma smagliante, però, è indispensabile curarlo adeguatamente, prendendosi cura di un autentico gioiello della casa.