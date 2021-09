Intelligenza artificiale e ricerca di lavoro: un binomio vincente

Vista la recente crisi nel settore economico e le notevoli perdite che moltissime attività hanno subito per causa della pandemia e delle restrizioni imposte dai governi, ora più che mai il mondo del lavoro è sotto i riflettori.

Molte sono le aziende che hanno conosciuto grosse difficoltà a causa di chiusure forzate e lockdown ma, al contempo, altre imprese operanti in particolari comparti hanno visto una crescita esponenziale, davvero difficile da prevedere. I trend più positivi sono stati sperimentati in questi ultimi tempi delle aziende attive nel settore tecnologico e digitale, che hanno registrato un incremento degli incassi davvero incredibile.

Aziende come queste crescono a vista d’occhio ed è quindi per loro importante riuscire a trovare professionisti che portino il nome dell’azienda stessa sempre più in alto, facendola emergere sempre di più all’interno dello specifico settore di mercato.

La ricerca di lavoro tradizionale

Le metodologie di ricerca di lavoro per così dire “tradizionali” sono diventate pratiche sempre più obsoleta, sia da parte dei lavoratori che da parte delle aziende. Sono strategie ormai passate, che risultano essere sempre meno efficaci in un mondo che cambia rapidamente.

Per fare un esempio, la ricerca di lavoro porta a porta è una pratica ormai sempre meno utilizzata da parte di chi cerca lavoro, proprio perché non più produttiva di risultati come lo era prima: un tempo era infatti più facile trovare un buon lavoro anche solamente chiedendo ad amici o parenti o lasciando qualche curriculum presso le aziende della propria città.

Il contesto lavorativo moderno pone invece sfide sempre nuove, alle quali è necessario far fronte con strumenti diversi, sempre più complessi, sempre più mirati e sempre più efficaci.

L’avvento delle nuove tecnologie

Ad oggi è assolutamente impossibile pensare alla ricerca di lavoro senza considerare internet e la tecnologia che esso ingloba. Se fino a una decina di anni fa sembrava quasi pionieristico cercare lavoro online grazie alle piattaforme che favorivano l’incontro tra domanda e offerta, oggi è più che naturale utilizzare questi strumenti e l’efficacia si è dimostrata essere negli anni di gran lunga superiore alle vecchie metodiche.

Posizioni Aperte è una delle più avanzate piattaforme online che operano nel settore della ricerca di impiego: non si limita ad elencare le diverse posizioni aperte presso le aziende di fama nazionale e internazionale, ma raccoglie ed elenca anche i più interessanti eventi di settore, che possono rappresentare delle vere e proprie opportunità per i professionisti che cercano un impiego o desiderano cambiare la propria posizione lavorativa.

Perché questo portale si trova in una posizione di vantaggio rispetto ai suoi molti competitors? Per l’utilizzo che fa delle tecnologie più all’avanguardia e dell’intelligenza artificiale, uno strumento sempre più efficace che si sta ormai allargando a tutti i settori di mercato. Anche per quanto riguarda la ricerca di lavoro la cosiddetta AI (Artificial Intelligence) permette da un lato una migliore e più semplice ricerca della posizione desiderata da parte dei lavoratori e dall’altro una maggior velocità nelle assunzioni da parte delle aziende.

Questa tecnologia punta infatti a migliorare notevolmente l’incontro tra domanda e offerta, minimizzando le perdite di tempo e migliorando l’efficienza della ricerca stessa. L’utilizzo di intelligenza artificiale in questo ambito pone sicuramente Posizioni Aperte in una situazione di vantaggio rispetto ai concorrenti e incentiva notevolmente lavoratori e imprese all’utilizzo della piattaforma.

In un mondo del lavoro sempre più complesso è assolutamente impensabile far fronte alle nuove sfide senza un alleato fondamentale come internet e le sempre più sviluppate risorse dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è infatti quello di potenziare e semplificare i processi in ambito lavorativo, traducendo inoltre il risultato in un risparmio di tempo, personale e budget da parte delle aziende.

La piattaforma è inoltre dotata di una sezione che raccoglie diversi articoli, utili per restare sempre aggiornati sulle ultime novità del settore, ma anche ricchi di consigli per chi è alle prime armi nel mondo del lavoro.