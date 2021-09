Cinque curiosità su Gemma Galgani, la storica dama di Uomini & Donne

Quando si parla di grandi classici della tv, non si può non chiamare in causa Uomini & Donne. Il dating show di Maria De Filippi, che ha alle spalle oltre 20 anni di storia, ha visto avvicendarsi in studio tantissimi protagonisti. Alcuni di essi, sono diventati volti noti del mondo dello spettacolo e hanno fatto carriera sul piccolo schermo, al cinema o come influencer sui social.

Nell’ambito dei personaggi che hanno fatto la storia del programma – le cui anticipazioni della stagione 2021/2022 possono essere scoperte su siti come 2anews.it – è impossibile non citare Gemma Galgani. La storica dama del Trono Over – che è stato di fatto cancellato con la stagione 2020/2021, che ha visto l’unificazione con quello classico – è un volto fondamentale nello studio del dating show più famoso d’Italia ormai da tanti anni. Scopriamo, nelle prossime righe di questo articolo, cinque curiosità su di lei.

Il viaggio che le ha cambiato la vita

Tutti noi abbiamo un viaggio che ci è rimasto nel cuore e che, in qualche modo, ci ha cambiato la vita in positivo. Gemma Galgani non fa eccezione. La dama torinese di Uomini & Donne ha raccontato, nel corso di una delle tante interviste rilasciate nel corso degli anni, di essere rimasta particolarmente colpita da Haiti. A toccarla emotivamente è stata la profonda dignità degli abitanti dell’isola di Hispaniola, un luogo di cui ricorda “i profumi, i fiori e lo sguardo dei bambini”.

Gli studi

Gemma Galgani ha studiato e si è diplomata all’Istituto d’Arte di Torino, città dove è nata nel 1950.

Il lavoro in teatro e le amicizie importanti

Subito dopo il diploma, la dama di Uomini & Donne ha cominciato a lavorare in teatro nella sua città natale. Gemma è stata direttrice di alcune importanti sale scaligere. Dal 1969 al 1981, ha gestito il Teatro Alfieri. Negli anni successivi, ha ricoperto il ruolo di direttrice del Teatro Colosseo. Questa carriera le ha permesso di diventare amica di alcuni mostri sacri della recitazione italiana. Qualche nome? Walter Chiari e Gigi Proietti.

L’uomo più sexy per lei

Gemma Galgani è nota ai telespettatori di Uomini & Donne – e in generale a chi si interessa di gossip – per il suo non essere propriamente fortunata in amore. Viene da chiedersi, alla luce di ciò, chi sia per lei l’uomo ideale. Chiaramente, durante le interviste che ha rilasciato negli oltre dieci anni di presenza nello studio di Maria De Filippi le è stato posto questo interrogativo. La risposta? Clark Gable, l’indimenticabile protagonista di Via col Vento.

Il matrimonio

Forse non tutti sanno che… Gemma Galgani è stata sposata. Lo storico volto del dating show Mediaset è andata all’altare giovanissima. Chi c’era al suo fianco durante un giorno così importante? Francesco D’Acqui, figlio di un ricco armatore. La coppia ha detto sì nel 1972, senza il consenso delle rispettive famiglie. Le nozze non sono durate molto e si sono concluse poco dopo il fatidico sì.

Il motivo? Gemma ha risposto a questa domanda nel corso di una delle sue prime apparizioni nello studio della moglie di Maurizio Costanzo. La dama di Torino ha affermato che, ai tempi, non la faceva sentire bene il pensiero che a mantenerli fosse la danarosa famiglia di D’Acqui

La ex coppia non ha divorziato per oltre 20 anni. Le cose sono cambiate quando D’Acqui, che ha parlato del matrimonio con Gemma nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage nel 2016, ha conosciuto la moglie Cinzia. Dopo quell’incontro, come ricordato nell’appena citata intervista, ha sentito di voler chiudere con il passato e di mettere fine al “colpo di testa” delle prime nozze, celebrate quando era ancora studente e in procinto di partire per il servizio militare.