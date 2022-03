Informazioni e consigli per la vacanza all’isola d’Elba

Stai cercando un posto speciale in grado di sorprenderti ancora, dove tranquillità e divertimento si incontrano in un intriso di stupore e meraviglia? Allora sei nel posto giusto, perché qui stiamo per mostrarti uno dei posti più belli al mondo: l’Isola d’Elba.

In molti la conoscono per il luogo che ospitò Napoleone Bonaparte, ma non tutti sanno che si tratta di una delle località più gettonate, proprio per le sue spiagge maestose, i monumenti antichi che celano pezzi di storia da scoprire, la natura che si spande sublime e magnetica. Il posto soddisfa pienamente i desideri dei suoi visitatori, soddisfacendo qualsiasi gusto o desiderio.

Si situa in Italia, in un isola della Toscana, ed è la meta perfetta da raggiungere nei periodi estivi, ma anche molto interessante nelle vesti invernali o durante le altre stagioni. È la terza isola più grande della nazione e puoi facilmente raggiungerla grazie ai traghetti prenotabili online sul portale Traghetti Per Isola Elba. Immagina di trovarti in un piccolo paradiso terrestre all’interno del Parco Nazione dell’Arcipelago Toscano, nel cuore del Mediterraneo, con paesaggi unici che fanno scaturire stupore e meraviglia in chi li osserva. Le serate si presentano con un aspetto molto suggestivo, in particolare a Porto Azzurro, dove potrai passeggiare tra i mille colori dei mercatini.

Le spiagge

Le spiagge sono certamente tra i punti di forza di questa stupenda località, grazie alle acque cristalline che si spandono tra i confini del luogo, con le sue sfumature delicate verdi e azzurre, che celano squarci di fondale e sabbia fine. Le spiagge si estendono intorno all’isola per più di 140 km, fornendo una vasta quantità di scelta: dai fondali più bassi e sabbiosi come ad esempio La Biodola, andando verso la Spiaggia di Sansone che si colora di ciottoli e ghiaia, e ancora Patresi e Fetovaia, posti suggestivi per il loro scenario più selvaggio e isolato che concede momenti di pura serenità e privacy. Un’altra bellissima spiaggia è certamente quella di Punta Nera, un luogo nascosto a ridosso dell’isola, situato a Marciana e che puoi raggiungere tranquillamente via mare.

Da molti anni l’Isola d’Elba si presta alle fotografie più suggestive che siano state scattate, grazie alla grande varietà di paesaggio che possiede, regalando tutte quelle molteplici sfaccettature che compongono il tipico paesaggio mediterraneo. Sicuramente non puoi perderti Capo Sant’Andrea, definita dai suoi abitanti come “Piccola isola nell’isola”, riconosciuta da tutti come uno dei posti più belli del luogo, dove si manifesta uno strepitoso connubio tra mare e montagna, in cui si celano scogliere maestose e dove la ricchezza della flora colora i fondali marini.

La cucina

Certamente, come in ogni luogo italiano che si rispetti, troverai una cucina eccellente, a tratti semplici e salutari. Sicuramente non mancheranno tantissimi piatti a base di pesce, tra cui spicca ad esempio lo stoccafisso alla riese, oltre a molte pietanze vegetariane e tipici dolci a base di alchermes e frutta secca.

Edifici storici

Se sei un amante del passato e degli indizi di storia lasciati nel tempo, troverai moltissimi edifici tipici come torri e fortezze che si inseriscono nel territorio. Tra le costruzioni più emblematiche troviamo certamente il Forte Longone, i Bastioni di Portoferraio e il Forte Mediceo, dove avrete la possibilità di ripercorrere tutte quelle tappe che hanno caratterizzato la storia dell’isola. Come abbia detto l’Isola d’Elba è stata sede di Napoleone per diverso tempo, ritroverai infatti alcune delle sue residenze estive ospitate dal Museo Nazionale delle Residenze Napoleoniche dell’Isola d’Elba, tra le quali Villa dei Medici, Villa San Martino e Villa dei Mulini.

Oltre ciò, potrai ritrovare alcuni segni storici più recenti, risalenti in particolare alla Seconda Guerra Mondiale, attraverso un museo che si estende a cielo aperto e si compone di bunker, trincee, depositi militari e tanto altro. Questo territorio nasconde anche alcune delle specie animali protette dal Parco Nazionale dell’Aripelago Toscano, come ad esempio il gabbiano reale, ma anche alcuni tipi di vegetali molto particolari come il fiordaliso dell’Elba.

Sport

Nel caso tu fossi un tipo sportivo, certamente avrai la possibilità di praticare numerose attività all’aria aperta: trekking, golf, surf, immersioni subacquee e molte altre. Non solo, lungo l’isola vi sono molti percorsi dedicati al cicloturismo e per i più coraggiosi vi sarà la possibilità di effettuare delle interessanti scalate.

Molto praticato è lo snorkelling, infatti, grazie alla vasta quantità di fauna e flora che si situa nei fondali, potrai riscoprire, con pinne, maschera e bombola, numerose grotte subacquee che si annidano al di sotto dell’isola; famosa è ad esempio la grotta di Sbruffo che si può raggiungere attraverso una piccola apertura subito sotto l’acqua.

Avrai anche la possibilità di scegliere entusiasmanti escursioni in Kayak o partecipare ad un tradizionale evento praticato ormai da secoli le domeniche estive di giugno e luglio, ossia lo storico Palio Remiero Elbano.

Come raggiungerla



Arrivare all’Isola d’Elba è estremamente facile e soprattutto molto veloce, sono infatti tantissimi i traghetti che partono tutto l’anno da alcuni dei porti principali di Liguria e Toscana; ad esempio, partendo da Piombino Marittima, sarà necessaria soltanto un’ora di navigazione per raggiungere la destinazione per mezzo del traghetto. In alternativa esistono anche altre modalità per raggiungere l’isola in un minor lasso di tempo, ad esempio con il piroscafo. Se non sei un amante dei viaggi in mare, avrai la possibilità di raggiungere La Pila, un frazione del comune di Campo nell’Elba, sull’isola, tramite un aereo e con facilità, grazie ai numerosi aeroporti nazionali e internazionali che organizzano voli diretti a L’Elba.

Insomma, l’Isola d’Elba è il luogo ideale dove potrai passare una splendida vacanza, il posto perfetto per giovani che hanno intenzione di svagarsi e divertirsi, per le coppie che vogliono trovare un po’ di intimità e relax, per le famiglie numerose e con bambini e per chi ama farsi sorprendere da un panorama mozzafiato.