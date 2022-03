Come evitare i furti in auto

Anche se le tecnologie più all’avanguardia nell’ambito delle auto sembrano garantire dei sistemi di sicurezza infallibili, allo stesso modo si aggiornano le tecniche dei ladri per rubare oggetti lasciati incustoditi o addirittura l’automobile stessa. Dunque, anche se possediamo una macchina con tutte le ultime tecnologie, è bene non abbassare mai la guardia, ed adottare alcuni accorgimenti per aumentare la sicurezza del nostro veicolo.

Come avvengono i furti nelle auto?

Esistono diverse tecniche con cui i ladri rubano nelle auto, ed è bene conoscerle per prendere gli opportuni provvedimenti. Innanzitutto, bisogna sapere che nemmeno il sistema keyless è del tutto sicuro: si tratta di un sistema all’avanguardia che permette di bloccare e sbloccare le portiere avvicinando una scheda elettronica all’auto, mentre l’avvio del motore si ha semplicemente premendo un pulsante all’interno dell’abitacolo. Purtroppo, alcuni ladri sono in possesso di strumenti che amplificano il raggio d’azione delle chiavi elettroniche, e una volta che le portiere sono aperte è facile intuire cosa succederà dopo.

Allo stesso modo, esistono anche strumenti che disturbano il segnale del telecomando per la chiusura centralizzata dell’auto, facendo sì che l’auto rimanga aperta. Altri ladri, invece, utilizzano un computer con un software in grado di ottenere il codice della chiave e della centralina, che gli permette di aprire l’auto a distanza.

Tuttavia, quelle che abbiamo appena descritto sono tecniche che prevedono una buona padronanza della tecnologia, che vengono usati raramente e più per rubare auto di grossa cilindrata piuttosto che per compiere piccoli furti di oggetti. Spesso, infatti, non ci troviamo davanti a furti compiuti in questo modo, ma piuttosto troviamo la nostra auto con un finestrino rotto o con le serrature delle portiere manomesse. In questi casi, ricordiamo che è necessario rivolgersi tempestivamente ad un’officina per riparare i danni, e sostituire le serrature affidandosi ai servizi fabbro Firenze.

Come prevenire i furti in auto?

Per prevenire un furto nella nostra auto, il primo consiglio da dare è quello di fare sempre molta attenzione ad aver chiuso la macchina, controllando anche più di una volta se necessario. Oltre a questo, prestiamo attenzione a non lasciare oggetti di valore incustoditi e visibili dall’esterno, e se possibile parcheggiamo in una zona illuminata e non isolata.

Oltre a questi accorgimenti da adottare sempre, possiamo anche dotarci di strumenti specifici per aumentare la sicurezza della nostra automobile. Ad esempio, si può acquistare un antifurto satellitare, che permette di localizzare l’auto in caso di furto, o di dispositivi a GPS collegabili ad un’app per smartphone, con cui possiamo sempre localizzare la posizione della nostra auto, e avvertire subito le forse dell’ordine in caso di spostamenti non effettuati da noi. Esistono anche dispositivi piuttosto avanzati che se non vengono disattivati appena si avvia il motore, lo bloccano pochi secondi dopo, impedendo che i ladri possano fuggire a bordo del veicolo rubato.

Infine, una cosa che dobbiamo sempre fare è proteggerci con una buona assicurazione: anche se subiamo un furto, dopo aver sporto regolare denuncia alle autorità l’assicurazione ci permetterà di ricevere un rimborso rispetto al valore economico che abbiamo perso.