I nuovi lavori del web: quali sono i più retribuiti?

Internet e il mondo online ormai sono una risorsa preziosa sono diverse le aziende che hanno spostato i loro affari sul mercato digitale, ma non solo, ci sono aziende, imprese, agenzie, freelance e liberi professionisti che sono entrati a far parte di questo nuovo mondo. Ma quali sono i nuovi lavori del web? Quali sono le professioni o i lavori in proprio che permettono di ottenere maggiori guadagni? Scopriamolo insieme!

Blogger: guadagnare con le proprie passioni

Un lavoro che si sta affermando sempre di più è quello del blogger. Il blogger è colui che attraverso un suo sito personale diffonde il suo pensiero, aiuti o guide in una nicchia specifica come possono essere i viaggi, la cucina ecc…Ma come guadagna un blogger? Oltre che con la pubblicità, un blogger può guadagnare anche con l’affiliate marketing.

L’affiliate marketing prevede che si pubblicizzi attraverso un articolo un prodotto o si promuova l’iscrizione a un determinato portale ecc…puoi trovare possibilità di guadagno in quest’ambito su siti o piattaforme come Topaffiliation.net. Infine, oltre che con l’affiliate marketing puoi guadagnare anche con la pubblicazione di guest post, ospitando articoli e link che puntano ad altri portali o siti web che ricercano una menzione.

Web Developer: programmatore di siti web

Un lavoro sempre più richiesto e retribuito è quello del Web Developer. Il web developer è colui che si occupa della programmazione e gestione di siti web, portali ed e-commerce. Inoltre, molti di questi professionisti si specializzano anche nella realizzazione di applicazioni iOS e Android, sempre più richieste da coloro che vogliono ampliare i loro orizzonti digitali e approdare anche su smartphone e tablet. Un web developer come freelance può arrivare a guadagnare anche oltre 30 mila euro l’anno, in base alle sue capacità e al suo pacchetto clienti.

SEO: professionista del posizionamento sui motori di ricerca

Un’altra professione molto richiesta e al contempo ben pagata, se si è bravi nel proprio lavoro, è quello del SEO che si occupa posizionamento sui motori di ricerca. Il SEO è un professionista che conosce le tecniche migliori e comprende i cambiamenti di algoritmo del motore di ricerca, come Google, e grazie a queste sue conoscenze riesce a far posizionare un sito, un blog ecc…in posizioni primarie per le parole di ricerca migliori in base al business o al target di riferimento del sito di cui si occupano. Un buon SEO può riuscire a guadagnare dai 30 mila euro annui in su, in base sempre a capacità e pacchetto clienti che si è conquistato nel tempo.

Web Designer

Il web designer è un professionista che si occupa dell’aspetto grafico dei siti web, delle applicazioni, delle varie piattaforme online. Il web designer è un professionista molto richiesto perché si occupa di rendere più appetibili dal punto di vista visivo, oltre che ottimali nel campo della User Experience, siti e applicazioni online.

UX Designer e UI Designer

Lo UX Designer e il UI Designer sono due professionisti che nel corso degli ultimi anni sono diventati sempre più importanti per il mondo digitale. Lo UX Designer è un professionista che si occupa di aumentare la soddisfazione utente creando dei progetti che migliorino la semplicità di navigazione e rendano anche più intuitiva la consultazione delle varie aree del sito web.

Il UI Design collabora con lo UX Design comprende in modo essenziale del prodotto finale e dell’interfaccia dal punto visivo, nello specifico studia e mette in pratica i miglioramenti di interazione tra uomo e dispositivo rendendo anche più comunicativo lo stile del brand.

I lavori nel campo dello UX e UI design offrono compensi ottimi che possono superare annualmente anche i 40 mila euro per i professionisti capaci.