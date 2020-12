Le migliori piattaforme di trading online

Il trading online ha avuto un incredibile boom di crescita quest’anno. La difficoltà economica causata dal momento storico contingente ha spinto sempre più persone alla ricerca di metodi di guadagno alternativi, che permettessero di creare una seconda entrata o addirittura, nei casi più fortunati, una fonte di reddito principale.

Le opportunità di guadagno nel settore digitale sono molte e sono sempre in espansione. Diverse persone hanno già avviato uno o più business che funzionano e che generano un buon fatturato annuale: sono proprio loro spesso a ricercare modalità smart per far fruttare i guadagni ottenuti ed è nel trading online che trovano di sovente una risposta.

Trading online: come approcciarlo nel modo corretto

Il trading online è un mondo affascinante e può generare interessanti profitti. Non va però considerata come un’attività semplice, da iniziare dall’oggi al domani senza nessuna preparazione. Per poter rendere il business profittevole nel lungo periodo, è necessario infatti sviluppare delle competenze economiche e finanziarie, conosce i mercati ed padroneggiare i principali strumenti finanziari.

Molte persone commettono l’errore di approcciare il trading online come un’attività alla portata di chiunque, mentre altre pensano addirittura di trovare nel trading la risposta alla perdita del proprio lavoro. Se è senz’altro vero che c’è chi vive di trading online, è anche vero che queste persone hanno studiato anni per sviluppare le competenze che oggi permettono loro di avere risultati soddisfacenti.

Fatte le dovute premesse, il trading online è sicuramente un’attività da approfondire che permette di dare vita ad una fruttuosa entrata, investendo in maniera intelligente il denaro a propria disposizione: reinvestendo inoltre i profitti generati, nel lungo periodo si può beneficiare anche dell’interesse composto, moltiplicando quindi gli introiti complessivi derivanti da questo business.

Uno dei fattori imprescindibili che consentono ai trader di operare con successo è sicuramente un’efficiente piattaforma di trading online che sia intuitiva, funzionale, affidabile e completa. Come individuarla? Scopriamo i principali punti da valutare.

Come scegliere una piattaforma di trading

I parametri per scegliere una piattaforma di trading sono molteplici, ma principalmente si possono riassumere in due fondamentali aspetti:

Affidabilità

È importante valutare attentamente ogni piattaforma, per verificare che sia autorizzata e regolamentata dagli organi competenti (in Italia ad esempio è la Consob a fungere da ente di controllo). Questo permette di comprare prodotti finanziari in totale sicurezza, evitando potenziali pericoli che potrebbero mettere a repentaglio il proprio capitale. Tipologia di prodotti offerti

È bene assicurarsi inoltre che la piattaforma che si seleziona abbia a disposizione i prodotti desiderati. Se si preferisce investire in azioni, viene da sé che una piattaforma specializzata nello scambio di valute non è quella che calza a pennello con la propria operatività. Controllare i prodotti in listino e le relative commissioni è quindi un passo da non saltare.

Quali sono le piattaforme migliori

Per quando sul mercato esistano oggigiorno un’infinità di piattaforme per fare trading online, alcune di esse si sono distinte per la varietà di prodotti offerti e per la soddisfazione degli utenti che hanno scelto di utilizzarle.

eToro

eToro è riuscita a conquistare un vastissimo pubblico grazie alla possibilità di fare trading senza commissioni, offrendo una pluralità di assets come azioni, CFD, indici, forex e materie prime. È perfetta anche per i principianti in quanto la sua interfaccia moderna e intuitiva permette di operare con facilità, grazie ad una terminologia semplice ed ai consigli offerti dalla piattaforma stessa.

eToro è conforme anche ai principali standard di sicurezza: secondo il rapporto di eToroopinioni.net la piattaforma è correttamente regolamentata e risponde alle esigenze dei clienti, che sono contenti dei servizi proposti, in alcuni casi davvero innovativi ed interessanti come ad esempio il Copy Trading.

Degiro

Degiro è un broker olandese, fondato nel 2008 e con sede ad Amsterdam. Oltre a rispondere a tutti gli standard di sicurezza in termini di regolamentazione, offre a listino un numero vastissimo di prodotti finanziari.

Il suo successo deriva, oltre che dalla qualità del servizio offerto, anche dalle sue tariffe particolarmente aggressive, soprattutto per alcuni prodotti come ad esempio azioni ed ETF: la società mette addirittura a disposizione 200 ETF senza commissioni, consultabili direttamente dal suo sito web.