Noleggio con conducente, le principali caratteristiche di questo servizio

Quando si parla del noleggio con conducente, si fa riferimento a uno di quei servizi che si stanno affermando in misura sempre maggiore. Questo tipo di servizio, infatti, fino a pochi anni fa era conosciuto più che altro come riservato per dei clienti che appartengono alla tipologia business e di alto livello, mentre al giorno d’oggi si è diffuso molto di più.

Tra l’altro, il noleggio con conducente sta assumendo un livello di flessibilità veramente importante, al punto tale che si è adeguato con grande facilità a tutti quegli eventi privati, come possono essere le feste, piuttosto che i matrimoni, ma anche le gite di famiglia. Gran parte del merito legato ad una diffusione sempre maggiore delle norme legate alla guida in stato di ebbrezza, che sono diventate man mano che passa il tempo sempre più restrittive e stringenti.

Uno dei servizi più interessanti che stanno riscuotendo sul web un grande successo è anche quello proposto da Guidoo.it. Si tratta di un partner estremamente valido e flessibile, che è in grado di adeguarsi a ogni esigenza della clientela e che consente davvero di poter scegliere ogni tipo di destinazione, in qualunque momento ci si debba muovere, che sia per motivi di lavoro, oppure per semplice piacere.

Le nuove possibilità garantite da questo servizio

Il fatto di poter sfruttare e avere a disposizione un mezzo che, in completa sicurezza, possa garantire il trasporto a destinazione e poi sia anche in grado di riportare alla propria abitazione un po’ tutti gli invitati, rappresenta un aspetto da non sottovalutare e che sta riscuotendo sempre più consensi.

È bene sottolineare, però, come ci siano delle regole che sono sempre più precise e ben definite che servono ad attuare il noleggio con conducente. Il rischio principale che si può correre, per chi offre un simile servizio, è quello di sconfinare nel servizio taxi abusivo, piuttosto che complessivamente nel trasporto abusivo.

La diffusione sempre maggiore del noleggio con conducente deriva dal fatto che la concorrenza si è fatta man mano più forte e le tariffe sono diventate estremamente vantaggiose. In confronto al servizio proposto dai taxi, questi punti di forza sono ben evidenti.

Le peculiarità del noleggio con conducente

Una delle principali caratteristiche di questo servizio è legata senz’altro al fatto di poter prendere in affitto un mezzo adibito al trasporto di varie persone, in cui c’è sempre un autista che ha ottenuto adeguata qualificazione e certificazione. Quest’ultimo ha il compito di condurre il gruppo di clienti verso la destinazione desiderata, a patto, però, che il percorso venga stabilito in partenza. Non solo, dal momento che alla fine della corsa, il mezzo deve rientrare all’interno della rimessa.

Infatti, gli operatori NCC non hanno la possibilità di effettuare la sosta nei prezzi di zone che sono invece adibite alla sosta dei taxi, nell’attesa che arrivino le chiamate e prenotazioni di nuovi clienti. Importante mettere in evidenza come non ci sia la possibilità di riprendere il servizio dal luogo in cui è terminato offrendo un’altra corsa.

Infatti, in caso contrario, il rischio è quello di sconfinare nelle peculiarità del servizio taxi, che presenta, però, il ben definito limite di poter essere operativo solo ed esclusivamente in tutte quelle zone in cui ha ricevuto autorizzazione, che deve essere confermata da adeguata licenza che viene rilasciata dal Comune.

Tra le peculiarità di questo servizio troviamo sicuramente il fatto di sfruttare solo ed esclusivamente dei mezzi che sono a norma, in grado quindi di garantire il massimo livello di efficienza. Come detto in precedenza, questi mezzi devono essere guidati solamente da personale qualificato, che deve avere un’adatta copertura assicurativa.