Eventi memorabili: come allestirli in maniera perfetta
di Redazione
30/01/2024
La città di Roma vanta tanti palazzi storici con alcuni di essi adibiti ad uso governativo. Inoltre presenta anche diverse location storiche così come ville e locali per il divertimento e lo svago. Ognuno di questi luoghi è in grado di offrire l’opportunità di organizzare eventi memorabili e di allestirli in maniera perfetta. Affinché tutto ciò sia realizzabile è tuttavia importante affidarsi ad esperti del settore che operano sul territorio della regione Lazio.
Noleggio palchi e passerelleOrganizzare eventi a Roma con tutti i crismi della perfezione è molto semplice se ci si affida ad esperti del settore. Questi ultimi infatti consentono di noleggiare palchi e passerelle di svariate tipologie e adatte ad esempio per sfilate di moda, per esporre veicoli o semplicemente per creare un collegamento tra una zona e un’altra. Queste strutture proposte da Nosilence, agenzia specializzata in allestimento per eventi a Roma, sono tra l’altro disponibili con diverse finiture tipo con parquet, moquette oppure in policarbonato. A seconda delle esigenze è possibile anche ottenerle rifinite con tessuti di vario colore e corredati di luci e di altri strumenti tecnologici. Su richiesta è infine possibile ottenere scenari particolari utili soprattutto in caso di presentazione di spettacoli teatrali.
Allestire stand per fiereRivolgendosi agli esperti di organizzazione di eventi a Roma c’è anche la possibilità di allestire stand per fiere. L’azienda preposta a ciò, può infatti proporre elementi modulari con alcuni di essi molto creativi tra i migliori del settore e a costi decisamente vantaggiosi. Optare per tali strutture e relativi materiali informatici tecnologicamente avanzati, significa rendere un ambiente fieristico molto più accattivante in occasione di eventi particolari e proporre ai visitatori il meglio. Gli stand in oggetto si possono inoltre corredare di pannelli Led e con animazioni in 3D e ogni altro strumento multimediale in grado di catturare l’attenzione dei presenti.
Optare per delle tendostrutturePer eventi memorabili da allestire a Roma in maniera perfetta, gli esperti del settore tra le varie strutture che propongono, ci sono anche delle tendostrutture modulari certificate e in grado di offrire tutto il comfort necessario. Ogni copertura inoltre è disponibile della tipologia a monofalda o a doppia falda con entrambe che rappresentano delle valide alternative a quelle classiche di colore bianco e in PVC. Lo stesso discorso vale per la grandezza; infatti, tutte le tendostrutture proposte dall’azienda noleggiatrice, sono disponibili a partire da 8 fino a 40 metri di larghezza e con la possibilità di sfruttarle fino a 5 metri di lunghezza. Si tratta in questo frangente di elementi ideali per organizzare eventi del mondo della moda con il massimo della funzionalità.
Scegliere arredi per eventi specificiArredare una qualsiasi location in occasione di eventi, significa anche in questo caso rivolgersi ad esperti del settore. Questi ultimi, che operano principalmente nella città di Roma, consentono infatti di scegliere arredamenti specifici e ideali per soddisfare qualsiasi gusto ed esigenza. Il tutto è coadiuvato da sedie e tavoli utili per il catering, nonché da elementi in grado di far accomodare in modo confortevole i partecipanti a conferenze. Anche sgabelli di vario tipo per cocktail bar, salottini e scrivanie sono disponibili a noleggio per rendere un evento unico, suggestivo e imperdibile.
